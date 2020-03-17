Паломничество или шпионский шабаш: как украинские попы к начальству в Москву катались

Недавно священнослужители Московского патриархата совершили вояж в Москву под видом паломничества. Чем же занимались во враждебной для нас стране святые отцы из Украины на самом деле?

16 февраля, столичный железнодорожный вокзал. В вечерних сумерках к отправке готовится поезд «Киев – Москва». По нашей информации, этим поездом должна ехать делегация священников, пишут на страницах агентства «УНИАН» журналисты Татьяна Стежару и Александр Крыжановский.

«5 марта, город Киев. На встречу с журналистами «Грошей» приехал священник».

Этот священник – один из тех, кто ездил в российскую столицу, и после того не может молчать. Даже несмотря на прямые запреты от митрополита.

«Инструктаж был перед отъездом. О том, чтобы держать в тайне всю эту поездку – никому не рассказывать. И по возвращению, владыка Никодим также проинструктировал нас всех, чтобы мы никому ничего не рассказывали о цели нашей поездки, и никому не говорили об этом», – рассказывает священник из Житомирской области, отец Иван.

Запрет снимать на телефоны, публиковать фото и даже рассказывать подробности всем священникам от митрополита Житомирского и Новоград-Волынского Никодима.

Отец Сергий Грицаюк. Президент-отель в Москве. Попы в Москве. Виктор Голубовский. Попы выезжают из Киева. Митрополит Онуфрий. Пред 1 из 6 След

«Что же такого хотят скрыть в церкви Московского патриархата? Зачем эта секретность?», – задаются вопросом журналисты.

Первым о поездке спрашиваем у Виктора Голубовского, его называют правой рукой митрополита, и он, конечно же, поехал в «паломничество» – именно так было велено называть тайную поездку.

«У меня нет благословения давать интервью», – говорит отец Виктор. На этом разговор о Москве завершается.

Однако правду об этой поездке раскрывает отец Иван, который, несмотря на опасения за свою жизнь, приехал в нашу студию: «По приезду в Москву нас встретили, встречал отец Николай. Всех нас посадили в один микроавтобус, на котором мы и далее перемещались по Москве. Поселили нас, что меня удивило, в Президент-отеле».

Наши журналисты сняли приезд священников в Москву, и с вокзала они действительно поехали на тонированном автобусе к «Президент-отелю». Это – один из крупнейших отелей Москвы, расположенный на улице Большая Якиманка.

«Ранее отель назывался «Октябрьский» и предназначался для обслуживания внешнеполитической деятельности руководства ЦК КПСС и высших органов государственной власти СССР. Сейчас отель входит в имущество Управления делами президента Российской Федерации…», – подчеркивают журналисты.

Неужели в России нет монастырей, что священникам пришлось жить в подчиненном лично Путину отеле? Эксперты считают, что отель мог быть выбран неслучайно.

«Среди российского истеблишмента этот отель называется фээсбешным, поэтому непосредственно в нем всегда селят людей которые, скажем так, непростые. Которые могут представлять интерес для российских спецслужб», – отмечает политолог, эксперт аналитической группы «Левиафан» Николай Мельник.

Учитывая эти обстоятельства, под видом паломничества могло происходить что угодно: отчетность перед кураторами ФСБ, вербовка или инструктажи. И для этого российской стороной, как рассказывает наш информатор, были созданы все условия.

«Такая интересная ситуация, всех расселили по отдельным номерам. Все жили отдельно друг-от друга», – рассказывает священник из Житомирской области, отец Иван.

Отдельно – на разных этажах. Поэтому, даже если кто-то посторонний приходил «пообщаться», его «товарищи по рясе» не узнали бы.

И само проживание в этом отеле, прямо напротив Третьяковской галереи, обошлось в копеечку. Ведь сутки проживания стоят от 100 долларов. 15 священников по 100 долларов за 7 дней – получаем десять с половиной тысяч. То есть более 250 000 гривен.

«Деньги» поехали в Житомир, чтобы спросить у священников о нескромном отдыхе и источниках финансирования. К сожалению, с митрополитом пообщаться не удалось, но перед службой мы поймали отца Сергея Грицаюка. Именно этот человек, по словам нашего собеседника, занимался организационными вопросами.

«Президент-отель – не слишком ли пышное проживание для монахов, для людей божьих, которым прописан скромный быт?», – спрашиваем у него.

И ответа не получаем. Зато слышим: «Вы были там в гостинице? Вы видели комнаты?» «Расскажите нам вы», – говорим.

«Скромненькие там комнатки, я не скажу, что такие пышные», – говорит он. Впрочем, на презентационном видео «Президент-отеля» можно увидеть, что он отнюдь не отличается скромностью.

Отец Сергий отрицает, что он занимался организацией поездки, но кто это делал рассказать не захотел, не разрешили.

«Возможно, священники и не выбирали место жительства. Отец Иоанн, с которым мы пообщались, рассказал, что всего платили россияне: «Все это было за счет, я так понял, Русской православной церкви», – отмечают журналисты.

Или тратили бы русские десятки тысяч долларов без «специфических» причин, и кстати, не только на поездку этой делегации, но и делегаций других епархий? – вопрос риторический.

Кстати, это не первое «паломничество» священников из Украины в Москву. Так, 20 января в Москве Митрополит Иларион, который в русской церкви отвечает за международные контакты, рассказывал о делегации из Кировограда. И резюмирует, что Русская церковь воюет в Украине всеми способами.

«Нашей церкви была объявлена война. И когда нам нужно было встать на защиту нашей церкви, наших верующих, нашей многомиллионной паствы в Украине, мы сделали, делаем и будем делать все возможное», – сказал он.

О поездке Кировоградской епархии, как и Житомирской, в сети информации почти нет. Хотя, как правило, все церковные события освещают, не стесняясь публичности. Нам все же удалось отыскать видео литургии с участием Житомирской делегации, и все того же Илариона, по мнению которого, в Украине идет церковная война.

Поэтому нас не удивляет позиция митрополита Житомирского Никодима, озвученная в Москве: «Наши священники – молодые пастыри – влились в условия раскола. Они живут и служат в храмах, где постоянно нужно помнить, что враг не спит. Что идет наступление на святую каноническую церковь».

То есть, он мысль о войне разделяет. И делится впечатлениями от встречи с «самим» Кириллом Гундяевым – любителем дорогих авто и часов. Тем самым, который всеми способами поддерживает политику Путина.

«Когда мы встретились с Святейшим Патриархом Кириллом Московским и всея Руси, это было что-то невероятное. Это была такая любовь! Он принял нас, как своих детей. Обнял и благословил», – рассказывал Никодим.

И что же скрывается за благородным словом «паломничество»? Ответ на этот вопрос нам дал отец Иван, и он нас шокировал. «Это, так сказать, близкий круг Никодима – они ездили с ним вместе, и потом уже я узнал, что там, куда они ездили, интересовались ситуацией в Житомирской епархии, которая складывается в настоящее время. Что у нас здесь происходит?», – рассказал отец Иван.

Мы уточняем детали, что именно интересовало их собеседников, с которыми не всех «паломников» из Украины приняли на встречу, и ответ наталкивает на мысли о шпионаже.

«Он сказал, что Иларион поставил ему такой вопрос: предоставлять информацию о ситуации в Житомире. И еще он ему так сказал, мол, ты знаешь, какую ситуацию. И сказал еще: «О ситуации в органах власти и у правоохранителей я сам информацию сам получу», – дополняет отец Иван.

После этих слов собрание властной верхушки Житомира и даже правоохранителей на пышное празднование новоселья Никодима, которое состоялось недавно, больше смахивает на съезд агентов Кремля.

«Сами же священники все отрицают, но в этом уже разбираться контрразведке и СБУ, к которым мы публично обращаемся с просьбой отреагировать на эту информацию», – подвели итог журналисты.