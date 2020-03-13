Капитуляция подписана: когда ожидать окончательной «федерализации» Украины

Наблюдатели уже привыкли, что большая часть заседаний Трехсторонней контактной группы в Минске оказывается рутинными попытками достичь компромисса, которые, как правило, не достигают целей, пишет на страницах «Белсат» журналист и публицист Виталий Портников.

«Однако последнее заседание, на котором присутствовали глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак и заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак, уже сегодня оказывается одной из главных политических тем в Украине. Оказывается, благодаря одному только решению Консультативного совета в рамках политической подгруппы Трехсторонней контактной группы», – пишет публицист.

Длинное название не должно камуфлировать сути. Трехсторонняя группа – это консультации представителей России, Украины и ОБСЕ. Представители марионеточных властей «народных республик» в этой группе входят в состав российской делегации, что не дает возможности России выглядеть «посредником» в конфликте на Донбассе.

«Консультативный совет будет формироваться из 10 представителей Украины и 10 представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей с правом решающего (!) голоса. Представители ОБСЕ, России, Германии и Франции будут в этом совете всего лишь наблюдателями», – отмечает Портников.

Превращение России из агрессора в посредника

То есть, по сути, официальный Киев сделал серьезный шаг на пути к проведению прямых переговоров с властями «народных республик» и к превращению России из агрессора в посредника, на чем Владимир Путин и другие российские руководители настаивали с 2014 года. Во время президентства Петра Порошенко Киев жестко отказывался от этих требований Москвы.

«Подвижки в нужную Кремлю сторону начались только после избрания на пост президента Владимира Зеленского и конкретнее – после смены главы офиса президента. Андрей Ермак, который получил огромные полномочия после отставки своего конкурента Андрея Богдана и смог даже переформатировать в свою пользу правительство Украины, пока что на переговорах с Москвой движется в фарватере, задаваемом Дмитрием Козаком», – подчеркивает Портников.

Этот фарватер для Кремля отнюдь не нов. Во всех конфликтах, которые Россия устраивала на постсоветском пространстве, Москва постоянно настаивала на прямых переговорах с руководителями оккупированных территорий.

«Ни Молдове, ни Грузии это не принесло восстановления территориальной целостности. Однако Россия добилась главного – превращения из агрессора в «посредника». Российская армия находится на территории Приднестровья до сегодняшнего дня, однако Россия считается посредником и миротворцем в конфликте», – отмечает Портников.

Таким же посредником и миротворцем Россия считалась и до российско-грузинской войны 2008 года, хотя ее военные, оформленные в качестве миротворческого контингента СНГ, защищали «суверенитет» Абхазии и Южной Осетии.

Ассиметричная федерализация для Украины?

Так что на Донбассе Кремль не придумал ничего нового. Путин с первого же для после оккупации украинских территорий действовал по хорошо знакомому сценарию ельцинских времен.

«С той только разницей, что тогда Москва была заинтересована просто в сохранении контроля над бывшими советскими республиками, а сейчас ее беспокоит еще и отмена санкций», – подчеркивает Портников.

Пока что о том, что украинское руководство согласилось на прямые переговоры с властями «народных республик» говорят только в Москве, Донецке и Луганске. Украинское руководство будет, вне всякого сомнения, интерпретировать создание Консультативного совета как простой технологический шаг для решения «проблем простых людей» – Владимир Зеленский всегда прикрывается этим нехитрым тезисом, когда нужно сделать очередной шаг навстречу требованиям Владимира Путина.

«Беда только в том, что в решении о создании Консультативного совета нет ни слова о «простых людях», зато говорится о необходимости политического урегулирования конфликта. И нам еще предстоит понять, что в данном случае скрывается за этой формулировкой, не новый ли «план Козака», не новая ли ассиметричная федерализация, только уже не для Молдовы, а для Украины», – подытожил Портников.