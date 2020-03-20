Тоталитарные режимы не меняются: Кремль как всегда лжет о масштабах бедствия

Россия упорно скрывает истинные масштабы заражения коронавирусом в стране, при этом продолжает усиленно тиражировать фейки о пандемии в мире.

Авторитарные режимы тем и отличаются от демократий, что скрывают от людей настоящую правду о масштабах бедствия, рассказывает в своем Telegram-канале «Nachtigal» аналитик «Агентства международных исследований» Игорь Соловей.

«Так было в СССР во время Афгана или Чернобыля. Так было в России во время трагедии с подлодкой «Курск», чеченских войн, теракта на Дубровке или войне с Украиной и пр.», – пишет эксперт.

Как известно, по указанию властей медицинские учреждения подтасовывают в статистике причины смерти пациентов. Источники в самой России отмечают, что большинство умерших из-за эпидемии регистрировали по другим причинам смерти.

«Так и сейчас в РФ во время коронавируса. Власть скрывает реальные масштабы – и об этот даже проговорился Лукашенко, который общался с российским премьером. «У них полыхает пожар» – это видимо еще дипломатичная формулировка. По данным российского политолога Валерия Соловья жертв уже 1,6 тыс (и то это было пару дней назад)», – отмечает Соловей, цитируя своего российского тезку.

Скрины публикаций о коронавирусе. Скрины публикаций о коронавирусе. Скрины публикаций о коронавирусе. Пред 1 из 3 След

В то же время, Европейская служба внешних связей обвинила российские средства массовой информации в разворачивании большой кампании по дезинформации о распространении и влиянии коронавируса.

«А тем временем свои проблемы Москва прикрывает информационным шумом: то по старой привычке распространяет дезинформацию в ЕС (Stratсom снова поймал за руку российских троллей). То демонстративно заявляет, что эвакуирует российских граждан из Украины – и посольство в Киеве якобы принимает заявки», – подчеркнул Соловей.

Кроме того в самой людей подозреваемых в заражение коронавирусом содержат в ненадлежащих условиях на карантине в медицинских учреждения. Соответствующее видео было недавно опубликовано

А тем временем «повар Путина» Евгений Пригожин зарабатывает на больных коронавирусом. Компании Пригожина зарабатывают на поставке питания для пациентов московской больницы с подозрением заражение.

А по данным украинской разведки, в планах России – выдворить в ОРДЛО украинца, недавно вернувшегося из Китая, у которого подозревают коронавирус.

«А с другой стороны наглухо закрывает границу с ОРДЛО – вот и какой тогда смысл получать российские паспорт, если по нему нельзя въехать ни в Украину ни даже в РФ??», – подытожил Соловей