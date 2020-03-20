Кремль спасает “ихтамнетов”

Дончане, контактирующие с руководством «минздрава «ДНР», рассказали, что причина объявления в «ДНР» карантина 17.03 в 12-00, а потом его отмены в 23-00 связана с отъездом в этот день делегации из Донецка на мероприятия в Крым (6-я годовщина захвата российскими войсками). Делегацию могли туда просто не пустить, если есть карантин, пишет редакция Telegram-канала «Вольнодумец».

«Кроме этого рассказали, что 5 дней назад в «ДНР» прибыло из РФ 40 врачей-инфекционистов и вирусологов», – говорится в сообщении Telegram-канала.

Очевидно, после изучения ситуации с распространением короновируса они дали в Москву реальную картину, так как после этого в среде российских кураторов заговорили о прибытии гуманитарного конвоя с дезинфицирующими средствами и масками из Росси в количестве около 15 грузовых фур в период с 30 марта по 1 апреля.

«По словам российских кураторов в «ДНР», такое решение принято в Москве в связи с высоким уровнем распространения COVID-19 на территориях «ДНР» и «ЛНР», а также уже большим количеством инфицированных (в т.ч. со смертельными случаями списанных на пневмонию), и полным отсутствием элементарных защитных средств и средств для дезинфекции, что в дальнейшем несет угрозу боеспособности 1 и 2 АК и оккупационной администрации», – отмечает Telegram-канал.

Тем более, что в рядах 1 и 2 АК уже есть достаточно инфицированных, диагнозы которых выдают за ОРВИ и пневмонию.

«Эту информацию в Москву могли передать только российские вирусологи», – подчеркивает Telegram-канал.

По словам россиян часть груза останется в «ДНР», другая часть отправится в «ЛНР».

«Сам груз в основном будет распределен среди силовиков: частей 1 и 2 АК, «МГБ» и «МВД «ДНР»/«ЛНР», и по остаточному принципу для должностных лиц окупационных администраций», – отмечает Telegram-канал.

При этом, содержание гумконвоя, его прием и распределение будут в условиях строгой секретности. Это связано с тем, чтобы не вызвать недовольства среди простого населения «ДНР» и «ЛНР», которому не предусмотрены защитные и дезинфицирующие средства с этого конвоя, а также вызвать негативный эффект и резонанс в российском обществе, где эпидемия идет семимильными шагами, и также наблюдается катастрофическая нехватка масок и средств дезинфекции.

«В очередной раз русский мир демонстрирует свою «заботу» о простых людях, даже о тех, кто массово стоит в очереди за получением российских паспортов», – подытожил Telegram-канал.