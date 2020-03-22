Карантинная лихорадка: ОРДЛО на пороге гуманитарной катастрофы из-за коронавируса

Ситуация с коронавирусом на оккупированных территориях Донбасса вызывает серьезные опасения и наводит на самые пессимистические мысли о дальнейшем развитии ситуации.

Из-за коронавируса ОРДЛО сталкивается с перспективой настоящей гуманитарной катастрофы. Тем временем в оккупированный Донецк прибыл не абы кто, а целый российский генерал Теплинский по кличке Армагеддон, и это, само собой, не предвещает ничего хорошего, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Карантинная лихорадка

Пока на минувшей неделе весь мир все больше привыкал жить в условиях пандемии новой коронавирусной инфекции планетарного масштаба, на оккупированных Россией территориях Донетчины и Луганщины пытались поначалу не обращать на COVID-19 никакого внимания, продолжая проводить массовые собрания и спортивные мероприятия, в том числе с участием детей.

«Например, еще на прошлых выходных сразу в нескольких городах и поселках ОРДЛО прошли детские и юношеские спартакиады, а жителям Донецка и Ясиноватой особенно запомнились парады, которые водила одетая в военную форму Второй мировой местная молодежь в честь еще оставшихся в живых ветеранов в рамках непрекращающегося победобесия», – пишет журналист.

Однако уже 17 марта что-то для чинуш оккупационных администраций изменилось, посему в полдень того дня «власти «ДНР» объявили карантин с закрытием всех детсадов, школ, вузов, «госучреждений», кафе и ресторанов, а также отменой любых концертов, спектаклей и прочих массовых собраний.

«Но на этом карантинная лихорадка не закончилась, а лишь стартовала – новые «вводные» из Москвы заставили Пушилина и компанию резко отыграть назад, отменив введенные карантинные меры 17 марта в 23:00. То есть карантин из-за коронавируса продержался в ОРДО всего 11 часов, чем был явно поставлен настоящий мировой рекорд в борьбе с нынешней пандемией», – подчеркивает Полищук.

Правда, позже донецкие коллаборанты все же внесли некоторые коррективы в свой план противоэпидемиологических мероприятий.

Во-первых, поздно вечером 18 марта «минобразования «ДНР» выпустило свой «приказ о переходе школ и вузов на дистанционное обучение с 19 марта», разрешив в дошкольных учреждениях свободное посещение детьми по решению родителей.

А, во-вторых, «минкультуры «ДНР» таки решило «запретить с 20 марта до особого распоряжения проведение театрально-зрелищных, культурно-досуговых мероприятий в предприятиях, учреждениях, организациях, находящихся в сфере управления министерства». Но сделано все это было без лишней шумихи.

«Зато не стали себя сдерживать отдельные пропагандисты из «мининформации «ДНР», – отмечает Полищук.

Например, «директор департамента информационного обеспечения» данного «ведомства» Пирогова вывалила 20 марта в информпространство следующий свой опус: «Отчего это мне кажется, что всю аферу с коронавирусом Штаты запустили зимой для полноценной общемировой истерики аккурат к 9 мая? Передельщики истории и прочие глобалисты, финансисты, либералы уж очень не хотят приезда в Москву мировых лидеров и их представителей, а тут оба-на, и тебе такая отмазка». А вот все без исключения пропагандистские ресурсы как в ОРДО, так и в ОРЛО и по сегодняшний день не устают утверждать, что «на данный момент в республике не зарегистрировано ни одного случая заболевания COVID-19».

Коронавирус в оккупации

Так какова же реальная картина с коронавирусом в оккупированных районах Донбасса? Собрать ее из-за тотальной закрытости квазиреспублик не так уж просто, впрочем, отдельная информация все-таки просачивается через соцсети и местные контакты правозащитников, да и сами коллаборанты иногда могут взболтнуть лишнего.

«Как это случилось еще 16 марта, когда «министр здравоохранения «ДНР» Долгошапко дабы снизить градус коронавирусных страстей заявила буквально следующее: «У нас большую проблему, чем коронавирус, представляет грипп А (H1N1). С начала года у нас от свиного гриппа умерли 43 человека, которые официально подтверждены». Чем и кем, спрашивается, подтверждены, когда общеизвестен серьезный кадровый дефицит медработников в оккупации, а тесты на определение коронавируса COVID-19 там видели разве что по телевизору?», – подчеркивает Полищук.

При этом по данным «Восточной правозащитной группы», только за последние несколько дней к медикам в ОРДЛО обратились более 600 жителей с симптомами ОРВИ, с подозрением же на пневмонию госпитализировано уже около сотни человек. Более того, заболевание, которое вызывает новый коронавирус – это атипичная пневмония, но определить COVID-19 без специальных тестов совершенно невозможно.

«Поэтому-то украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась к международным гуманитарным организациям, имеющим доступ к оккупированным территориям Донбасса, максимально способствовать обеспечению тестами на коронавирус, медицинскими препаратами и средствами личной защиты гражданского населения оккупированной части Донетчины и Луганщины. Ведь дело там с распространением коронавирусной инфекции реально может попахивать настоящей гуманитарной катастрофой», – отмечает Полищук.

Не зря же Россия закрыла свои границы с ОРДЛО на въезд без российского паспорта, а с паспортом РФ можно проехать лишь один раз и только в одну сторону. Путь через КПВВ на линии разграничения также практически полностью ограничен, особенно когда с 21 марта проход через свои блокпосты перекрыли напрочь оккупанты.

«Ну и «вишенка на торт» для местных пенсионеров – «пенсионные фонды» обеих «народных республик» прекратили верификацию людей пенсионного возраста. Как тут не запаниковать старикам, которые, как известно, и так в главной группе риска в нынешней коронавирусной пандемии?», – подчеркивает Полищук.

Личное прибытие «Армагеддона»

И это притом что всем «ихтамнетам» российской оккупационной армии строго-настрого приказано без чрезвычайной надобности не посещать Горловку и Луганск (якобы в этих двух городах прибывшие из России полсотни военврачей-вирусологов зафиксировали наивысшую степень инфицирования COVID-19). А также ждать до конца месяца приезда нового российского «гумконвоя», где будут, в том числе, дезинфицирующие средства и маски.

«Между прочим, чтоб не вызвать лишнего негодования живущих в оккупации, распределение «коронавирусного гумконвоя» будет происходить в условиях строгой секретности. Потому что его содержимое пойдет, прежде всего, для нужд 1-го и 2-го армейских корпусов ВС РФ (дабы пандемия не сказалась на их боеспособности), дальше – чекистам из «МГБ», потом – полицаям из «МВД», а по остаточному принципу – клеркам оккупационных администраций. Другие категории «жителей Донбасса» не учитываются, от слова совсем», – отмечает Полищук.

Тем временем на уходящей неделе в оккупированный Донецк прибыл не абы кто, а целый генерал-лейтенант Михаил Теплинский по кличке «Армагеддон» (он с начала российской агрессии был первым заместителем командующего Южного военного округа ВС РФ, а сейчас является врио командующего Центрального военного округа российской армии).

«И это само собой не предвещает ничего хорошего. Посему по поводу приезда «в расположение частей» данного генерала, ранее заведующего в Ростове бесперебойной комплектацией российских оккупационных войск на Донбассе личным составом, оружием и техникой, есть, как минимум, три версии, которые лишь дополняют одна другую», – подчеркивает Полищук.

Первая – это жесткая ревизия «ихтамнетов», отягощенная условиями нынешней эпидемии коронавируса. А Теплинский известен своим крутым нравом, о чем, кстати, и свидетельствует его прозвище: куда он приезжает с проверками – случается сущий Армагеддон, сопровождающийся массовыми выговорами и даже понижениями в званиях.

Вторая версия – генерал «рекогносцирует на местности» разработанные генштабом ВС РФ планы по военной эскалации на донбасском фронте под шумок всемирного коронавирусного ажиотажа.

Третья же версия заключается в личном факторе: Теплинский, будучи уроженцем донецкого пригорода Моспино, якобы решил тихо эвакуировать из реально охваченных эпидемией коронавируса ОРДЛО всю свою родню. Совместив, так сказать, приятное с полезным.