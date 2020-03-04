Россия не собирается соблюдать условия Минских соглашений на Донбассе, – эксперт

На Донбассе Россия использует свою передовую боевую технику. Кроме того Россия применяет против ВСУ новейшие системы вооружения, которые только недавно начали поступь в российскую армию.

По информации местных источников аналитического отдела Общественной инициативы «Правое Дело», во время штурма 18 февраля позиций подразделений 72-й бригады ВСУ в районе села Золотое боевики российско-оккупационные войска применили установку взрывного разминирования УР-07М, пишет на своей странице в Facebook сопредседатель «Правого Дела», историк и юрист Дмитрий Снегирев.

«Установка УР-07М создана на базе шасси БМП-3. Кроме того, на ней размещена пусковая установка с удлиненным зарядом разминирования УЗП-06 и УЗП-06Д. Это позволяет пробивать коридор в минном поле на дальность от 340 м до 1 км, а его ширина может достигать нескольких десятков метров. В ВСУ на вооружении таких установок нет», – пишет эксперт.

Разминирование осуществляется путем возникновения ударной волны от взрыва снаряда, которая влияет на взрыватель мины.

«Но, помимо своего основного назначения, УР может использоваться для уничтожения живой силы противника в укрепленных руинах зданий. При одновременном запуске и подрыве нескольких зарядов, возникает эффект объемного взрыва, который способен расчистить любые завалы, уничтожая при этом живую силу, которая их защищает», – отмечает Снегирев.

Впервые аналогичные установки, а именно: УР-77, применялись русскими в первую чеченскую компанию на Северном Кавказе. Не обошлось без них и во время второй чеченской войны. В частности, в ходе ожесточенных боев поселка Комсомольское. В Сирии, во время наступления сирийской армии на позиции боевиков в районе Джобар, было зафиксировано применение установок разминирования УР-77 для уничтожения живой силы.

«14 января 2015 «Правое Дело» сообщило об использовании боевиками российско-оккупационных войск установок этого типа по косвенным назначению во время штурма Донецкого аэропорта», – подчеркивает Снегирев.

«21 марта 2017 аналитический отдел «Правое Дело» сообщило о передислокации живой силы и тяжелой бронетехники боевиков из тыловых районов временно оккупированных районов Луганской области», – добавил он.

В частности, зафиксировано прибытия тяжелой техники, в том числе и установок разминирования УР-77 в Луганск, в места дислокации на базе «Транспеле» ООО «Лаа-Транс».

А уже в начале апреля на полигоне «Успенский» проводятся занятия инженерно-саперных подразделений «народной милиции» самопровозглашенной «республики», в ходе которых были задействованы установки разминирования УР-77 (неофициальное название – «Змей Горыныч»).

«11 марта 2018 в эфире телеканала «112 Украина» была обнародована информация аналитического отдела «Правого Дела» о дате и месту начала военных учений инженерно-саперных подразделений «народной милиции» самопровозглашенной «республики», а именно 12 марта, территория так называемых «Лутугинских лагерей», – отмечает Снегирев.

«13 марта 2018 в районе «Лутугинского лагерей» (н.п. Мирное и н.п. Круглик), миссия ОБСЕ зафиксировала большое количество тяжелой бронетехники и артиллерии боевиков», – добавляет он.

Кроме того, СММ ОБСЕ подтвердила наличие у боевиков установки разминирования УР-77. В районе проведения военных учений боевиков, вблизи населенного пункта Мирное, мини-БПЛА СММ зафиксировал 1 инженерную машину (МДК-3), 1 установку разминирования (УР-77) и 2 минные заградители (ГСМ-3).

«Что касается установки дистанционного разминирования УР-07М, то 27 мая 2015 на сайтах пророссийских наемников появляется информация «об успешных испытаниях установки дистанционного разминирования УР-07, которую бойцы «ЛНР» захватили еще зимой под Дебальцево», – подчеркивает Снегирев.

Впрочем, так называемые «бойцы «ЛНР» во время боев за Дебальцево физически не могли захватить у ВСУ установку УР-07М, хотя бы потому, что УР-07М – это российская установка дистанционного разминирования, которая была разработана в конструкторском бюро Рубцовского машиностроительного завода.

«В мае 2013 года в российской прессе, в частности газета «Известия», появляется информация о том, что Минобороны РФ в 2014 году планирует получить первую(!) установку дистанционного разминирования УР-07М разработки Научно-исследовательского инженерного института Рубцовский машиностроительного завода», – подчеркивает Снегирев.

Новая установка должна заменить УР-77, которую военные прозвали «Змеями Горыныч» за принцип применения.

«Количество машин, которые поступят в войска пока не определено», – рассказал представитель Минобороны России.

Фактически, пророссийскими террористами самопровозглашенной «ЛНР» был подтвержден факт испытания новейшей российской техники на территории оккупированного Донбасса.

«В этот же день «Правое Дело» публикует информацию о наличии у боевиков самопровозглашенной «ЛНР» двух установок дистанционного разминирования УР-07 и их передислокацию, после испытания на Александровском полигоне под Луганском, в направлении. Счастье», – отмечает Снегирев.

«31 января 2020 «Правое Дело» публикует информацию о передислокации и накопления живой силы и техники противника на полигоне вблизи села Бугаевка и Первомайсько–Стахановском направлении. Координаты полигона: 48°25′22″ N (48.422702) долгота 38°53′60″ E (38.89998)», – добавил он.

По информации местных источников «Правого Дела», в ходе тактических учений «народной милиции ЛНР» были задействованы и установки дистанционного разминирования УР-07М. Примечательно, что техника боевиков, которая была задействована в проведении этих учений согласно Минских договоренностей, должна быть отведена от линии соприкосновения.

За інформацією місцевих джерел аналітичного відділу ГІ "Права Справа", під час штурму 18 лютого позицій підрозділів 72-ї… Geplaatst door Дмитро Снєгирьов op Dinsdag 3 maart 2020

«Тогда же подчеркивается, что все эти факты свидетельствуют о том, что т. н. «ЛНР» и «ДНР» не соблюдают взятых на себя обязательств по разведению войск в трех пилотных районах, о чем было договорено во время саммита нормандской четверки в Париже. Более того, боевики готовятся к прорыву на участках разведенных войск», – подчеркивает Снегирев.

«Штурм 18 февраля позиций подразделений 72-й бригады ВСУ в районе с. Золотое к сожалению, подтвердил эти прогнозы», – подытожил он.