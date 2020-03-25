Крымский страх Кремля: зачем Следком преследует главу Меджлиса Чубарова

Оккупанты в Крыму испытывают просто звериный страх и в слепой прости готовы крушить все вокруг. Подтверждением этого можно считать новое дело против Чубарова.

Возбуждение российским Следственным комитетом по Крыму уголовного дела в отношении председателя Меджлиса крымскотатарского народа Рефата Чубарова – думаю, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников, – еще одно важное доказательство того несомненного факта, что оккупант и спустя шесть лет после аннексии не чувствует себя на полуострове дома.

«Казалось бы, что российскому Следкому до Чубарова? Председателя Меджлиса, как и многих других лидеров крымскотатарского народа, вытеснили с территории полуострова, в очередной раз лишили Родины», – пишет публицист.

Меджлис запрещен, и его пытаются подменить фейковыми организациями, репрессии против активистов крымскотатарского национального движения продолжаются – как, впрочем, против всех, кто высказывает свое несогласие с политикой Кремля.

«Организуемый крымскотатарскими активистами «Марш достоинства» российские политики – как и российские следователи – могли бы просто игнорировать, ведь он будет проходить по свободной территории Украины. Но нет!», – отмечает Портников

Против Чубарова возбуждают дело по событиям, которые происходили в период, когда сама Россия считала Крым частью территории Украины. Это происходит уже не в первый раз, когда Москва демонстрирует свое пренебрежение к собственным же «правовым нормам».

«Происходит это всегда, когда нужно возбудить уголовное дело против того или иного политического противника – но нет никаких реальных фактов для привлечения его к ответственности за действия, совершенные – даже номинально – на территории Российской Федерации. И тогда Следственный комитет начинает обвинять за «преступления», якобы совершенные на территории других государств», – подчеркивает Портников.

Вспомним другие «дела 26 февраля», по которым преследовали Ахтема Чийгоза и других украинских граждан за участие в митинге в украинском Симферополе, или «дело Костенко» за участие крымчанина, украинского гражданина в Революции достоинства в Киеве (таких дел, кстати, в Крыму было несколько)…

«И за этим, думаю, всегда стоит не только правовой беспредел, неуважение к собственным законам и даже здравому смыслу», – отмечает Портников.

«Уверен, за этим всегда скрывается самый обыкновенный страх. Страх оккупанта», – подытожил он.