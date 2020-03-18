Путинская многоходовочка: Кремль делает из Украины слабое звено в борьбе за отмену санкций

Европа – держится и санкции продлевает. Но кто же может подыграть Кремлю и зачем?

Президент Владимир Зеленский выиграл выборы на волне обещаний мирного урегулирования ситуации на Донбассе и прекращения Российской агрессии против Украины. В Кремле эту инициативу «поддерживают», надеясь добиться ослабления или даже снятия санкционного режима, рассказывает на своем канале YouTube собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк.

Важно, что Кремль рассчитывает найти «слабое звено», воздействием на которое он сможет добиться желаемого для себя результата. Важно отметить, что Европа, продлившая накануне санкции против России еще на год, – пока сопротивляется российскому влиянию.

«Очень бы не хотелось, чтобы этим слабым звеном стала сама Украина. Только что на канале Россия-24 показали гигантский сюжет про героические «республики» – это все как раз о том, что никаких уступок Кремля по оккупированным территориям не будет. Вопрос: на что рассчитывает Офис президента Украины?», – рассказывает спецкор.

При этом необходимо учесть, что Украина должна в ближайшее время получить новый статус партнерства с НАТО с расширенными возможностями. Кремль эта ситуация не устраивает и он будет препятствовать такому продвижению Украины к интеграции с НАТО.

«Но поиск слабого звена они не прекратили. Я, собственно говоря, возвращаюсь сейчас к этим инициативам Офиса президента Украины и российского визави Козака. Я как раз говорю о встрече Козака с Ермаком», – подчеркнул Цимбалюк.

В результате этой встречи Андрей Ермак и Дмитрий Козак придумали «прекрасный совет» Украины с российскими гауляйтерами на Донбассе. Кремль надеется таким образом показать миру ситуацию своей агрессии против Украины в ином качестве – в виде сугубо «гражданского конфликта». Причем подтвердят это российское утверждение последние документы, подписанные в Минске.

«Таким образом, на каком-то этапе они скажут: «Дорогие наши европейские друзья, мир изменился! Давайте-ка этот вопрос пересмотрим. Тем более, мы же вам говорили, что у них гражданский конфликт. Вот они и договариваются между собой, а мы тут не причем». Кремль продемонстрирует подписанные Ермаком и Козаком в Минске документы в качестве обоснования своей позиции», – отмечает Цимбалюк.

Однако, не стоит питать иллюзий, что Кремль вернет Украине Донбасс и таким образом прекратит свою агрессию против Украины. Можно смело утверждать, что Кремль замаскирует свое прямое влияние на Донбассе и будет пытаться использовать эту «пятую колонну» против Украины.