Мост смерти: россияне несут угрозу жителям Крыма

Что натворил нацлидер России Путин? Кремль содействует тому, чтобы россияне распространяли коронавирус на чужой земле, везя заразу через мост в Крым.

То, что жители оккупированного Крыма – как и жители курортных городов соседней России – могут стать жертвами политики Кремля, стало ясно сразу же после телевизионного обращения российского президента, объявившего в собственной стране не карантин, как в большинстве стран мира, а «долгие выходные», пишет на страницах «Радио Свободы» журналист и публицист Виталий Портников.

И в этом сразу же сказался знаменитый путинский подход к реальности.

«Потому что есть страны, которые вводят для своих граждан жесткий карантин и требуют под угрозой наказания, чтобы жители сидели дома. А есть страны, которые ограничиваются лишь небольшими мерами, но сохраняют рабочий ритм. Владимир Путин, похоже, один из очень немногих авторитарных правителей современного мира, который решил подменить карантин праздником», – пишет публицист.

И сейчас уже региональным руководителям, которые оказались ближе к реальности и боятся вспышек эпидемии, приходится собственными усилиями исправлять ошибки российского президента.

«Но при этом тысячи россиян решили использовать «долгие выходные» на полную катушку – раз уж нельзя добраться на Бали или Пхукет. А жители Ялты, Судака или Симферополя стали заложниками такого безумия», – отмечает Портников.

Ведь внутреннее авиасообщение в России продолжается. А полеты в Крым – несмотря на то, что они являются нелегальными с первого дня аннексии – являются частью внутреннего сообщения России.

«Я уж не говорю про пресловутый Керченский мост, который в эти дни превращается для крымчан в своеобразную «дорогу смерти», по которой рванули в Крым десятки тысяч россиян. Сколько из них приехали с той или иной инфекцией?», – подчеркивает Портников.

Политика российских оккупационных властей, уверен, прямо содействует распространению эпидемии на оккупированной территории, на территории, которая не является частью России с точки зрения международного права.

«Мало того, что президент России не хочет сказать своим соотечественникам правду об опасности, так Кремль, как видим, еще и содействует тому, чтобы россияне распространяли заразу на чужой земле», – подытожил Портников.