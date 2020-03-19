Курьезы коронавируса: страны-изгои просят отменить санкции из-за эпидемии

Интересную тенденцию можно наблюдать в последнее время на фоне распространения коронавируса в мире, а именно, делая ставку на жалость и снисхождение, попытку добиться рядом стран-изгоев благосклонности в вопросе снятия санкций, пишет на страницах портала «Информационное Сопротивление» военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

«Так, одним из первых о снятии санкций в связи эпидемией в стране, заговорил Иран, находящийся с прошлого года не только под действием экономических санкций, но и полным нефтяным эмбарго», – пишет военно-политический обозреватель.

Затем, к стану молящих о снисхождении добавилась Венесуэла. Причем местный диктатор Николас Мадуро и вовсе запросил у МВФ для борьбы с коронавирусом $5 млрд.

«Разумеется, не могла на данном поприще попытать удачу и такая страна-изгой как Российская Федерация. Но, в отличие от Ирана и Венесуэлы, она стала действовать осторожно, сначала бросив на информационную амбразуру своих европейских марионеток», – отмечает Коваленко.

Так, через российские СМИ стал распространяться нарратив о том, что в международном комитете Бундестага призвали отменить санкции против России на фоне эпидемии коронавируса. Обсудить данный вопрос намерены на следующей неделе. Но интересно не столько само предложение, сколько то, кто его озвучил.

«Дело в том, что главным глашатаем идеи отмены санкций в отношении РФ в связи с распространением коронавируса стал член международного комитета бундестага Вальдемар Гердт. Тот самый Вальдемар Гердт, который не только является представителем пророссийской фракции «Альтернатива для Германии», которую глава Федерального ведомства по охране конституции Томас Хальденванг назвал экстремистской, но и который был организатором выступления в одной из хозяйственных подсобок Бундестага, Виктора Медвечука, в рамках конференция «Межпарламентское сотрудничество ради мира в Украине: презентация межпарламентского измерения Нормандского формата». Проекта финансируемого напрямую из Кремля по линии ФСБ», – подчеркивает Коваленко.

Таким образом, можно констатировать факт, что страны-изгои по всему миру, не гнушаясь моралью и достоинством, решили воспользоваться глобальной проблемой для того, чтобы избавить себя от лишнего экономического и политического бремени.

«При этом наиболее проворные используют своих маргинальных марионеток, для того, чтобы не только продолжать распространять свои традиционные нарративы о вреде санкций, особенно в эпоху буйствующего коронавируса, но и чтобы те выполняли функции ретрансляторов пропагандистских идей в период наибольшей уязвимости человеческого сознания и здравомыслия», – отмечает Коваленко.

Но мы-то все прекрасно понимаем, что вызвано это не только неизменным пропагандистским трендом с 2014 года, но и тем фактом, что падающие цены на нефть, а так же спрос на иранскую, венесуэльскую и российскую продукцию, значительно уменьшат возможности этих стран-изгоев обеспечивать финансовую поддержку своим лоббистам в ЕС.

«А потому, марионетки так и оживились, весь так или иначе, а финансирование, но вскоре начнут ограничивать, а жрать-то хочется», – подытожил Коваленко.