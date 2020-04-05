Что ждать от пандемии в оккупированном Крыму?

Путин не хочет иметь ничего общего с коронавирусом. Павел Казарин рассказал о карантине в Крыму и последствиях пандемии для российской экономики.

Почему в России и в аннексированном Крыму не вводят чрезвычайное положение? И что ждет российскую экономику после окончания острой фазы пандемии? Эти и другие актуальные темы недели в эфире «Радио Крым.Реалии» обсуждают ведущая Катерина Некречая и обозреватель «Крым.Реалии», журналист и публицист из Крыма Павел Казарин.

– В Украине действует довольно жесткий карантин: нельзя появляться в общественных местах без масок, нельзя собираться на улице больше чем двум людям одновременно, а транспорт ходит только для граждан со спецпропусками.

Как, по-твоему, украинские власти справляются с пандемией коронавируса?

– На самом деле большинство стран мира справляются с пандемией одинаково – вводят ограничения на массовые скопления людей. И делается это вовсе не для того, чтобы все не заболели: по одной из версий, коронавирусом переболеет 70-80% населения Земли, как гриппом, просто в разное время.

Требуется где-то два года, чтобы изучить новую болезнь, изобрести вакцины и так далее. Некоторые болезни удается полностью вытеснить из нашей жизни: например, черную оспу после массовой вакцинации в 20-м веке свели на нет.

Другие, вроде гриппа, удается контролировать при помощи вакцин, но при этом болезнь продолжает жить рядом с нами и уносить по несколько сотен тысяч жизней ежегодно. Похоже, что с коронавирусом будет примерно так же.

Сейчас главная задача всех стран – растянуть эту вспышку во времени, чтобы не перегрузить больницы. В смысле принимаемых для этого мер Украина мало отличается от остальных стран, кроме, пожалуй, закрытия метрополитена.

– А если сравнивать Украину и Россию?

– В Украине официально объявлены карантин и чрезвычайная ситуация, а в России правительство кокетливо объявило каникулы. Получается, что президент Владимир Путин не хочет иметь ничего общего с коронавирусом, с эпидемией, поэтому он отдает все это на откуп премьер-министру, чтобы тот взял на себя негатив.

На этом фоне все объявленные меры поддержки – подлость. Представьте, что у вас маленький бизнес с арендованным помещением. Если правительство объявляет карантин, то это чрезвычайная ситуация, а на время форс-мажора вы можете не платить арендную плату.

Когда же правительство объявляет каникулы, это просто растянувшиеся выходные, и вы продолжаете выплачивать аренду. То есть российские власти перекладывают все издержки предпринимателей на них самих.

– Вслед за Россией карантинные меры – опять же, под названием «режим повышенной готовности» – ввели в аннексированном Крыму. Ты следишь за ситуацией там?

– Да, я помню, как отдельные крымские пропагандисты, которые называют себя журналистами, еще в начале марта кричали: «Езжайте на ЮБК, дышите фитонцидами, какой там коронавирус?»

Как только Москва начала принимать меры против него, они сразу изменили свою риторику и стали кричать: «Сидите дома!» И ты смотришь на этих жалких ребят и думаешь: ну вы хотя бы извинились за свои предыдущие слова!

Но они несамостоятельные – какой сигнал подает Москва, то они и начинают отрабатывать. А по поводу крымских карантинных мер я хочу напомнить, что зараженные коронавирусом могут приехать на полуостров и после того, как ограничительные меры закончатся – и через месяц, и через полгода.

Опять же, главная задача – растянуть пандемию во времени, а пока что накопленной статистики недостаточно, чтобы изучить болезнь от А до Я. В Крыму же, в отличие от Москвы, нет независимых оппозиционных изданий, которые могут предоставлять качественную информацию – так что Крым.Реалии дают жителям полуострова необходимый информационный прожиточный минимум в этом плане.

– Тем временем Россия рассылает помощь в борьбе с пандемией по всему миру: в Италию и даже в США. Зачем это нужно, если внутри страны, похоже, достаточно собственных проблем?

– Россия, кажется, в итоге не отдала, а продала эту помощь США, итальянцам же прислали не то, что было нужно. Это история о создании картинки: советские граждане недоедали, зато СССР помогал Мозамбику или Никарагуа.

Государство кормило африканские страны, а его граждане стояли в очередях за дефицитом. Владимир Путин – очень советский человек, он продолжает заниматься советской показухой и пускает пыль в глаза: якобы Россия такая глобальная и может протянуть всем руку помощи – хотя на поверку оказывается, что в одном случае помощь продали, в другом прислали не то.

Вообще, я недавно читал интересные прогнозы относительно мировой экономики после пандемии. Оптимистичный прогноз: Китай потеряет 3% ВВП, США – 8% ВВП, Евросоюз – 10% ВВП, а про Россию вообще никто ничего не говорит. У нее мало того что карантин и коронавирус, так еще и падение цен на нефть.

Беларусь собирается покупать российскую нефть по 4 доллара за баррель, а еще в 2014-м году цена составляла 110 долларов за баррель. Сегодня российскую нефть просто невыгодно продавать в некоторых регионах, потому что на транспортировку до границы ты тратишь больше, чем за нее выручаешь.

Чем аукнется этот кризис для России – большой вопрос. У нее есть 500 миллиардов долларов золотовалютных резервов, но 30 из них она спалила за неделю на поддержание курса рубля. По большому счету, российское правительство или может продолжать в том же духе, или отпустить рубль в свободное плавание, и тогда доллар будет дорожать, при том что огромное количество товаров продолжают поступать в страну из-за рубежа.

– Как это может сказаться на аннексированном Крыме?

– До 2014 года порядка 60% туристов приезжали на полуостров с материковой Украины, 25% – из России и 15% – из всех остальных стран. Сейчас Крым целиком и полностью зависит от благосостояния России, потому что все туристы приезжают туда именно из соседней России.

Раз так, то от масштабов экономического кризиса зависит жизнь жителей полуострова, которые зарабатывали на сезоне или зависят от бюджетных выплат. Здесь все туманно, и перспективы не выглядят оптимистичными.

Между тем в разгар пандемии коронавируса Владимир Путин пытается под шумок отменить бьющие по российской экономике санкции, но Украина, насколько я знаю, заявила протест, и я не уверен, что сценарий Кремля пройдет.

– Разве санкции против России и поддержка Украины не могут быть по крайней мере ослаблены, просто потому что Западу сейчас не до этого?

– Санкции вводятся институционально и продлеваются Евросоюзом каждые полгода. Если я не ошибаюсь, они продлеваются дважды в год – в начале и в середине года. Если они введены в январе, никто не будет досрочно их отменять.

В июне дискуссия насчет продления действительно может возникнуть, но до этого еще два месяца – самые пиковые в плане коронавируса. Вполне возможно, что он уступит свое место в информационной повестке обычным международным темам.

Но в любом случае международная дипломатия намного более институциональна, чем об этом могут думать в Кремле или обыватели.

– Давай немного отойдем от глобальной политики. Что нового ты узнал о себе и об обществе за время карантина?

– Я считаю, что карантин – это одна большая история о солидарности. Она проявляется во всем. Кто-то бесплатно возит на машинах доноров Центра переливания крови, потому что операции продолжаются, кровь нужна, а общественный транспорт не работает.

Кто-то доставляет корм в приюты, потому что животные остались без попечения, плюс появились логистические трудности. Кто-то помогает пожилым и ходит за них в магазин, чтобы они лишний раз не выходили на улицу.

Карантин – время думать не только о себе, а и о других людях. В этом смысле показательна ситуация с масками: кто-то носит, кто-то не носит и бравирует этим, мол, я молодой и здоровый, ко мне вирус не пристанет. Они не понимают одной простой вещи: маска должна защищать не вас от людей, а людей от вас!

Вы имеете право рисковать собой сколько угодно, но никто не отменял ответственность за других. Нам нужно идти на ограничения, для того чтобы наш общий корабль не пошел ко дну. Когда каждый баррикадируется в своем отсеке, в нем сохраняется кислород, и у судна появляется положительная плавучесть.

Как только все выходят на улицу, положительная плавучесть у корабля может и исчезнуть. В конечном счете каждый сможет увидеть, кто ответственный политик, а кто популист и дилетант, кто ведет социально ответственный бизнес, а кто хапуга и стервятник, пытающийся навариться на эпидемии, и так далее.

По итогам карантина мы можем сделать много выводов и о соседях, и о себе.