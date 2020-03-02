Горбачев вывел страну из сумерек

Во времена Горбачева в позднем СССР были не мыслимы репрессии которыми столь «славится» путинская Россия. А ведь Михаил Горбачев, которому исполняется 89 лет – дал в свое время россиянам шанс изменить страну…

Сегодня трудно поверить, что в нашей жизни было горбачевское время, пишет на своей странице в Facebook российский политолог, доктор исторических наук, исследователь Chatham House Лилия Шевцова.

«Разве при нем были возможны Болотное и Московское «дела», устрашение в виде процессов над «Сетью» и «Новым Величием», издевательство над Конституцией, аннексия Крыма и война с Украиной, конфронтация с Западом и участие России в войне в Сирии?», – пишет российски политолог.

Путинская Россия откатилась в догорбачевские сумерки. Горбачевская гласность, его отказ от ядерного шантажа и конфронтации во внешней политике, его добровольный уход из Кремля – все это делает его антиподом нынешней власти. Память о горбачевском времени должна быть ночным кошмаром сегодняшнего Кремля.

«Горбачев круто изменил траекторию 20 века. Он похоронил мировой коммунизм. Он завершил холодную войну. Он дал свободу Восточной Европе. Он отказался от силы, как основного средства политики – внутри страны и вовне ее», – отмечает Шевцова.

Горбачев раскупорил советскую систему, дав нам шанс стать свободными людьми. Он предоставил нам возможность не любить власть и оппонировать ей, не опасаясь ее мести. Он отказался от традиции правления, основанном на страхе, подчинении и унижении. Он вывел себя из системы самодержавия и имперскости, став ее разрушителем.

«Мучительно ломая себя, он уничтожал в себе советские гены. Он десакрализовал власть, сделав общество политическим субъектом. Он дал нам возможность решать свою судьбу», – подчеркивает Шевцова.

«Разве были в нашей истории правители, которые осознанно ограничивали свою власть, когда им никто не угрожал и они могли запереться в Кремле до биологического конца?», – уточнила она.

Шевцова отмечает, что Горбачев вполне мог править нами и сегодня, не решись он выбить из-под себя стул…

«Я не стремился к власти во имя власти и не пытался навязывать свою волю, чего бы это ни стоило», – говорил он. Для России это было невероятно! У нас никогда не было лидеров, которые ослабляли себя, чтобы дать свободу другим.

Горбачев потерпел поражение, если оценивать его деятельность с точки зрения выживания самодержавия. Он одержал моральную победу, не став цепляться за кремлевский трон и уйдя в нормальную человеческую жизнь.

«Как же Горбачев должен быть чужд нынешнему Кремлю, который спешит восстановить все то, что он разрушал. Но что они могут с ним сделать – ведь он уже принадлежит Мировой Истории!», – отмечает Шевцова

Он стал вызовом для Запада, который потерял СССР в качестве консолидирующей его силы и теперь не может найти новый способ единения.

Он стал вызовом для нас, дав нам свободу, которой мы не сумели воспользоваться, побежав искать нового самодержца.

«Возможно, Горбачев пришел слишком рано. Мы не смогли справиться с собственным раскрепощением. Нам страстно захотелось вернуться в клетку», – подчеркивает Шевцова.

Сегодня Горбачев стоит там – наверху в полном одиночестве. Ибо равных ему нет. Внизу копошатся пигмеи и мельтешит политическая тля.

Он дал нам шанс Михаилу Горбачеву 89 лет. Сегодня трудно поверить, что в нашей жизни… Geplaatst door Lilia Shevtsova op Zondag 1 maart 2020

«Ему нечего стыдиться. Ему нечего скрывать. Ему некому мстить. Ему не нужно бежать из этой страны, которая пока не научилась быть благодарной.

Нам рано или поздно нужно будет начинать все сначала. Но Горбачев помог нам тем, что показал, что нужно и чего не нужно делать», – отмечает Шевцова.

Горбачев и его время были самым светлым периодом в нашей истории. Это был период освобождения других, а вместе с ними самих себя! Этот период в нашей жизни говорит о том, что мы не безнадежны.

«Здоровья вам, Михаил Сергеевич! А стоицизма вам не занимать!», – поздравила Горбачева Шевцова