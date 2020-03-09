Рука ФСБ: странности следствия по делу об убийстве Политковской

Журналист Канев вспоминает, как проводилось следствие по делу об убийстве его коллеги Политковской.

7 октября 2006 года в Москве в подъезде собственного дома была застрелена журналист Анна Политковская. Ее убийство вызвало общественный резонанс, а следствие по этому делу попало в фокус ее коллег, вспоминает на своей странице в Facebook бежавший из России журналист Сергей Канев.

Напомним обстоятельства убийства Политковской и ход следствия и судебного над ее убийцами.

Политковская была застрелена в лифте своего дома в центре Москвы, по адресу Лесная улица, дом 8. Сотрудники милиции нашли пистолет Макарова с глушителем и четыре гильзы рядом с телом.

Первые сведения указывали на заказное убийство, так как было произведено четыре выстрела, включая выстрел в голову.

27 августа 2007 года начальник УСБ ФСБ РФ А. Купряжкин заявил, что в убийстве Анны Политковской обвиняется сотрудник службы по Центральному административному округу Москвы УФСБ по Москве и Московской области подполковник Павел Рягузов.

Фотографии связанные с журналистским расследование убийства Политковской опубликованные Каневым. Фотографии связанные с журналистским расследование убийства Политковской опубликованные Каневым. Фотографии связанные с журналистским расследование убийства Политковской опубликованные Каневым. Фотографии связанные с журналистским расследование убийства Политковской опубликованные Каневым. Фотографии связанные с журналистским расследование убийства Политковской опубликованные Каневым. Фотографии связанные с журналистским расследование убийства Политковской опубликованные Каневым. Пред 1 из 6 След

21 сентября 2007 года следствие предъявило обвинение по статье 33 и статье 105 УК (соучастие в убийстве в форме пособничества) бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чеченской республики Шамилю Бураеву. Следствие подозревает, что Бураев обратился к Рягузову с просьбой выяснить адрес проживания Политковской, и затем Бураев передал его исполнителям, братьям Махмудовым.

В начале 2008 года руководитель Главного следственного управления Следственного комитета при прокуратуре России Дмитрий Довгий высказал убеждение, что заказчиком убийства Политковской выступил Б. Березовский, осуществивший свой замысел с помощью чеченского преступного «авторитета» Хож-Ахмеда Нухаева. По словам Довгия, убийство связано не со статьями Политковской, а с ее личностью

По версии следствия, организатором преступной группы являлся один из лидеров «лазанской» группировки Магомед Димельханов. К последнему весной 2006 года поступил заказ на убийство Политковской, поскольку к журналистке имели «серьезные претензии большие люди в Чечне». Выполнение заказа было поручено братьям Махмудовым, которые привлекли к делу рыночного торговца и шофера банды Ахмеда Исаева.

Пытаясь установить адрес Политковской, преступники обратились к бывшему оперативному сотруднику этнического отдела РУБОП Сергею Хаджикурбанову, который свел их с подполковником Павлом Рягузовым, работавшим в отделе ФСБ по Центральному административному округу Москвы. Рягузов определил по базе данных ФСБ и передал адрес Политковской бывшему главе Ачхой-Мартановского района Чеченской Республики Шамилю Бураеву.

Рягузов также снабжал банду информацией о ее телефонных переговорах. Кроме того, Хаджикурбанов организовал слежку за Политковской, обратившись за помощью к сотрудникам оперативно-поискового управления ГУВД Москвы Дмитрию Лебедеву, Дмитрию Грачеву и Олегу Алимову.

К делу был также привлечен бывший милиционер, работавший в ЧОПе, Алексей Беркин. По сведениям газеты «Время Новостей», все представители силовых структур, проходящие по делу об убийстве Политковской, «не знали, о чем именно идет речь, не были знакомы с киллером и заказчиком и выполнили за деньги левую работу».

Непосредственным исполнителем убийства является Рустам Махмудов – брат Ибрагима, Джабраила и Тамерлана Махмудовых.

Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов заявил, что доволен тем, как проводится расследование убийства: «Доводы следствия чрезвычайно убедительны и профессиональны». В то же время в редакции не собираются отказываться от собственного журналистского расследования происшедшего.

23 августа 2011 года был задержан подозреваемый – подполковник милиции в отставке Дмитрий Павлюченков.

20 мая 2014 года суд вынес вердикт по делу об убийстве Анны Политковской.

«Из воспоминаний «английского шпиона» за 2009 год», – пишет сбежавший из России журналист.

Далее он приводит ряд диалогов и воспоминаний о ходе следствия по делу об убийстве Анны Политковской. Особо отмечая роль следователя.

– Кто тебе помогал? Ты связан с ФСБ? – допытывался старший группы по расследованию убийства Анны Политковской следователь Петрос Гарибян.

– Почему ФСБ? Пригласил соседку, и мы внимательно отсмотрели кадры видеокамеры над подъездом Анны. Вот и все – удивлялся я.

– Не верю! – кипятился следак. – У меня 16 человек отсматривали видео и не заметили эту руку. А вы увидели?

– Это вы у своих следаков спросите, чем они занимались – пожал я плечами.

Журналистку «Новой газеты» Анну Политковскую застрелили 7 октября 2006 года (в день рождения Путина). Она вошла в лифт и тут появился киллер. Буквально на следующий день Путин стал намекать, что, дескать, заказчик – Борис Березовский и следователи потеряли кучу времени, проверяя путинские фантазии.

К счастью, поплыл сотрудник «наружки» подполковник МВД Дмитрий Павлюченков (Павлик), который сменил первого организатора убийства чеченского авторитета Лом-Али Гайтукаева (недавно умер на зоне). Павлик сообщил, что к убийству причастны чекисты, милиционеры, бандиты, а непосредственными исполнителями были племянники Гайтукаева братья Махмудовы, состоявшие на агентурной связи с операми ОФСБ по ЦАО г. Москвы Вадимом Слюсарем и Павлом Рягузовым.

«Попутно выяснилось, что подполковник МВД Павлюченков (на фото под замком) засветился в других заказных убийствах, кидал людей на деньги, отнимал у одиноких стариков квартиры и все бабки вместе со своей сожительницей из ФСБ проигрывал в казино. А чекисты Слюсарь и Рягузов торговали какими-то редкоземельными металлами, один грамм которых стоил неимоверных денег», – отмечает Канев.

Короче, я достал видео с камеры над подъездом Анны, пригласил соседку Лилю, и мы стали внимательно все отсматривать. За 30 секунд до появления киллера Рустама Махмудова, из подъезда показалась рука и заклеила жвачкой кодовый замок. Тем самым, убийца спокойно прошел в дом. Еще через 5 минут пришла Анна и ее убили.

«Следователь Гарибян еще долго удивлялся, спрашивал, а затем все-таки честно признался», – подчеркнул Канев.

Из воспоминаний "английского шпиона" (2009 год) – Кто тебе помогал? Ты связан с ФСБ? – допытывался старший группы по… Geplaatst door сергей канев op Zondag 8 maart 2020

Следователь Петрос Гарибян подтвердил, что в ходе расследования они действительно обратили внимание на руку заклеивающую кодовый замок, но не стали расследовать этот эпизод.

– Видели мы эту руку, но решили не расследовать этот эпизод. Я дам тебе бутылку водки, пройдись по подъезду и поспрашивай людей.

Помимо загадочной руки, мы с Лилей обнаружили еще несколько любопытных персонажей, крутившихся около подъезда убитой коллеги, но следователь Гарибян сослался на занятость.

«Жаль, что следствию не позволили получить телефонные биллинги героя в законе Ромы Чеченского и его ближайшего окружения. А затем и вовсе, как и в убийстве Бориса Немцова, Кремль приказал: «Стоп!», – подытожил Канев.