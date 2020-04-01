Победобесие во время чумы: в РФ репетируют парад

В то время как в России за сутки с 31 марта на 1 апреля официально (а официальным данным уже и в самой РФ не сильно верят), было зафиксировано 440 новых случаев заражения коронавирусом, увеличив общее число заболевших до 2 777 человек, с 24 летальными исходами, к параду на Красной площади на 9 мая продолжают готовиться и проводить масштабную репетицию, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Несмотря на стремительно развивающуюся пандемию в России, масштабы которой скрываются уже несколько месяцев, нехватку необходимого для борьбы с коронавирусом оборудования, медикаментов и банально профессионалов, Москва не отказывается от пропагандистских проектов. А, как известно, парад на 9 мая, это не дань памяти погибшим советским солдатам, в ходе Второй мировой войны, а в первую очередь – пропаганда «величия» российской армии», – пишет военно-политический обозреватель.

Сегодня в сети было распространено видео подобной репетиции, которое шокировало пользователей социальных сетей.

«Дело в том, что во время репетиции, в которой принимало участие несколько тысяч военнослужащих ВС РФ, ни один не был защищен средством индивидуальной защиты – медицинской маской. Не говоря уже о перчатках и очках, защищающих слизистую глаз», – отмечает Коваленко.

С другой стороны, похоже, вопрос проведения масштабного парада уже согласован напрямую в Кремле.

«Ведь не зря именно сегодня, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил журналистам, что никаких решений по изменению планов относительно парада Победы в Москве 9 мая из-за коронавируса – нет!», – подчеркивает Коваленко.

Что примечательно, запланированный на 9 мая масштабный парад на Красной площади, припадет именно на тот период, когда эпидемия коронавируса в России, согласно прогнозам специалистов не столько пойдет на спад, сколько достигнет пика.

«Пика, который в условиях, когда международные организации отмечают, что Россия не эффективно противодействует коронавирусу, а свои проколы скрывает за счет пропаганды и занижения масштабов эпидемии, может иметь поистине катастрофическое продолжение», – подытожил Коваленко.