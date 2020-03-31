Россия завалила ЕС фейками о коронавирусе

Коронавирус стал новым информационным оружием России против Европы. В Евросоюзе осознали степень информационной угрозы из России и принимают неотложные меры по борьбе фейками о пандемии.

Интересные сводки начинают поступать в последнее время из Европы. Конечно же, касающиеся темы распространения коронавируса, но несколько под иным контекстом – информационным, пишет на страницах издания «Одесский Курьер» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, например, в Болгарии прокуратура Софии возбудила уголовное дело против лидера политической партии «Возрождение» Костадина Костадинова за то, что он распространял неправдивую, панического характера информацию о коронавирусе», – пишет военно-политический обозреватель.

Примечательно, что партия «Возрождение» выступает за выход Болгарии из состава ЕС и НАТО, а так же переориентацию внешней политики страны на Россию. Разумеется, взгляды представителей данной политической силы исключительно пророссийские.

«Вместе с тем, в Черногории, известной чрезмерной активностью российской агентуры и где местным спецслужбам покой только снится, была задержана гражданка России за распространение фейков про коронавирус. Данная персона через социальные сети распространяла панические сообщения о масштабах эпидемии COVID-19 в Черногории, о заражении тысячи человек и инфицированных сотрудниках в отеле её проживания», – отмечает Коваленоко.

И вот в ЕС уже открыто говорят о том, что Россия развернула против европейского сообщества настоящую коронавирусную информационную войну. Не может быть! Неужели это та самая Россия, что ринулась помогать «брошенной на произвол судьбы» Италии?

«В частности, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что: «Я считаю, что в структурах Еврокомиссии в области кибербезопасности должна быть усилена борьба с фейковыми новостями», – подчеркивает Коваленко.

Пресс-секретарь ЕК Петер Стано поддержал главу Еврокомиссии и отметил, дословно: «Мы заметили, что наблюдается рост таких действий за пределами ЕС, среди других стран, особенно из России или из центров, которые работают при поддержке России, или иным образом связаны с прокремлевскими источниками».

«Из заключения Европейской комиссии следует, что российские СМИ провели широкую дезинформационную кампанию против Запада, с целью распространения панических настроений и всплеска недоверия, как к правительствам стран-членов ЕС, так и к самому ЕС, как неспособному обеспечить безопасность граждан», – подчеркивает Коваленко.

Собственно, радует, что диверсионная деятельность российских ИПСО в Европе была отмечена, хотя и с запозданием. Но ЕС стал реагировать на эту угрозу, не откладывая её на потом.

«По крайней мере, это говорит о том, что в Брюсселе прекрасно осознают реальную опасность, которую представляет Россия для Запада и общеевропейских ценностей. Осталось только это донести до рядовых, среднестатистических европейцев, по-прежнему живущих в мире иллюзий, среди хрустальных дворцов и в очках с толстыми, розовыми линзами», – подытожил Коваленко.