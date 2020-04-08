Гордон раскрыл причины, почему Путин уцепился за власть

Путин не может уйти со своего поста, так как никто не гарантирует ему неприкосновенности и личной безопасности, несмотря на все его богатства.

Нацлидер России Владимир Путин очень хотел бы отойти от власти и спокойно пожить на старости, используя свои огромные богатства, но никто не даст ему гарантий неприкосновенности в этом случае. Такое мнение высказал украинский журналист Дмитрий Гордон в интервью программе «Диалоги с Владом Кульминским», фрагмент которого опубликован на личном YouTube-канале журналиста.

«Я считаю, что Владимир Владимирович не молодеет. Я считаю, что он понимает, что уходить от власти ему нельзя. Я считаю, что он очень хочет уйти от власти, потому что работать, «как раб на галерах пахать», – по его же выражению, и при этом быть одни из самых богатых людей планеты Земля и не мочь воспользоваться своими богатствами это беда», – заявил Гордон.

Гордон особо подчеркивает, что Путин вынужден нести бремя ответственности за Россию. Хотя он тоже, как и его соратники очень желал бы наслаждаться жизнью обеспеченного человека в старости.

«Когда ты видишь, как твои соратники, благодаря заработанным тебе деньгам жируют, а ты вынужден нести на себе бремя ответственности за страну», – отмечает Гордон.

Далее Гордон примеряет ситуацию Путина на самого себя, демонстрируя всю сложность ситуации в которой оказался российский диктатор. По его мнению, Путин просто хочет нормально жизни для богатого пожилого человека.

«У тебя начинается раздражение: «но какого черта, мне же пожить… годы уходят». Я себя представляю на его месте – годы уходят, у меня куча бабок, годы уходят, а я и не жил», – подчеркивает Гордон.

Путин терзаем противоречиями. С одной стороны он имеет огромное богатство, позволяющее безбедно прожить старость, с другой – как только он оставит власть, его жизнь окажется под угрозой.

«И конечно его раздирают на мой взгляд эти противоречия: с одной стороны он понимает, что хочется пожить, да просто пожить нормально, а с другой он понимает, что как только он отойдет от власти его порвут. Поэтому он не может уйти от власти. Поэтому будут придумывать конфигурации», – особо подчеркивает Гордон.

Нацлидер России Владимир Путин попытался заставить лидера Беларуси Александра Лукашенко пойти на интеграцию с Россией, что бы сохранить свою личную власть. Но это путь оказался для нацлидера не реализуемым, не в последнюю очередь из-за репутации России, как ненадежного политического партнера.

«Сначала он пытался наклонить Лукашенко, – не получилось. Не получилось, потому что «Батька» понял, что лучше быть первым парнем на селе, чем вторым в городе. Тем более с русскими свяжись: они тебе пообещают одно – сделают другое», – отметил Гордон.

Фактически можно говорить, что опираясь на поддержку беларусов, Лукашенко может и дальше сохранять свою власть в стране. Единственный способ для россиян изменить эту ситуацию – физически устранить главу Беларуси.

«И Лукашенко стоит, как последний партизанский отряд в Беларуси в годы Второй мировой войны. И он не отдаст, если только его не уберут насильственным путем, он не отдаст власть. Не отдаст Беларусь россиянам. Мало того, народ Беларуси не пойдет на это. Они не хотят», – подытожил Гордон.