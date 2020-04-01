Друг Сечина возглавил компанию проданную «Роснефтью»

«Роснефть» избавляясь от своих активов в Венесуэле продала свою дочернюю компанию. После продажи эту компанию возглавил экс-грушник и друг Сечина.

Российская нефтяная компания «Роснефть», Из-за американских санкций против Венесуэлы, официально продала свои активы в этой стране – АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322 млрд рублей. После продажи компании государству ее возглавил друг главы «Роснефть» Игоря Сечина, экс-грушник Николай Рыбчук, пишет на своей странице в Facebook сбежавший из России журналист-расследователь Сергей Канев

«Ребята, скажите, есть ли мозги у Путина и Сечина или они там совсем переехали на Луну? 10 марта я опубликовал журналистское расследование о гражданине Эстонии Иваре Алте, который в 80-х годах в Анголе подкармливал Сечина колбасой, а теперь входит в руководство швейцарской «Petroline Swiss AG» и торгует российской нефтью», – пишет журналист-расследователь.

Но вот дальше, по словам Канева, начинается самое интересное в этой истории. Если приглядеться внимательно к персоналиям фигурирующим в деле о продаже активов «Роснефти», то не трудно заметить, все тех же хорошо знакомых людей и ближайшего окружения Сечина.

«В том числе, в материале упомянул еще одного хорошего знакомого Сечина – полковника ГРУ Николая Рыбчука (на фото). Ранее полковник служил военным переводчиком при Минобороны Анголы и военным атташе в Мозамбике и ЮАР, а теперь является членом Союза ветеранов Анголы (финансирует Сечин)», – отмечает Канев.

Николай Рыбчук. Николай Рыбчук. Пред 1 из 2 След

Далее речь идет о том, что 28 марта российская нефтяная корпорация «Роснефть» объявила, что прекращает свое участие в проектах в Венесуэле и продает активы в этой стране компании, на 100 процентов принадлежащей правительству РФ.

«Все венесуэльские активы корпорации будут проданы, закрыты или ликвидированы», – говорится в пресс-релизе «Роснефти».

В день сделки по покупке венесуэльских активов «Роснефти» Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом почти в 323 млрд рублей.

Как пишут российские масс-медиа, ее гендиректором стал Николай Александрович Рыбчук. По данным Центра «Досье», член Совета ветеранов Анголы Рыбчук и глава «Роснефти» Игорь Сечин знакомы со времен работы в Анголе.

«28 марта, чтобы выйти из-под американских санкций, Роснефть как бы продала свои активы в Венесуэле АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322 млрд рублей. Причем, гендиректором компании назначили не человека без биографии, а все того же грушника Рыбчука. Типа, он никакого отношения к Сечину не имеет. Кремлевские пацаны всех держат за придурков или коронавирус убил последние мозги?», – подчеркивает Канев.

Вот такие пироги с котятами, их едят, а они глядят…. Geplaatst door Crazy News UA op Woensdag 1 april 2020

Стоит отметить, что основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз». Еще 19,75% акций принадлежит британской «BP», а 18,93% – катарской «QH Oil Investments LLC». Одна акция принадлежит государству. Оставшиеся ценные бумаги находятся в свободном обращении.

Стоит отметить, что для Венесуэлы Россия – это важнейший иностранный спонсор после Китая. Информации о финансировании Венесуэлы этими странами мало, однако китайские инвестиции оценивается в 70 млрд долларов, большинство из которых возвращаются в виде нефти.

Россия и ее государственные компании заняли и ввели 17 млрд долларов за последние 20 лет. В декабре прошлого президент Путин пообещал последние 6 млрд долларов, плюс 600 тыс. тонн зерна.