Операция “Еготамнет”: Россия изолируется от Донбасса из-за коронавируса

Действия, которые предприняли оккупационные власти Донбасса, на фоне распространения коронавируса, показываю насколько Кремль спешит огородиться от токсичных и потенциально опасных территорий.

Когда с самого утра 28 марта вооруженные боевики в масках и с белыми повязками на рукавах полностью заблокировали всю жизнедеятельность оккупированной Горловки, стало понятно, чем реально нынче озабочены «ихтамнеты», пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

ТКГ на карантине

Ключевым событием уходящей недели для захваченных Россией украинских территорий Донетчины и Луганщины должно было стать очередное заседание в Минске Трехсторонней контактной группы. Там именно 25 марта ожидалось подписание Украиной с некими «представителями ОРДЛО» об учреждении Консультативного совета, что де-факто стало бы началом желанного для Путина «прямого диалога Киева с Донецком и Луганском».

«Но, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло – из-за пандемии коронавируса ТКГ перешла на карантин, посему встречи ее подгрупп прошли удаленно в режиме видеоконференций, растянувшихся аж на целых три дня», – пишет Полищук.

Само собой, о подписании чего-либо в таких карантинных условиях не могло быть и речи чисто физически, так что все в итоге ограничилось банальной и безрезультатной говорильней на расстоянии.

«Украина опять срывает договоренности. Коронавирус «ставит на паузу» процесс мирного урегулирования. Надолго? Посмотрим. А пока все стороны делают вид, что сожалеют», – таким сумбуром у себя в Телеграм-канале отличился ближайший подручный экс-куратора ОРДЛО Суркова, политтехнолог Чеснаков, не сумевший окончательно определиться, кто виноват – либо Украина, либо все-таки коронавирус.

А вот спецпредставитель ОБСЕ в Украине и ТКГ Хайди Грау в своем заявлении для прессы обошлась без лишних эмоций, констатировав отсутствие конкретных решений дипломатичными формулировками «приняли к сведению», «сосредоточили свое внимание», «обсудили аспекты», «рассмотрели вопросы» и тому подобное в стиле разговора ни о чем.

«Что же касается высказанных украинской стороной позиций на переговорах, то, как сухо сообщила пресс-служба президента Владимира Зеленского, «ключевые вопросы касались ситуации безопасности на Донбассе и взаимного освобождения удерживаемых лиц», специально добавив, что «во время заседания никаких документов подписано не было», – отмечает Полищук.

Наконец, некое разнообразие в скучное онлайн-общение внес представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма, обратившись в ОБСЕ, чтобы та, в свою очередь, обратилась к России с призывом прекратить огонь и установить, так сказать, перемирие на период коронавирусной пандемии.

«Однако данное обращение вряд ли было услышано, так как ни до, ни после минских видеопереговоров оба российских армейских корпуса в ОРДЛО обстрелы украинских армейцев на фронте не прекратили, правда, их интенсивность за последнее время действительно радикально снизилась», – подчеркивает Полищук.

Конкурирующие операции «Капкан» и «Еготамнет»

Впрочем, чем реально в нынешних условиях заняты «ихтамнеты», стало понятно с самого утра 28 марта, когда вооруженные боевики в масках и с белыми повязками на рукавах полностью заблокировали всю жизнедеятельность оккупированной Горловки. Еще до рассвета они перекрыли въезды в город, оцепили центральные улицы, закошмарили торговцев на местном рынке и стали врываться в дома горловчан, массово переписывая их паспортные данные и мобильные телефоны.

«При отсутствии «паспорта «ДНР» либо паспорта РФ горожан стали вывозить в «полицейские» участки «для установления личности», товар украинского производства из торговых точек изымался под предлогом «угрозы распространения коронавируса», а горловским транспортникам, которым запретили выходить на рейс, оккупанты объяснили коротко: «Операция «Капкан», – отмечаето Полищук.

Таким образом, налицо то ли учения, то ли уже реальная «отработка», то ли и то и другое одновременно с одной лишь целью – превратить Горловку в такую себе «коронавирусную резервацию». Куда, кстати, по навязчивым слухам, уже вторую неделю свозят со всех ОРДО больных с подозрением на коронавирус.

«И это притом что пропагандистские «ДНР»-ресурсы не устают буквально в режиме онлайн повторять, что «на данный момент в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19», отрабатывая всеми силами мантру «еготамнет», – подчеркивает Полищук.

При этом пропоганда безостановочно тиражируют слова главаря российской оккупационной администрации в Донецке Пушилина о грандиозных планах «властей» на 9 мая: участие в акции «Бессмертный полк» 170 тыс. жителей в 19-ти городах квазиреспублики, из них 130 тыс. – только в одном Донецке

«С учетом внешних обстоятельств, которые корректируют все аспекты нашей жизни, мы должны продолжить подготовку, продумать запасные варианты, как мы будем поступать в случае различных ситуаций, которые могут возникнуть.

Если будет действовать карантин? Самое простое – это перенос, но не хотелось бы. Но к этому тоже нужно быть готовым», – как-то неуверенно завершил свою пламенную речь по этому поводу Пушилин, тем самым дав понять, что операция «Еготамнет» может в любой момент быть свернута и смениться операцией «Капкан».

«Пока же пушилинские карантинные полумеры ограничиваются самоизоляцией въезжающих на 14 дней, работой общепита на выходных до 15:00, функционированием спортклубов и фитнес-залов на свежем воздухе, дезинфекцией транспорта и рекомендацией «руководителям предприятий всех форм собственности продумать возможность удаленной работы для сотрудников», – отмечает Полищук.

Коронавирусные реалии в оккупации

Ну и самая жесткая ограничительная мера от оккупационной администрации в ОРДО на сегодняшний момент – это перекрытие границы как с Россией, где число заразившихся коронавирусом перевалило уже за тысячу, так и с ОРЛО.

«То есть в последнем случае в Донецке, по сути, подтвердили данные украинской военной разведки от 24 марта о коронавирусной ситуации в Луганске: «На прошлой неделе только в 7-й горбольнице Луганска от якобы «обычной пневмонии» умерли девять человек. Однако по заключению патологоанатомов причины этих смертей имеют признаки COVID-19, но это запрещено указывать в официальных документах», – подчеркивает Полищук.

К слову, аналогичные официальные приписки смертей «от пневмонии» распространены также в городах и весях оккупированных районов Донецкой области, где первенствует злосчастная Горловка. Хотя похожие случаи уже есть даже в «республиканском реабилитационном центре» в Донецке, не говоря уже о менее «респектабельных» больницах, где оккупанты «карантинно» издеваются не только над пациентами, но и над медперсоналом.

«Например, на минувшей неделе в Енакиевскую городскую детскую больницу с подозрением на коронавирус госпитализировали мать с ребенком, после чего две смены медиков «полиция» продержала под замком в помещении этого, с позволения сказать, лечебного учреждения», – отмечает Полищук.

Тем временем, по информации украинского омбудсмена Людмилы Денисовой на 27 марта, в целом в ОРДЛО за медицинской помощью с острыми респираторными вирусными заболеваниями обратились около 800 человек, из них более 150 больных были госпитализированы с подозрениями на пневмонию.

«Однако ни у одного из них не могут диагностировать наличие коронавирусной инфекции, поскольку в местных больницах попросту нет соответствующих тестов», – подытожил Полищук.