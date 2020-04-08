Провал операции Кремля по снятию санкций с России

Россия не смогла через операцию в Италии приблизиться к заветной отмене санкций. План по снятию санкций для борьбы с коронавирусом с треском провалился.

Когда коронавирус только набирал силу и первые европейские города стали объявлять печальную статистику инфицированных, сразу же зазвучали призывы об отмене санкций против стран, на которых оные наложены, ввиду общей и слаженной борьбы с COVID-19, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По мнению же официальных лиц стран-изгоев и их марионеток в политическом пуле ЕС, экономические и политические ограничения мешают эффективно бороться с вирусом.

«Не удивительно, что в числе просителей была Венесуэла, Иран, Сирия и КНДР, и, конечно же, Россия. Когда же стало ясно, что санкции по этой причине не будут отменены, в Кремле пошли на другую уловку, которая не была доступна ни Ирану, ни Венесуэле и тем более ни КНДР и Сирии. Россия стала отправлять в Европу военных «спасителей»!», – пишет военно-политический обозреватель.

План «Б» в попытке отменить либо смягчить санкции в отношении себя заключался в том, чтобы продемонстрировать отзывчивость и чистосердечность помощи России странам, которые его обложили санкциями.

«Возводя образ своих военных разведчиков в Италии в ранг «святых» и «непорочных», сопровождая их операцию мощнейшей медийной поддержкой, не только внутри РФ, но и через подконтрольные либо лояльные информационные каналы в ЕС, Россия тут же активизировала деятельность её говорящих голов в Европе», – подчеркивает Коваленко.

Причем, следует отметить, – говорящих голов которые не только должны были восхвалять помощь России, но и поливать грязью весь Европейский Союз, который, якобы, оставил Италию без помощи в одиночестве с её горем.

«Разумеется, российский военный конвой в Италии, а позже и Сербии, а так же продажа медицинского оборудования в США, выставленная как безвозмездная, гуманитарная помощь, преследовали не только цель отмены санкций, но сейчас говорим именно об этом. Хотя, что тут говорить – план провалился с треском!», – отмечает Коваленко.

По мере того как пропагандистская волна на тему отмены санкций стала набирать обороты, группа Евродепутатов направила требование Еврокомиссии, с призывом даже не рассматривать вопрос о снятии санкций с Российской Федерации, вне зависимости от развития ситуации с коронавирусом.

«Что примечательно, в группе направившей данное требование были и итальянские дипломаты», – подчеркивает Коваленко.

В свою очередь ответ Еврокомиссии не заставил себя ждать и официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано заявил, что: «Санкции Евросоюза введены против отдельных российских компаний и лиц, они не помешают России бороться со вспышкой коронавирусной инфекции».

«Таким образом, в коронавирусной операции по отмене санкций ЕС 2:0 РФ. Хотя, следует понимать, что своим марш-броском в Бергамо российская армия решала целый спектр задач, не только касающихся попытки отмены санкций», – подчеркивает Коваленко.

И насколько она серьезно преуспеет на этом поприще, мы сможем судить лишь со временем, поскольку проекты эти среднесрочной и долгосрочной перспективы.

«Но будем, надеется, что, как и в попытке на жалости и всеобщем отчаянии, отменить санкции, от которых, по словам же Путина, российской экономике только польза, Россия потерпела неудачу, так её будет ожидать фиаско и в остальных проектах», – подытожил Коваленко.