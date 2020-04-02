Россия не способна жить в условиях карантина

В условиях пандемии коронавируса и экономического кризиса Россия не может выжить и это толкает ее на самые отчаянные шаги.

Коснувшись темы новой реальности, чуть ли не в одночасье обрушившейся на человечество, политолог Валерий Соловей в эфире YouTube-канала «FeyginLive», беседуя с ведущим стрим юристом Марком Фейгином с сарказмом заметил, что теперь «мы все лучше поймем, почему погибли динозавры».

Также Валерий Соловей высказал мнение о том, что Кремлю нечего терять и рассказал о рисках для Европы.

По мнению Соловья, сидеть на карантине Россия сможет от силы неделю, ну, дней десять. Но пройдет полтора-два месяца и нам придется принять новые обстоятельства и научиться «со всем этим жить», считает он.

«Психологически этих двух месяцев вполне хватит на то, чтобы свыкнуться и осознать: такова наша новая реальность. Потому что просто есть вещи, с которыми, так или иначе, люди научаются жить. Да, будет неприятно, будет страшно, но ведь все равно надо будет работать», – заявил политолог.

Валерий Соловей полагает, что появятся новые драйверы экономического роста, связанные с медициной и фармацевтикой, а люди станут превращаться в мизантропов, общение еще больше начнет меняться в сторону дистанционного.

«И все же, думаю, не все будет так безнадежно, хотя очень сильный осадочек, конечно, останется. Мы просто четче поймем, насколько хрупкое устройство имеет наше общество. Речь сейчас не об экономике. В течение двух-трех месяцев оказалось возможным изменить весь образ жизни современного человечества, включая систему приоритетов», – отметил Соловей.

Соловей саркастически заметил, что понимание нашей уязвимости, как существ, позволит нам лучше понять, почему погибли динозавры.

«Одно природное вмешательство – возможно, космическое – и все пошло совершенно иначе», – шутит политолог.

Но, несмотря на экстремальные события последних месяцев, Кремль, по мнению Соловья, свои планы сохраняет, и 2020-ый год – последний, когда их можно реализовать. В этой связи «есть большой риск для Европы».

«По мере того, как ситуация в России будет ухудшаться, появится соблазн разрешить все одним броском костей. Совершить некий – уже даже не дерзкий, а безумный – геополитический шаг и все изменить», – подчеркнул Соловей.

«И в мире, и внутри. Как говорится, сгорел сарай – гори и хата. То есть, логика такая: не пропадать же мне одному. И риск этого будет все выше. Осенью эти повышающиеся риски мы увидим», – заявил Валерий Соловей.

Перейдя к теме взаимоотношений Китая и России, политолог сказал, что сейчас Китай оказывает на нашу страну усиленное давление с тем, чтобы получать от нас энергоносители и «некие преференции».

«Китай активно пользуется этими возможностями надавить на нас с целью восстановления экономического роста. Но это лишь одна сторона. Вторая такая: ему необходимо сделать все, чтобы не допустить рецессии в глобальной экономике. Пусть Китай и называют мировой фабрикой, но ведь ему нужен глобальный потребительский рынок. А он сегодня находится в упадке», – отметил Соловей.

По его словам, Европа сейчас ничего не потребляет, кроме порнофильмов, компьютерных игр и некоторых продуктов питания.

«То есть понятно, что Китай крайне заинтересован в глобальном экономическом росте, но в силах ли он на этот процесс повлиять? Сам по себе Китай, как бы того ни хотел, ситуацию не вытянет», – подчеркнул политолог.

Что касается претензий Китая, они, на взгляд Соловья, неизбежны в силу вполне понятных причин. Но политолог не уверен, что их удастся облечь в какую-либо «юридически обязывающую и имеющую экономические последствия форму», потому что нуждаться в восстановлении будут все.

Пресловутая глобализация оказалась хрупким феноменом, ЕС закрылся по национальным границам. Европейская солидарность отсутствует: ЕС в первые недели кризиса в Италии никак на это не реагировал. И все же доводить дело до экономической войны, по мнению политолога, вряд ли кто-то захочет.

«Впрочем, к сожалению, мир движим эмоциями, страхами. Поэтому, просто нельзя предугадать, какие решения будут принимать ключевые мировые лидеры», – отметил Соловей.

«Особенно, если пандемию не удастся сдержать или подавить. Если же ее сдержать получится или хотя бы удастся научиться с ней жить, исходя из того, что 60-70 % населения Земли должны будут ею переболеть, наверное, через год-полтора мы сможем рассчитывать на слабый восстановительный рост», – уточнил он.

С другой стороны Соловей отмечает, что не возможно сделать сколь нибудь значимые прогнозы развития ситуации в условиях мировой турбулентности. Однако, Кремль в своих действиях непредсказуем и возможно попытается использовать ситуацию в мире в своих целях.

«Но на ближайший год давать прогнозы невозможно. Слишком много переменных, вся прежняя система координат полетела. Кто-то может рискнуть на решительные действия, как официальная Москва. Потому что руководство, которому нечего терять, находится именно в Москве», – отмечает Соловей.

При этом не следует забывать, что все остальные мировые игроки в большей степени сосредоточенны на решение своих текущих задач тесно связанных с пандемией коронавируса. Поэтому ситуация остается трудно прогнозируемой.

«Все остальные будут думать о выживании, о спасении своих обществ. Будут ли они готовы на уступки, будут ли готовы воевать экономически, я не уверен. Сейчас все слишком неопределенно», – подчеркнул в заключение Соловей.