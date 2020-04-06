Россия после Путина: прогноз сценариев будущего

Украина и Россия находятся в войне. Это горячая война в Европе, которая подрывает архитектуру европейского мира установленного после развала СССР.

«Украинский институт будущего» вместе с «Центром изучения России и оккупированных территорий» в совместном докладе «Смерть Путина» рассказали о будущем мира, России и Украины «после Путина»: о сценарии политической конфигурации РФ, о том, что будет с Европой, Ближним Востоком и главное – с Донбассом и Крымом. Доклад исполнительного директора института Виктора Андросова и политолога Вадима Денисенко опубликован на страницах «Украинский институт будущего».

«Это война, где участником является государство с самым ядерным арсеналом в мире. И это война, результаты которой прямо будут определять политическую конфигурацию Европы», – пишут эксперты.

По более 6 лет ситуацию так и не удалось приблизить к мирному решению. Несмотря на то, что влиятельные мировые лидеры пытались найти решение и формулы для достижения мира. Причина, почему не удается выйти на мирный план в нашем и многих других случаях, есть только одна – Путин.

«Именно он решает, где, когда и как начинается и завершается вооруженный конфликт. И за 20 лет пребывания у власти он продемонстрировал, что никогда достижения мира не было его целью», – отмечают эксперты.

Поэтому становится очевидным и понятным, что инициированные Путиным войны в Украине и других странах никогда не будут завершены при его президентстве. Единственным логичным выводом из этого является то, что высокие шансы на мир возможны только после Путина.

«Исторически смена власти в России имеет далеко идущие последствия для всего мира. Приход к власти большевиков, Ельцина или Путина – примеры, которые во многом определяли ход истории», – подчеркивают экспетры.

Сегодня РФ находится в ситуации, когда чрезмерная концентрация власти порождает много вопросов относительно того, каким образом и кому она будет передана. И, как показывает практика, этот процесс не проходит безболезненно для Запада и, в первую очередь, для соседних стран.

«Понимание этого заставило нас подготовить доклад относительно сценариев смены власти в РФ. С данного доклада вы сможете узнать, какой путь экономических реформ прошла РФ с 2014 года, происходит с демографией, реформами в армии, кто может заменить Путина на посту, и самое главное, сценарии поведения политических групп во время смены власти», – отмечают эксперты.

Авторы сразу же отмечаю, что доклад развеивает многие мифы. К сожалению, санкции, международное давление было обратный эффект, который еще больше способствовал концентрации власти Путиным, а также проведению жестких экономических и политических реформ, наращиванию боевой мощи.

«Сегодня РФ остается мощной державой и заставляет считаться со своими интересами ведущие государства Запада. Поэтому ее самым слабым местом в ближайшем будущем остается смена власти. И нам – Украинский, грузинам, молдаванам и многим другим – следует тщательно готовиться к этому моменту, понимая, сценарии будут более благоприятными для установления мира», – подытожили эксперты.