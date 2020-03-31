«Чумные» маневры патриарха Кирилла: РПЦ встала на тропу распространения коронавитруса

В то время как российские власти вводят режим латентного чрезвычайной ситуации, не объявляя оное официально, но ограничивая права, свободы и перемещение россиян, РПЦ выглядит как эдакий саботажник, пишет на страницах портала «Информационное Сопротивление» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

Так, в РПЦ не просто отказались закрыть храмы, на период пока необъявленного в России карантина, но и назвали священников духовными врачами.

Глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода в своем Telegram-канале заявил, что: «В безответственных тележных каналах постятся странные версии, что Русская православная церковь не закрывает храмы и монастыри будто бы потому, что не хочет отказаться от доходов. И храмы сравниваются с ресторанами, которые были вынуждены «мужественно и ответственно» закрыться… Священник — это духовный врач, который, подобно врачу физическому, обязан принимать приходящих к нему, как бы ему ни хотелось самоизолироваться».

Таким образом, можно смело констатировать, что патриарх Кирилл является потенциальным пособником распространения коронавируса в России.

«Напомню, что аналогичный абсурд можно встретить и в украинских обителях РПЦ. В частности, помощник настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, протоирей Александр Маличенко, заявил, что в процессе таинства Евхаристии (причащение), никакая инфекция не передается, ибо может быть распространена через, дословно: «это тело и кровь Христа спасителя», – уточнил Коваленко.

Что же, похоже суицидальная жажда наживы это общая черта всех представителей РПЦ, но проблема в том, что данные особы в значительной степени повышают риск распространения вируса.

«Ведь большей глупости чем сохранения открытыми таких мест массового скопления людей как храмы, в период эпидемии и придумать нельзя… Или можно?», – пишет военно-политический обозреватель.

«Уверен, многих в эти непростые для всего мира дни удивляла позиция священнослужителей РПЦ, которые призывали в Украине, во время действующего карантина ходить в храмы и причащаться. Ведь никакая инфекция, цитирую помощника настоятеля Спасо-Преображенского кафедрального собора в Одессе, протоирей Александра Маличенко, не передается, через это тело и кровь Христа спасителя», – добавил он.

При этом данный апогей абсурда присутствовал практически во всех церквях РПЦ, не только в Украине, но и в самой России. Следовательно, такая политика священников РПЦ была продиктована сверху, напрямую с Данилова монастыря. И даже буквально на прошлых выходных глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Лейгода вещал о том, что священники РПЦ это и вовсе духовные врачи.

«Однако не долго музыка играла и намедни патриарх Кирилл сделал весьма неоднозначное заявление, назвав «неразумными священников», выступающих против режима самоизоляции на фоне распространения коронавируса», – подчеркивает Коваленко.

И вот то, что называется – внезапно! Ведь с учётом того, как на протяжении февраля и марта РПЦ убеждала своих прихожан, что в период карантина ходить в Храмы это безопасно, услышать подобные речи от патриарха Кирилла это как минимум парадокс. Хотя, явление это, резкая смена нарратива, не впервые имеет место быть.

«Думаю, все прекрасно помнят, как именно через РПЦ в Украине распространялись нарративы, листовки и делались заявления о смертельной опасности коронавируса и в особенности исходящей от прибывающих из Китая в Новые Санжары украинцев», – отмечает Коваленко.

Очень быстро эти посылы были забыты и с нарративом верующему никакой вирус не страшен, РПЦ по всему миру насаждала новую повестку дня. Но уже сейчас из Данилова монастыря звучат совсем другие речи, перечащие предыдущему, но в некоторой степени, соответствующие позапрошлому.

«Для прихожан РПЦ такие кардинальные изменения политики партии должны быть показательны по степени своей абсурдности, но вряд ли тотально зазомбированная аудитория РПЦ сможет увидеть суть вещей. Но интересно, даже не то, что РПЦ манипулирует и врет своим прихожанам, ложа на алтарь жадности их жизни, а в с связи с чем так резко поменялась, собственно, политика партии?», – подчеркивает Коваленко.

Дело в том, что по мере того как в течение последнего месяца в самой же России количество зараженных коронавирусом выросло с 2 человек до более 1,5 тыс и паника стала приобретать общенациональные тенденции, политика патриарха Кирилла приобрела весьма непопулярный окрас, а его рейтинг доверия в обществе принялся уходить ниже плинтуса.

«В свою очередь, на фоне коронавируса, вышел на арену информационной религиозной войны внутри России, личный духовник Владимира Путина митрополит Тихон, которого давно уже пророчат на место Кирилла. Особенно в свете провала патриарха Кирилла в Аммане, фиаско в Черногории и, безусловно, в Украине, где предоставлению Томоса об автокефалии ПЦУ, Московский патриархат, не смотря на колоссальные вложения сил и средств, не смог воспрепятствовать», – отмечает Коваленко.

И на фоне этих провалов, чувствуя угрозу своей персоне, патриарх Кирилл развернул масштабную информационную войну против митрополита Тихона, задействовав медийный потенциал ФСБ, что и не удивительно. Не зря ведь РПЦ считается филиалом ФСБ.

«Да и запрет патриарха Кирилла своим викариям посещать отпевание протоиерея Всеволода Чаплина, в последствии вызвавшее недовольство высокопоставленных священнослужителей, опят же обернулось против него потерей репутационных баллов», – подчеркивает Коваленко.

А вышел духовник президента на арену с адекватным и выверенным заявлением: «Те, кто говорят, что в храме заболеть нельзя – лгут, вольно или невольно. Как псковский епископ я благословляю вас молиться – дома. Пришло время».

И вот, на фоне всех своих провалов и репутационных потерь, патриарх Кирилл вынужден максимально быстро подстраиваться под своего конкурента, в очередной раз, в непростой «чумной» период для всей страны, меняя нарративы для паствы.

«И вправду, неисповедимы пути господни, ведь для заблудших овец РПЦ, маршрут меняется в режиме 24/7, а необходимые для спокойствия прямых извилин аффирмации меняются настолько часто, что в прямых извилинах начинают появляться изгибы, неровности, разветвления… В итоге – интеллект и осознание, что им нагло, бесцеремонно и лицемерно лгут», – подытожил Коваленко.