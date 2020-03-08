Дело MH17: Кремль предъявил Нидерландам за ментовский беспредел

В России жалуются на «очередной приступ русофобии» в связи началом суда по делу MH17. Основные тезисы позволили озвучить бессменной мидовской пропагандистке Захаровой.

Голландские власти прессуют судей. Такую точку зрения выразила сегодня официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, пишет на страницах «Грани.Ru» Илья Мильштейн.

«Мы видим, как Нидерланды и в Нидерландах, в этом государстве, набирает все новые обороты информационная кампания по мере приближения к намеченному на 9 марта началу судебного процесса в окружном суде Гааги по делу о крушении рейса MH17 в небе над восточной Украиной в июле 2014 года», – сообщила Мария Захарова.

Сама кампания ведется «с подачи прокуратуры Нидерландов», чтобы должным образом сформировать общественное мнение, полагает дипломатка.

С официальными заявлениями разнообразных российских спикеров постоянно возникает одна и та же проблема.

«Ясно, почему они произносят те или иные слова, излагая позицию Кремля. Непонятно, что имеют в виду, когда с гневом, сарказмом и как бы неподдельным волнением комментируют происходящее в стране и мире. Чувства понятны. Смысл не просматривается», – пишет Мильштейн.

Известно, что 9 марта в Гааге должен начаться суд по делу MH17 – пассажирского самолета, сбитого над территорией «ДНР». Событие это, то есть уголовный процесс против подозреваемых в массовом убийстве, весьма огорчительно для российских властей, и надо как-то откликаться.

«Вот Захарова и реагирует, возвышая свой голос против «манипуляций общественным сознанием» и строго указывая «нашим западным партнерам», какие они все бессовестные. Сколь грубо пренебрегают «теми высокими нормами, на которые ссылались». Тут ничего объяснять не надо. Суд нужно дискредитировать, власти Нидерландов следует ошельмовать, и профессионалка клеймит их позором в ходе брифинга», – отмечает Мильштейн.

Однако подобного рода обвинения должны основываться хоть на каких-то фактах, а с этим прямо беда. Хуже того. Уличая нидерландские власти в давлении на суд, Захарова скорее компрометирует власти российские.

«Делая свои заявления, она чуть ли не копирует речи наших правозащитников и адвокатов, которые обвиняют в беззакониях тружеников администрации президента, следователей ФСБ, прокуроров, судей. Складывается вообще впечатление, что представитель российского МИДа даже и не намерена вникать в тонкости голландской юриспруденции. Хватает того, что она знает про свою страну и отечественное судопроизводство», – подчеркивает Мильштейн.

«Если же начать всерьез разбираться с нидерландскими делами, то возникает естественный вопрос: а в чем проявляется «давление» местного начальства и силовиков на судей? Что, правда есть подозрения, будто премьер-министр через подконтрольную ему начальницу Гаагсуда, естественный аналог Мосгорсуда, уже диктует приговор? Нидерландский королевский дом делает громкие русофобские заявления? Газетчиков принуждают клеветать на РФ, выплачивая им за это двойные гонорары? У тамошних следователей такая репутация, что их заведомо можно упрекнуть в прессинге судебного корпуса?», – уточняет он.

А что касается прокуроров, которые иногда позволяют себе, общаясь с прессой, поговорить о достигнутых успехах, так что ж в том дурного? Было бы неплохо, если бы и российские силовики хотя бы изредка делились с журналистами своими достижениями. В деле об убийстве Бориса Немцова, например.

Однако получается так, что главная правозащитница у нас и одновременно разоблачитель всех и всяческих злоупотреблений – Мария Захарова.

«Да и та занята, как и положено по должности, преимущественно делами европейскими и американскими, при том что пользуется словарем российских либералов», – подчеркивает Мильштейн.

«Раньше она, вслед за многими «расследователями» трагедии в украинском небе, транслировала лживые версии госпропаганды. Теперь переключилась на суд. Потом, как легко догадаться, в числе многочисленных спикеров будет комментировать приговор. В той же стилистике, бессмысленной и беспощадной, в какой высказывается ныне. Впрочем, откуда взяться другой, если отмалчиваться нельзя, отлаиваться необходимо, а по сути сказать нечего», – подытожил он.