В России коронавирус стал элементом пропаганды

Статистика по коронавирусу в России стала элементом пропаганды. При этом российские власти скрывают истинные масштабы бедствия.

Количество тестируемых пациентов крайне мало, поэтому реальной картины не знает никто, признает мэр Москвы, при этом выходя за рамки пропагандистских нарративов, пишет на страницах издания экспертного центра «The Institute for Global Threats and Democracies Studies» («IGTDS»), бывший американский военный контрразведчик, эксперт центра Девид Дебатто.

«Уже несколько недель официальные правительственные СМИ России гордо трубят о необыкновенно низкой статистике зафиксированных случаев коронавируса и смертности по сравнению с цифрами по другим странам, в особенности в США и странах ЕС», – пишет эксперт.

На фоне таких «низких» цифр, Россия также хвастается возможностью отправлять экспертов и медицинское оборудование в страны Запада, борющиеся с бушующей пандемией.

«Такой шаг, безусловно, направлен на то, чтобы показать якобы более высокий уровень культуры в России, а также лучшую систему здравоохранения, способную справляться с кризисными ситуациями вроде текущей пандемии», – отмечает Дебатто.

«Но все ли так на самом деле? В реальности, система здравоохранения РФ – это катастрофа. Больницы загнивают, зарплаты медработникам минимальны, а функционального медоборудования отчаянно не хватает», – добавляет он.

Кроме этого, россияне обычно обращаются к врачу лишь если у них что-то болит настолько, что уже невозможно терпеть или они настолько больны, что вот-вот умрут. Во всех других случаях они в основном занимаются самолечением в домашних условиях в кругу семьи.

«Поэтому, если обычные россияне крайне редко обращаются к врачу (если вообще обращаются) с небольшой температурой, когда болит горло или начинается насморк (классические симптомы вируса), то как же тогда их тестировать на коронавирус?», – подчеркивает Дебатто.

Велики шансы, что их никто и не тестирует. Даже если бы кто-то и захотел пройти тест на коронавирус или что-либо еще, в России не хватит учреждений здравоохранения, чтобы всех обслужить.

«Согласно отчету Роскомстата, опубликованного журналом Борген в 2018 году об ухудшении состояния системы российского здравоохранения, в сельской местности, 17500 городах и деревнях медицинская инфраструктура отсутствует в принципе», – отмечает Дебатто.

Как заявляет Роскомстат, количество медучреждений в сельской местности упало на 75 процентов в промежутке между 2005 и 2013 годами. Эта цифра включает в себя 95-процентное снижение количества районных больниц и 65-процентное снижение количества местных клиник.

Хотя в последнее время данные цифры слегка поправились, также увеличилось количество медработников, бросающих профессию из-за низких зарплат, что оставляет россиян еще меньше шансов на нормальное медобслуживание.

«Это заставляет нас усомниться в крайне низкой статистике по россиянам, инфицированных коронавирусом. По состоянию на конец дня 1 апреля 2020 года, по официальным цифрам российского правительства коронавирусом инфицировались 2237 россиян, включая 23 летальных случая», – подчеркивает Дебатто.

В этот же день Президент РФ Владимир Путин заявил, что ситуация в стране выглядит «намного лучше» чем в Европе и остается под контролем. В то же время, буквально накануне этого заявления, мэр Москвы Сергей Собянин заявил об очевидном факте, который Путин видимо не решился признать публично: количество тестируемых пациентов крайне мало, поэтому реальной картины не знает никто.

«Суть в том, что никто, в особенности правительство РФ, не знает реального размаха распространения коронавируса и смертельных случаев по России, потому что абсолютное большинство россиян крайне редко посещают больницы, а многие вообще никогда их не посещают», – отмечает Дебатто.

Таким образом, абсолютное большинство россиян никто не тестировал на коронавирус. Кроме этого, россияне не особо жалуют соблюдение правил, особенно в случаях, когда это может причинить неудобства в их повседневной жизни, поэтому социальное дистанцирование и другие предложенные меры безопасности скорее всего игнорируются большинством населения.

«Имея в виду, что инкубационный период коронавируса может составлять 2-3 недели, а миллионы россиян продолжают ходить на работу, в школу, а также возвращаться из рубежных отпусков, это всего лишь вопрос времени, когда количество инфицированных в России увеличится в разы», – подчеркивает Дебатто.

К сожалению для России и остального мира, специфическая культура несоблюдения правил и нежелания посещать врачей, присущая россиянам, возможно пройдет очень много времени до того момента, когда мир узнает реальную картину с разворачивающимся кризисом здравоохранения в РФ из-за коронавируса.

«Безусловно, Владимиру Путину и Кремлю совсем невыгодно рассказывать нам правду в ближайшем обозримом будущем. За это время и РФ, и остальной мир могут измениться до неузнаваемости», – резюмирует Дебатто.