Языковой маневр: в ОРДЛО затеяли информационную спецоперацию накануне суда по МН17

В ОРДЛО попытались отвлечь внимание от суда в Гааге по МН17, накануне начала судебных слушаний.

Эффект рассеивания Кремлем внимания с помощью своих донецких марионеток, реанимирующих вечный для Донбасса языковый вопрос, продержался в информпространстве лишь считанные часы, пишет на страницах «Деловой Столицы» Олег Полищук.

Особенности отвлекающего маневра языком

Чуть ли не наиболее цитируемой новостью, пришедшей на уходящей неделе из оккупированных территорий Донетчины и Луганщины, стала внезапная реанимация «парламентом «ДНР» вечного для Донбасса языкового вопроса, который доселе всегда срабатывал исключительно в нужном Кремлю направлении.

«Так, 6 марта донецкие «депутаты» сделали своеобразный подарок русскоязычным женщинам квазиреспублики к 8 Марта, единогласно приняв поправки «в конституцию «ДНР» о придании русскому языку статуса «единого государственного». По крайней мере, под таким предпраздничным соусом подавали данное «экстренное сообщение» большинство пропагандистов «русского мира» и в самих ОРДЛО, и на широких российских просторах», – пишет журналист.

При этом главным ньюсмейкером такого действа стал не главарь российской оккупационной администрации в Донецке Пушилин, а его «представитель в народном совете», ранее никому неизвестный Сухинин, объявивший на заседании «парламента» следующее:

«Применение украинского языка как государственного не нашло своей практической реализации за период с 14 мая 2014 г. по настоящее время. Кроме того использование русского языка в «ДНР» задекларировано рядом нормативных правовых актов. В то же время установление русского языка как государственного будет способствовать приумножению и обогащению духовной культуры государства, укреплению межгосударственных связей.

Впрочем, такое «внезапное решение» языкового вопроса в ОРДО (как и его последующая синхронизация в ОРЛО) вряд ли имеет какой-либо практический смысл.

«Ведь общеизвестно, что любой живущий в оккупации давно не использует украинский язык на публике, так как за это явно рискует быть посаженным «на подвал» в качестве либо «агента СБУ», либо «диверсанта ВСУ» – там как при составлении местными чекистами «протокола задержания шпиона» карта ляжет», – отмечает Полищук.

То есть де-факто языковый вопрос в оккупированных районах Донбасса был решен еще в 2014-м на первом этапе российской агрессии, что выражается в реальном преследовании даже за любой намек на украинскую идентичность.

«Плюс в школах ОРДЛО за почти шесть лет оккупации стала царить украинофобия таких масштабов, что прозвучавшая в «парламенте «ДНР» формулировка «не нарушаются права граждан на использование украинского языка в качестве языка приватного общения, при получении дошкольного, начального общего и основного общего образования» – совсем уж перебор и откровенная издевка», – подчеркивает Полищук.

Открытие в Гааге позорного столба

«Так в чем же настоящий смысл произошедшего? А выглядит все это как обычный отвлекающий маневр Кремля от более важного (точнее, слишком важного) путем извлечения из нафталина извечной долгоиграющей темы», – отмечает Полищук.

Однако эффект рассеивания Москвой внимания с помощью своих донецких марионеток продержался в информпространстве лишь считанные часы. Зато уже вполне очевидно, что открывающийся завтра в нидерландской Гааге судебный процесс по малазийскому «Боингу», сбитому российским «Буком» над Донбассом в июле 2014-го, станет настоящим позорным столбом, к которому крепко и надолго привяжут лично Путина.

«Пока преимущественно информационно, хотя, как известно, сугубо информационная составляющая всегда была ключевым элементом путинских гибридных войн, которым в Гааге предстоит такая себе массированная «ответка» всего, по сути, цивилизованного мира», – подчеркивает Полищук.

Тут стоит напомнить сам порядок и расписание заседаний Гаагского окружного суда, где будет слушаться дело МН17, основанное на материалах Совместной следственной группы (JIT) правоохранителей Австралии, Бельгии, Малайзии, Нидерландов и Украины.

«Итак, трое голландских судей будут организовывать процесс в течение 25 недель этого года: 9-13 марта, 23-27 марта, 8 июня-3 июля и 31 августа-13 ноября. Суд также продлится и в 2021-м – с 1 февраля по 26 марта, причем все слушания будут транслироваться онлайн, и ради рассмотрения дела о сбитом «Боинге» Нидерланды даже изменили законодательство – теперь отдельные заседания станут проходить на английском», – отмечает Полищук.

Таким образом, минимум год тема виновных в жестоком уничтожении Россией авиалайнера рейса МН17 будет оставаться в эпицентре внимания мировых СМИ, которые вряд ли упустят свой шанс превратить суд в Гааге в увлекательный сериал. Само собой, это окажется настоящим вызовом для всей пропагандисткой машины Кремля и потребует от нее задействования чуть ли не всех существующих ресурсов.

«К тому же мастерам средств российской дезинформации необходимо будет на поворотных моментах развития сюжета буквально «переобуваться в воздухе», но пока центровые кремлевские рупоры продолжают действовать по старинке, вываливая месседжи даже не вчерашнего, а позавчерашнего дня», – отмечает Полищук.

Как, например, это происходило на минувшей неделе, когда сначала путинский пресс-секретарь Песков по привычке отчеканил: «Мы всегда подвергали сомнению объективность работы следственной группы, поскольку мы были лишены возможности участвовать в ней». А продолжила в том же духе протухшей демагогии Захарова – «золотой голос» российского МИДа:

«Действия властей Нидерландов явно свидетельствуют о давлении на окружной суд Гааги накануне судебного процесса по делу MH17, а также набирает обороты информационная кампания, целью которой является формирование общественного мнения таким образом, чтобы компенсировать пробелы в доказательной базе». Как говорится, много букв, а толку – чуть.

Безостановочная репрессивная машина

Тем временем прошлая неделя в ОРДЛО в очередной раз засвидетельствовала, что запущенная в оккупации российской ФСБ машина репрессий своих оборотов сбавлять вовсе не собирается.

«Это, между прочим, как и вышеупомянутое «решение языкового вопроса», – к теме «примирения», о чем так любят в последнее время разглагольствовать отдельные представители действующей украинской власти. Но вернемся к нынешней безостановочной работе репрессивной машины в оккупированных районах Донбасса и просто приведем актуальные эпизоды ее печальной хроники», – подчеркивает Полищук.

Начнем с понедельника, 2 марта, когда представители «МГБ «ДНР» собрали в Донецке специальную пресс-конференцию, чтобы огласить о своем грандиозном успехе – поимке целого «киллера СБУ», который тут же на камеры во всем сам и сознался.

«Этим бедолагой оказался житель Мариуполя Александр Отверткин, которого после увольнения с местного металлургического завода угораздило поехать на заработки в Россию и зачем-то возвращаться домой через оккупированный Новоазовск», – отмечает Полищук.

В четверг, 5 марта, донецкие гебисты огласили об очередной «сенсации»: на блокпосте при въезде в ОРДО был задержан еще один, но уже неназванный мариуполец, чьим «преступлением» было наличие при себе «полиэтиленового пакета с порошкообразным веществом белого цвета».

«Содержимое пакета, в котором, скорее всего, были строительные материалы, пока еще исследуется «экспертами МГБ», и теперь судьба этого человека всецело зависит от их фантазии на счет различных видов химического и биологического оружия, которым тот непременно собирался совершить «теракт по заданию СБУ», – подчеркивает Полищук.

Наконец, чтобы не сложилось ложное впечатление, что репрессии происходят только в ОРДО, в оккупированном Луганске того же 5 марта «верховный суд «ЛНР» огласил свой «приговор» в отношении местной жительницы Алевтины Поповой, так сказать, в честь 8-го марта – 12 лет тюрьмы за «госизмену».

«И это притом что ее «задание от СБУ» было отнюдь не кровожадным, а более чем в духе «примирения» и ограничивалось всего лишь поиском в ОРЛО среди тамошних военных и гражданских коллаборантов кандидатов на участие в известной программе СБУ «Тебя ждут дома», – подытожил Полищук.