В России последнюю неделю наблюдается явление, которое в Украине уже давно получило в народе прозвище «зрада», а именно, издание «The National Interest», зачастую занимающееся преувеличением достижений российского ВПК, вдруг назвало украинские модификации танка Т-80 лучше российских, пишет на страницах портала «Информационное Сопротивление» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«В частности, издание отмечало более высокую топливную эффективность украинских танков, в сравнении с российскими, которые хоть и могут за 5 дней своим ходом добраться до Ла-манша, но из-за колоссального потребления топлива и масла вряд ли смогут это осуществить без идеальных логистических условий», – пишет военно-политический обозреватель.

Между тем, в российских пропагандистских масс-медиа по поводу материала «The National Interest» разразилась настоящая война экспертов, набросившихся на американское издание с обвинениями оного в намеренном искажении фактов и попытке очернить российские Т-80, ввиду провала американских M1 Abrams на выставке оружия в Абу-Даби, обращает внимание автор, в 1990-х!

«На самом же деле, все может иметь под собой куда более прозаическую подоснову, нежели кажется на первый взгляд», – отмечает Коваленко.

Дело в том, что сейчас российские войска активно перевооружаются. Но, перевооружаются не вожделенными Т-14 «Армата», и даже не Т-90, а получают возвращенные с хранения, прошедшие ремонт и модернизацию боевые машины Т-72 и Т-80. Причем, если Т-72 был принят на вооружение ВС РФ как ОБТ, то вот Т-80 к таковым не относился и, будучи долгое время, после развала СССР, штучным танком в войсках, стал поступать в их состав лишь сейчас.

«Это обусловлено тем, что российские войска еще не скоро, а возможно и никогда, получат необходимое для перевооружения количество Т-14. Танки Т-90 – не менее дорогое удовольствие для российской армии, нежели Т-14, дабы стать крупносерийным образцом в войсках. А потому, из консервации стали массово выводить не только Т-72, но и Т-80», – подчеркивает Коваленко.

Так, на сегодняшний день, Т-80БВ на вооружение получили: 35-я армия, 38-й и 64-й мотострелковых бригад и 69-й бригады прикрытия – 93 танка; 5-я армия, 84-й ОТБ, 127-й мотострелковой дивизии – 31 танк и отдельная танковая рота 155-й бригады морской пехоты -10 Т-80БВ; 14-й армейский корпус Северного Флота получил в танковый батальон 200-й МТБ – 31 Т-80БВМ.

«То есть, масштабы весьма впечатляющие, но при этом, вызывавшие еще в прошлом году у экспертов вопросы относительно унификации и разношерстности боевых машин. Ведь, по сути, в ВС РФ сейчас присутствуют разнообразные модификации Т-72, Т-80, Т-90, а еще не исключают возвращение в строй Т-62, что в определенном смысле уже и происходит», – отмечает Коваленко.

И вот, на этом фоне, когда великая могучая сверхдержава, с не имеющим аналогов в мире ВПК, не создает новый танк, а достает с хранения советское наследие, вдруг оказывается под критическим натиском «The National Interest». Причем издание акцентирует внимание на том, что российская версия модификации танка, в отличие от украинской, весьма посредственная.

«И не мудрено, ведь в то время, как Россия свои Т-80 отправляла на хранение, сконцентрировавшись на модернизации Т-72, вплоть до весьма глубокой в виде Т-90, Украина продолжала работу над совершенствованием Т-80, вершиной чего стал в итоге «Оплот», – подчеркивает Коваленко.

Подобный поворот порождает вопросы, а что вообще идет в российские войска в таких больших количествах и насколько оно эффективно? Но вопрос остается без ответа, ведь итак понятно, что это все подлые инсинуации американских экспертов, намеренно пытающихся оболгать российские танки, в отместку за события тридцатилетней давности…

«Потрясающий довод, когда адекватного ответа нет и быть не может», – подытожил Коваленко.