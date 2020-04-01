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Друг Сечина возглавил компанию проданную «Роснефтью»

Workers inspect an oil pumping jack, also known as a 'nodding donkey' at a pumping site, operated by Rosneft PJSC, in the Samotlor oilfield near Nizhnevartovsk, Russia, on Wednesday, March 22, 2017. Russia's largest oil field, so far past its prime that it now pumps almost 20 times more water than crude, could be on the verge of gushing profits again for Rosneft PJSC. Photographer: Andrey Rudakov/Bloomberg

«Роснефть» избавляясь от своих активов в Венесуэле продала свою дочернюю компанию. После продажи эту компанию возглавил экс-грушник и друг Сечина.

Российская нефтяная компания «Роснефть», Из-за американских санкций против Венесуэлы, официально продала свои активы в этой стране – АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322 млрд рублей. После продажи компании государству ее возглавил друг главы «Роснефть» Игоря Сечина, экс-грушник Николай Рыбчук, пишет на своей странице в Facebook сбежавший из России журналист-расследователь Сергей Канев

«Ребята, скажите, есть ли мозги у Путина и Сечина или они там совсем переехали на Луну? 10 марта я опубликовал журналистское расследование о гражданине Эстонии Иваре Алте, который в 80-х годах в Анголе подкармливал Сечина колбасой, а теперь входит в руководство швейцарской «Petroline Swiss AG» и торгует российской нефтью», – пишет журналист-расследователь.

Но вот дальше, по словам Канева, начинается самое интересное в этой истории. Если приглядеться внимательно к персоналиям фигурирующим в деле о продаже активов «Роснефти», то не трудно заметить, все тех же хорошо знакомых людей и ближайшего окружения Сечина.

«В том числе, в материале упомянул еще одного хорошего знакомого Сечина – полковника ГРУ Николая Рыбчука (на фото). Ранее полковник служил военным переводчиком при Минобороны Анголы и военным атташе в Мозамбике и ЮАР, а теперь является членом Союза ветеранов Анголы (финансирует Сечин)», – отмечает Канев.

Николай Рыбчук.
Николай Рыбчук.
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Далее речь идет о том, что 28 марта российская нефтяная корпорация «Роснефть» объявила, что прекращает свое участие в проектах в Венесуэле и продает активы в этой стране компании, на 100 процентов принадлежащей правительству РФ.

«Все венесуэльские активы корпорации будут проданы, закрыты или ликвидированы», – говорится в пресс-релизе «Роснефти».

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В день сделки по покупке венесуэльских активов «Роснефти» Росимущество учредило компанию «Росзарубежнефть» с уставным капиталом почти в 323 млрд рублей.

Как пишут российские масс-медиа, ее гендиректором стал Николай Александрович Рыбчук. По данным Центра «Досье», член Совета ветеранов Анголы Рыбчук и глава «Роснефти» Игорь Сечин знакомы со времен работы в Анголе.

«28 марта, чтобы выйти из-под американских санкций, Роснефть как бы продала свои активы в Венесуэле АО «Росзарубежнефть» с уставным капиталом 322 млрд рублей. Причем, гендиректором компании назначили не человека без биографии, а все того же грушника Рыбчука. Типа, он никакого отношения к Сечину не имеет. Кремлевские пацаны всех держат за придурков или коронавирус убил последние мозги?», – подчеркивает Канев.

Вот такие пироги с котятами, их едят, а они глядят….

Geplaatst door Crazy News UA op Woensdag 1 april 2020

Стоит отметить, что основным акционером «Роснефти» является государственный «Роснефтегаз». Еще 19,75% акций принадлежит британской «BP», а 18,93% – катарской «QH Oil Investments LLC». Одна акция принадлежит государству. Оставшиеся ценные бумаги находятся в свободном обращении.

Стоит отметить, что для Венесуэлы Россия – это важнейший иностранный спонсор после Китая. Информации о финансировании Венесуэлы этими странами мало, однако китайские инвестиции оценивается в 70 млрд долларов, большинство из которых возвращаются в виде нефти.

Россия и ее государственные компании заняли и ввели 17 млрд долларов за последние 20 лет. В декабре прошлого президент Путин пообещал последние 6 млрд долларов, плюс 600 тыс. тонн зерна.

Автор Сергей Канев
Источник Facebook

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