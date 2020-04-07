Священники РПЦ становятся разносчиками коронавируса

Священнослужители РПЦ с первых дней карантина грубо нарушали указания по самоизоляции, в результате чего у них стали выявлять инфекцию, а сами они стали распространителями коронавируса, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«С каждым днем такая религиозная структура как РПЦ и ее филиалы в странах бывшего лагеря СССР все больше доказывают, что создана она была не для спасения душ, а для банального контроля и наживы на оных. И как вы понимаете, в полной мере отражение этой мерзкой стороны произошло именно сейчас, в период буйства коронавируса по всему миру. Но, как говорится, обо всем по порядку», – пишет военно-политический обозреватель.

Но хотел бы обоснование своего утверждения начать с событий имевших место полтора месяца назад, именно тогда, когда в России про коронавирус слыхом не слыхивали (хотя региональные СМИ уже трубили тревогу о сокрытии масштабов заболеваемости), а Украина готовилась встречать первых эвакуированных украинцев из Китая.

«Кадры из Новых Санжар тогда не показывало только ленивое СМИ, но мало кто обратил внимание на предварительную, масштабную информационную обработку населения гибридными медийными площадками и в том числе, такой структурой как РПЦвУ», – отмечает Коваленко.

В частности, в храмах Московского Патриархата в Украине и поблизости от них раздавались листовки апокалиптического содержания, в которых из эвакуируемых из Китая украинцев делали чуть ли не носителей чумы и в которых звучали призывы противостоять эвакуации: «Если власти Украины привезут зараженных в наш город – мы готовы противостоять им и бороться за здоровье наших детей. Зараженные должны быть отправлены в те города, откуда они родом» – говорилось в листовках.

Листовки раздаваемые у храма РПЦ. Листовки раздаваемые у храма РПЦ. Пред 1 из 2 След

Манипуляция и игра на глубинных чувствах, таких как забота, о детях, что может быть омерзительнее, тем более, что риторика авторов этих нарративов очень быстро изменилась. Словно они и позабыли, что надо «заботиться о здоровье детей»!

«Как только ситуация с Новыми Санжарами сошла на нет, представители этих же самых храмов тут же стали зазывать прихожан на службу и вещать о том, что в храме Господнем им не страшны вирусы, священники являются духовными врачами, а через плоть и кровь Христову инфекция вообще не может передаваться! И это происходило именно в тот период, когда Украина находилась на этапе ввода жесткого карантина», – подчеркивает Коваленко.

Отмечу, что если в Украине был резкий разворот от паники перед коронавирусом и вещании о полной его неопасности в храмах, то в России изначально данный нарратив был неизменен. Неизменен до поры до времени…

«После того как количество официально диагностированных случаев заболевания COVID-19 в России пошло на тысячи, а не официально перевалило за десятки тысяч заболевших, патриарх Кирилл объявил, что те священники которые призывают в период карантина (официально не объявленного президентом РФ) ходить в храмы – демонстрируют преступную глупость», – отмечает Коваленко.

Что примечательно, это заявление патриарха Кирилла прозвучало на фоне того, как паникующее население стало критически относится к абсурду священнослужителей РПЦ, утверждавших про безопасность обителей господних и прочую средневековую ересь, а главный конкурент Кирилла – митрополит Тихон выступил за самоизоляцию и соблюдение карантина.

«Разумеется, после того как генерал… извините, патриарх Кирилл включил заднюю, то и все филиалы РПЦ стали поступать так же. В частности, РПЦвУ стало проводить онлайн молебни и проповеди, но… Но, было уже поздно», – подчеркивает Коваленко.

Среди священнослужителей РПЦ и их филиалов пошла волна инфицирования коронавирусом.

«Так, буквально вчера, у троих священнослужителей РПЦ в Москве Николая Рыжкова, клирика храма иконы Божией Матери «Утоли моя печали» (Марьино), Виктора Волкова, клирика храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, а также Георгия Дехтярева, и. о. настоятеля храма Вознесения Господня на Гороховом Поле был выявлен коронавирус. Еще у двоих, протоиерея Георгия Бреева, настоятеля храма Рождества Пресвятой Богородицы в Крылатском, и иерея Дмитрия Карпова, клирика того же храма его подозревают», – отмечает Коваленко.

Но это в России, в Москве, не говоря уже о регионах, где значительная доля информации замалчивается, а что же до филиалов РПЦ в других странах? А тут, как ни странно, впереди всех оказалось РПЦвУ, ведь вчера, 5 апреля, коронавирус был подтвержден у настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита УПЦ МП Павла (Лебедь), а так же еще у четырех монахов!

«!Что же это получается, храм господний не спас от инфекции?», – уточняет Коваленко

В данном контексте хотелось бы сказать нечто остроумное и колющее, но не могу. Ведь если монахам, пренебрегающим карантином и вправду поделом, то, что же говорить о прихожанах их храмов, которые потом на улице, в общественном транспорте и банально с соседями по подъезду контактировали и распространяли инфекцию?

«По сути, храмы РПЦ стали не храмами господними, как их позиционировали временные пользователи, а чем-то вроде чумных источников. И во многом это стало возможным именно благодаря полному пренебрежению настоятелей этих храмов, и в целом, от низших чинов РПЦ до высших, жизнями и здоровьем их же паствы. И все ради наживы и жажды неиссякаемого притока средств», – подчеркивает Коваленко.

И более того, уже очевидно, что если настолько высокопоставленные священнослужители РПЦ являлись носителями коронавируса, а их общение с прихожанами минимизировано, что говорить о рядовых – среднестатистических? Тут и вправду впору РПЦ переименовывать в секту свидетелей COVID-19.

«По сути, сама организация с момента своего раскольнического создания столетия назад является сектой, но благодаря пандемии, вполне определилась с полным, неподражаемым названием и миссией – привнести чуму в каждый дом», – подытожил Коваленко.