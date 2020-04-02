Россия продала жизненно необходимую медтехнику в США

Во время свирепствующей пандемии коронавируса Россия продает в США необходимое ей самой медицинское оборудование и средства защиты.

В то время как российские регионы горят от коронавируса, правительство России продает дефицитные медтехнику и средства защиты в США. Россия отправила в США аппараты ИВЛ, которых не хватает в своих регионах, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Думаю, все помнят слезливые тирады президента США Дональда Трампа о том, что Россия отправила Америке гуманитарную помощь с большим количеством очень полезного оборудования. И когда Дональд Трамп озвучивал сам факт гуманитарной помощи, я отмечал, давайте дождемся подробностей относительно характера груза, памятуя 80% непригодного с борьбой против коронавируса хлама в российском конвое, отправленном в Италию, и вообще контекст этой помощи…», – пишет военно-политический обозреватель.

Собственно – дождались. И оказалось, что российская гуманитарная помощь на самом деле не была вовсе никакой гуманитарной помощью. Ведь отправленное в США оборудование было не поставлено безвозмездно, а оплачено Госдепом сполна.

«Так, Государственный департамент США в официальном заявлении отметил, что США, дословно: «Согласились купить у России необходимые медицинские средства, включительно с вентиляторами и средствами индивидуальной защиты, которые были переданы Федеральному агентству по чрезвычайным ситуациям США 1 апреля в Нью-Йорке», – отмечает Коваленко.

То есть, по сути, это не помощь, а поставка товара по принципу «купли-продажи». А «гуманитарная помощь» – это вид безвозмездной помощи; средства для жизни, бесплатно распространяемые среди населения районов, охваченных гуманитарной катастрофой или стоящих на её грани.

«Но дальше, как говорится – больше!», – подчеркивает Коваленко.

Дело в том, что благодаря бравурным, ура-патриотическим пропагандистским роликам российских СМИ из США (куда уж без величественного пиара) стало известно, какое именно оборудование было отправлено за океан.

«А оными оказались аппараты искусственной вентиляции легких «Авента-М», производства УПЗ – ОАО «Уральский приборостроительный завод», стоимостью 1 500 000 рублей за единицу и которых в регионах Российской Федерации катастрофическая нехватка!», – отмечает Коваленко.

То есть, правительство России, прекрасно зная, какова реальная обстановка с распространением эпидемии коронавируса в регионах, а не тот официальный абсурд, что вещается с голубых экранов, и какова востребованность аппаратов ИВЛ, продает оные в США! Не поставляет в медицинские учреждения горящих от COVID-19 российских регионов, а в США!

«То, что называется, почувствуйте россияне заботу своего, пока ещё не коронованного, но без двух минут царя. Хотя, возможно россияне это скотское отношение к себе уже прекрасно осознают и не зря в социальных сетях все чаще можно услышать возмущение нынешней ситуацией, а на медиахостинге YouTube появилось гневное видео с «благодарностью» Путину от россиян», – подытожил Коваленко.