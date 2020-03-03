Конституция под Путина: нацлидер запустил операцию по трансферу своей власти

Путин в свойственном ему стиле, запустил трансфер собственной власти. При этом нацлидер оставляет для себя поле политического маневра.

Не стоит утомлять себя чтением всех 24 страниц поправок в Конституцию, внесенных нацлидером России в Государственную думу, говорится в сообщении Telegram-канал «Тот самый Олень».

«Надеюсь, что вы еще помните, что еще до Нового года, когда о старте трансфера говорили исключительно в будущем времени (в перспективе на 2024 год), возможность изменения Конституции и ранний старт транзита выглядели фантастикой, а возможный роспуск Госдумы и досрочные выборы в 2020 году и вовсе абсурдом – «Олень» заглянул в свой хрустальный шар и наванговал вам сценарий развитие событий. Позволим напомнить нашу публикацию от 15 января», – пишет Telegram-канал.

В принципе, все эти три месяца Telegram-канал мог ничего не писать, потому что все уже сказал ранее, а обсуждать искусственную повестку работы т.н. рабочей группы по поправкам Конституции не имело никакого смысла. Как правильно написал Незыгарь сегодня – «конституционную реформацию хотят заболтать».

«Сущностных поправок, запускающих спецоперацию «Транзит» – несколько (на пальцах руки), остальные 24 листа неких «высших смыслов» – декоративная мишура, призванная легитимизировать политический процесс (добиться высокого уровня поддержки граждан в рамках конституционного голосования по всему пакету поправок), сместить фокус внимания общества и скрыть дымовой завесой реальные маневры власти», – отмечает Telegram-канал.

Транзит, как и сообщал Telegram-канал ранее, проходит в режиме секретной спецоперации в духе, стиле и по правилам работы спецслужб, что неудивительно – в разработке спецоперации принимает участие лично президент-разведчик и его ближайшее спецслужбисткое окружение (обладающее не номинальной, а реальной властью, обусловенной близостью к телу и высшим уровнем доступа к секретной информации).

«То, что сейчас происходит, как мы это неоднократно отмечали, это не транзит в строгом смысле этого слова (передача власти от одного лица к другому), а перегруппировка и переконфигурация власти, призванная при помощи сложной системы сдержек и противовесов сохранить в руках Путина все рычаги управления политическими процессами и после потери статуса президента и передачи власти преемнику», – подчеркивает Telegram-канал.

Так должна быть обеспечена как преемственность власти, так и гарантии личной безопасности первого лица и его ближайшего окружения (статус-кво и неприкосновенность путинской элиты).

«Путин в свойственном ему стиле оставляет для себя поле для политического маневра (Госсовет-Конституционный суд-Совет федерации), обеспечивающего необходимую гибкость стратегии и страхующего транзит от всевозможных рисков – как внутренних, так и внешних», – отмечает Telegram-канал.

После принятия поправок в Конституцию, который еще только предстоит преодолеть (решив неизбежный кризис легитимности), наступит следующий этап – одновременный запуск нескольких проектов «преемников» – реальных и отвлекающих.

«Здесь стоит вспомнить нечто похожее в исполнение президента в 2007 году, когда все гадали, кто же будет преемником Сергей Иванов, Дмитрий Медведев или кто-то другой, при этом интрига сохранялась до самого конца – Путин оттягивал решение, наблюдая отсраненно, но заинтересованно (и, наверное, с легким удовольствием) на аппаратную борьбу кланов и преемников, делая окончательную ставку на того кандидата, который был бы наиболее удобен для него и релевантен текущей политической ситуации в мире», – подчеркивает Telegram-канал.

Трансферт, действительно, стартовал. Стартовал, как мы и наванговали, досрочно – с изменений конституции. Предложен большой пакет поправок. Хоть вначале была оговорка, что нет необходимости менять конституцию, однако фактически после принятия оглашенных поправок – это уже будет другая конституция и другое государство.

«Из принципиального – конституционное закрепление Госсовета, укрепление роли парламента (в части контроля над правительством), Совета Федерации (в части контроля над силовыми структурами), конституционного суда (как законодательного суперрегулятора, поставленного над всеми палатами) и отмена двух президентских сроков подряд как дополнительный инструмент ослабления нового президента (хотя значимость последнего было публично Путиным не признана, и даже сознательно нивелирована в речи, но мы то знаем, что это весьма принципиальная поправка)», – отмечает Telegram-канал.

Остальные изменения – декоративны и включены лишь для того, чтобы весь пакет изменений был принят максимально лояльно обществом. Тонкий прием, кстати. На референдуме или голосовании зайдет на “ура”.

«Трансферт пройдет в точности по той модели, которую мы ранее подробно и в деталях описывали», – подчериквает Telegram-канал.

Белорусская интеграционная модель провалена, выбрана кубинско-казахстанская модель. Ошибочно полагать, что мы видим зачатки формирования парламентской республики.

«По форме – отчасти да, по содержанию – нет. Владимир Путин готовится к новой роли «отца нации» в новом политическом статусе, сохраняя свое практически монопольное влияние на все политические процессы в стране», – подытожил