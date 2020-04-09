Беларуская АЭС – эпицентр заражения коронавирусом

На протяжении всего 2019 года общественность беспокоила строящаяся российскими специалистами в Беларуском Островце АЭС. Беспокойство это было вызвано тем, что строительство данной АЭС велось с нарушением всем мыслимых норм безопасности и технологий, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В итоге, после того как в Европе обеспокоились качеством и безопасностью БелАЭС, Россия отправила на атомную станцию своих карманных экспертов, которые подтвердили ее безопасность. Это лишний раз подстегнуло обеспокоенность о качестве выпиленных работ, ведь в «международной» комиссии не присутствовал представитель ни одной международной организации, а лишь выходцы из самой РФ либо открыто аффилированные Россией», – пишет военно-политический обозреватель.

Но, даже не об этом сейчас речь.

«Дело в том, что на сегодняшний день БелАЭС стала в Беларуси не источником «мирного атома», а если быть точнее экстремального атома, а как раз самой актуальный на сегодняшний день коронавирусной чумы», – подчеркивает Коваленко.

Так, стало известно, что среди российских специалистов, работающих сейчас на БелАЭС в Островце, диагностировано 15 случаев COVID-19. На данный момент все заболевшие госпитализированы и изолированы, но…

«Но дело в том, что следует понимать, что речь идет не о каком-то базаре и торговцах петрушкой. Работники АЭС это все-таки элита рабочего класса и они стали причиной возникновения эпицентра на режимном объекте, стратегического значения. И даже туда были отправлены люди, являющиеся носителями коронавируса?», – отмечает Коваленко

«Вот и возникает вопрос, если китайцы возвращающиеся сейчас в Китай из России, один через один являются носителями коронавируса, а российские специалисты на БелАЭС оказались зараженными, то какая реальная обстановка с распространением эпидемии в самой РФ, если выезжающие оттуда, де-факто, оказываются потенциальными зараженными?», – подытожил он.