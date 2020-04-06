Россия признает свой упадок на пороге мирового кризиса

Что следует сделать Украине, что правильно использовать ослабление позиций России в связи с пандемией коронавируса и экономического кризиса?

Пресс-секретарь нацлидера России Дмитрий Песков заявил, что необходимо готовиться к мировому экономическому кризису. Министр экономики России Антон Силуанов утверждает, что «тучные времена» в экономике прошли, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Эксперты московского Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования утверждают, что для России кризис может оказаться более серьезным, чем для других стран и значительная часть производств, которые закрыты в связи с карантином, больше не откроется», – пишет публицист.

Такие неутешительные прогнозы российские чиновники и эксперты не делали ни в 2014 году, когда Запад ввел против их страны санкции за агрессию против Украины, ни позже, когда падали нефтяные цены. Новый обвал этих цен – фактическое поражение России в «нефтяной войне» с Саудовской Аравией – совпал еще и с эпидемией короновируса.

«И в этой драматической для страны ситуации российское руководство ухитряется совершать одну ошибку за другой, что, возможно, связано с элементарной «изношенностью материала». Постаревший Владимир Путин окончательно оторвался от реальности и тащит за собой в мир собственных фантазий и свое окружение, и свою страну», – подчеркивает Портников.

Все это может означать, что в ближайшие годы нам предстоит иметь дело с «другой Россией» – страной, которая будет отчаянно искать выход из экономического кризиса и политического тупика.

«А первое, что делают в Москве, когда понимают, что ситуация в стране угрожает утратой власти – это останавливают игры в сверхдержаву. Так было и с Советским Союзом», – отмечает Портников.

Когда в конце 80-х годов начался экономический и политический кризис, мало кто мог представить себе, что Кремль откажется от влияния на востоке Европы и выведет войска из многострадального Афганистана. Более того, в первые годы горбачевской перестройки руководство умирающей империи еще пыталось раздувать щеки, обманывать себя и своих соотечественников. Но проблем было слишком много, а ресурсов не хватало даже на самих себя.

«Однако к предстоящему российскому кризису нужно отнестись со всей ответственностью. Окончание оккупации и давления – это еще и не гарантия страны, которая освобождается от российских «объятий», – подчеркивает Портников.

Советские войска ушли и из Чехословакии, и из Афганистана. Спустя три десятилетия Чехия и Словакия – члены Европейского Союза, стабильные и благополучные государства, для которых оккупация Кремля – просто мрачная страница истории. А Афганистан – страна с двумя президентами и внутренним конфликтом, которая не может преодолеть наследие прошлого.

«И нам нужно очень постараться, чтобы правильно и с пользой для себя использовать российский упадок», – подытожил Портников.