Коалиция предательства: путинские олигархи рулят президентом

Коалиция измены, коалиция Путина, прочно уцепилась за власть в Украине, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Еще до начала каденции Владимира Зеленского я предполагал, что Кремль готовит для нашей страны «молдавский вариант», когда вначале – под предлогом борьбы с олигархатом и коррупцией – создается коалиция прозападных и пророссийских сил, а затем прозападные силы из нее изгоняются и сторонники Путина начинают править самостоятельно. Только при поддержке тех самых беспринципных коррупционеров, с которыми они недавно боролись», – пишет публицист.

Для осуществления в Украине «молдавского варианта» не понадобилась даже поддержка Запада, которой Кремль заручился в Кишиневе. В Киеве и без Запада обошлись, напротив – послы «группы семи» пытаются остановить сползание Украины в российскую сферу влияния, но пока что без особых успехов.

«Вначале с помощью нехитрой популистской технологии в круг избирателей Зеленского и его депутатов в парламенте заманили не только откровенных сторонников капитуляции и сближения с Москвой, не только равнодушных и невежественных обывателей, но и часть недалеких украинских патриотов. А затем создали коалицию с ОПЗЖ и ее сателлитами в Верховной Раде», – подчеркивает Портников.

Потому что голосование за отставку генерального прокурора, поддержанное Зеленским из Полтавы – это и есть та самая коалиция. Коалиция Зеленский – Коломойский – Медведчук, которая теперь уверенно правит Украиной при молчаливой поддержке Ахметова. Коалиция предательства. Коалиция Путина. И не нужно притворяться, что в 2019 году избиратели Зеленского не за нее голосовали.

«За нее. Просто кто-то делал это с искренним убеждением, что здесь должна быть Россия, а кто-то – по глупости и недальновидности. «Полезных идиотов» Кремля никто еще не отменял. Как правило, именно такие «полезные идиоты» и разрушают собственные государства. И это вовсе не Зеленский приговор. То, что таких «полезных идиотов» набралось и на 73 процента, и на монобольшинство, и на возможность создания союза с пророссийскими силами – это приговор», – отмечает Портников.

И дело, конечно же, вовсе не в фигуре генерального прокурора, к которому много вопросов. Как в Молдове дело было вовсе не в фигуре одиозного олигарха Плахотнюка, к которому вопросов еще больше. Дело в том, что в день смерти советского императора Иосифа Сталина они провели смотр своих сил в парламенте и убедились: их больше. Им хватает голосов, даже если проукраинская часть в партии президента опомнится и поймет, что же она натворила в своей глупости, в своем хуторянском приспособленчестве.

«Теперь они начнут править. И заявление нового премьера о возможности подачи воды в оккупированный Крым – это вовсе не случайность, не оговорка, не дилетантизм. Это то, чего они хотят на самом деле. Просто пока что боятся», – подчеркивает Портников.

Боятся сопротивления. Но когда они увидят, что сопротивления нет, они начнут действовать. И не говорите, что такой парламент не сможет избрать Медведчука спикером, а Бойко – премьером. Сможет, если Зеленский скажет.

«А потом Зеленский срочно уедет на гастроли и президентом станет Медведчук. Без всяких выборов, зачем нам выборы, если народ хочет мира и пенсий? Медведчук обеспечит нам мир, пенсии и Россию», – отмечает Портников.

Это и есть российский план, который может устраивать украинских олигархов. Зеленский, который просто расчищает дорогу Медведчуку. Потому что Украина Россию не победит, а деньги зарабатывать надо.

«А как их зарабатывать, если нет стабильности и проклятый Запад висит над головой? А так – ни Запада, ни российской угрозы, ни безумных патриотов, которые портят жизнь своим языком и желанием сопротивляться», – подчеркивает Портников.

Зелеский говорит, мол «не нужно сопротивляться». Он подчеркивает, что «нужно расслабиться и зарабатывать на большом невольничьем рынке, в который окончательно превратят Украину».

«Это, собственно, и есть то, за что украинцы проголосовали в 2019 году. Кушать подано», – подытожил Портников.