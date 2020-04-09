Суровая реальность пандемии коронавируса в «ДНР»

Пока «глава республики Пушилин» и его ближайшее окружение пытаются создать красивую картинку для внешнего мира, действительность иная.

Покраска ограждения моста через реку Кальмиус, помпезно названная реконструкцией моста, надо полагать призвана отразить в документах «ремонт моста» для Кремля, пишет редакция Telegram-канала «Вольнодумец».

«Когда будут спрашивать, где деньги? Ну то их проблемы. В Москве и так давно знают, сколько воруют в «ДНР» и терпение не бесконечно, особенно на фоне катастрофического падения цен на нефть», – пишет редакция.

Все бодрые заявления Пушилина и целой «мистерши здравоохренения «ДНР»» о благополучии с короновирусом начали резко вылезать наружу. В соцсетях и звонки из оккупированного Донецка подтверждают всплеск заболеваний короновирусом, что так тщательно скрывалось.

«Пока тестовых систем на короновирус не было и заболевших в «ДНР» не было. Все заболевшие были больными ОРВИ, гриппом, пневмонией. Только смертность от сезонного обострения, указанных заболеваний, превышала в 2,5 раза», – отмечает редакция Telegram-канала.

Но как только в «ДНР» завезли первые тестовые системы для больниц, а не для тестирования высшего оккупационного руководства и местной верхушки, ситуация сразу же прояснилась.

«Об этом сообщает горловчанин, выехавший из Киева перед закрытием КПП. Он говорит о множестве заболевших и умерших в инфекционном отделении Горловской городской больницы», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

По словам его знакомых врачей, «умерших в «ДНР» очень много. Просто раньше на короновирус никто тесты не делал. Начали делать только сейчас, когда завезли тесты из России. И сразу – ужас. Все с пневмонией – это короновирус. Реально боимся за свои жизни, так как болезнь очень коварна.»

«По словам врачей, из России действительно прибыло 5 КАМАЗов с медикаментами и медоборудованием. Доставили кое-что и в Горловку. Но пока все, что делают врачи, «малоэффективно, так как нет практики, нет методики. Пока идем методом проб и ошибок. Потерь, очень много. До стабилизации еще очень далеко», – говорят знакомые врачи», – отмечает редакция Telegram-канала.

При этом, Москва уже в курсе реальных проблем с короновирусом в «ДНР» и , как и раньше, шлет обещания, что помогут специалистами.

«Интересно, а каких специалистов они могут прислать? Не тех ли дезинфикаторов-мойщиков итальянских улиц?», – подчеркивает редакция Telegram-канала.

Пока ситуация в «ДНР» крайне нестабильна. А народ напуган и хочет выехать из резервации: с одной стороны «ДНР» закрыта для выезда в России, с другой – в Украину.

«Никто просто не верит, что в «ДНР» есть лекарства и специалисты, способные помочь», – подытожил редакция Telegram-канала.