Этот стон у них песней зовется: Земфира спела о Крыме

1 апреля Земфира выпустила первую за почти два года песню – «Крым». Полуостров упоминается в ней всего один раз, но певице не стоит об этом петь.

Земфира всегда брала довольно большие перерывы в творчестве, не выпускала альбомы пачками, не гналась за количеством. Последним ее релизом была песня «Джозеф», представленная в сентябре 2018 года, пишет на страницах издания «Деловая Столица» журналист Виктория Билявская.

«Однако песней в полном смысле этого слова трек назвать тяжело – текст состоял из отрывков стихотворений российского поэта Иосифа Бродского «Новые стансы к Августе» и «Румянцевой победам». И вот наконец, в апреле 2020 г., почти два года спустя, – новая песня опубликована на Youtube и Apple Music. Еще и название такое интригующее – «Крым», – пишет журналист.

Но политического манифеста, которого так ждали многие поклонники Земфиры в Украине, не получилось. Тягучая минорная композиция совсем не об оккупации – она о любви, причем о любви несбыточной, невозможной, далекой.

«Да и сам Крым в песне упоминается всего-то один раз, мелькает невнятной тенью между строк: «Если ты будешь со мною жить, / Я попробую бросить пить, / Однозначно брошу курить, / Потому что тебя бесит дым, / Бесит кашель мой как у больных, / И нам пришлось бы поехать в Крым». И – все. Только плач неудачных любовников под немного ломаный ритм», – отмечает Билявская.

Наверное, ждать чего-то эдакого от Земфиры – нелогично. Она серьезно хранит свой обет молчания и не говорит на политические темы уже много лет. Но вот мелькнуло в новостях – новая песня «Крым», и воображение уже нарисовало картину смелых высказываний с точными метафорами, которые метко попадают в нерв. Сами придумали – сами обиделись, ведь Земфира нам, по большому счету, ничего не должна.

«Но когда-то она была смелой. Именно поэтому так легко поверилось, что решила все высказать, что лопнуло терпение, как гитарная струна. Когда-то она умела говорить так – резко, прямо, в лоб, не прячась и не увиливая. Этим и влюбила в себя миллионы – Земфира умела сказать что-то про человека, чего сам человек сказать не мог. Ее часто отвязная юность, нарочитая подростковость, откровенная искренность западала в душу практически сразу же – с первых аккордов и первых слов», – подчеркивает Билявская.

В нулевых каждый третий задыхался от нежности и помнил все ее трещинки, разгадывал знак бесконечность и жег корабли в ее гавани. Девочка-скандал – Земфира заявляла о себе громко под рваные ритмы гитар и сильные ударные, под мелодии, сделанные по классическим лекалам брит-попа, врывалась в голову к каждому слушателю: «Кто мне сказал, не получится? Если мне хочется – сбудется!».

«Земфира была внутренним голосом, и в Украине ее многие любили. За отчаянные концерты и песни на пределе искренности, за ее «в России конечно больше денег, но в Украине больше души», за «Відпусти» в Киеве и «Той день» дуэтом со Святославом Вакарчуком на московском «Максидроме». Она казалась «своим» человеком. Человеком, который должен понимать», – отмечает Билявская.

Но в 2014-м все изменилось. На Донбассе – война и российские танки, Крым оккупирован, и всех в срочном порядке нужно делить на своих и чужих. После 2014-го нельзя было больше молчать. Молчание приравнивалось к одобрению агрессии.

«Но Земфира говорить не стала. Она почти не давала интервью и не отвечала на вопросы, но в 2015 г. на концерте в Тбилиси взяла у одного из зрителей в зале украинский флаг и подняла его над головойв», – подчеркивает Билявская.

После этого в России против Земфиры началась организованная травля – многие называли ее поступок «провокацией в чистом виде», «поступком не от большого ума, а от больших амбиций» и возмущались, что она может преспокойно выступать в Тбилиси под украинским флагом – и ничего-то ей за это не будет.

Однако уже годом спустя, когда во время концерта в Вильнюсе, кто-то из толпы развернул украинский флаг, Земфира матом попросила его убрать.

«Я житель России. Мы находимся в Литве. Я прошу вас, я прошу вас, бл*дь. Вы любите свою страну, я люблю свою страну», – обратилась она к зрителям.

Еще и добавила, что верит, что «пик напряженности между нашими странами остался в прошлом».

«Напряженность между странами. В 2016 г. После сотен убитых и тысяч раненых, после малазийского «Боинга», после полномасштабного вторжения. Напряженность. Осталась в прошломв», – подчеркивает Билявская.

Куда-то делась в одно мгновенье вся смелость, остались лишь невнятные слова оправдания. Нет больше девочки-скандала, осталась – девочка с плеером.

«И вот в 2020-м Земфира записывает песню о Крыме без Крыма. И в Украине в сегодняшней ситуации воспринимать этот трек без грустной усмешки очень сложно. Нельзя сейчас так петь про Крым. Он требует смелости, определенности, ясностив», – отмечает Билявская.

Честные высказывания важны, в первую очередь, для тех, кто выехал и не имеет возможности вернуться домой, для тех, кто остался и вынужден терпеть оккупацию и жить в постоянном страхе загреметь в тюрьму за свои взгляды. Для крымских татар. Для украинцев. Для них искренние слова о Крыме могли бы стать глотком свежего воздуха, поддержкой, утешением.

«Песни про Крым – для смелых. К сожалению, Земфира не имеет права сегодня петь о Крыме. Ее новый трек снова похож на испуганную улитку в ракушке, на осторожное хождение по тонкому льду и боязнь высказаться откровенно. Раньше Земфиру именно за это и любили – за предельную откровенность. Сегодня же от былой искренности не осталось и следав», – подчеркивает Билявская.

«Все правильно ты в «Крыму» говоришь, Земфира. Очень сложно любить взаймыв», – подытожила она.