Руина “русского мира”: инфантилы у разбитого корыта

1 марта 2014 года по Луганской и Донецкой областям прокатилась волна митингов под триколорами и громогласными лозунгами «Свободу Донбассу от киевской хунты», пишет на страницах портала «Информационное Сопротивление» украинская писательница Олена Степова.

Сейчас многие из тех, кто поддерживал и принимал участие в этом, хотят скрыть правду.

«Мол, мы не за Россию были, нас не правильно поняли и все такое, мы всегда были за Украину, но просто хотели больше свободы, федерализации», – пишет писательница.

Вся борьба за «федерализацию» Донбасса и «борьба Донбасса за свои права» проходила под флагами чужой страны. Под флагами Российской Федерации.

«Почему? Почему, если вы, неуважаемые мои земляки, так хотели быть в единой Украине, но просто «чуть больше свободы», то почему тогда «Украина-прощай», «Донбасс-это Россия» и триколоры, триколоры, триколоры?», – подчеркивает Степова

Вот как это выглядело в Донецке:

«Не отставал от них и мой родной город – Свердловск, Луганской области», – отмечает Степова

В каждом городе все было по-разному, и лозунги другие, и обстановка, и требования, и где-то лилась кровь, где-то все прошло мирно, но все равно, все эти движения объединяло одно – наличие триколоров, уничтожение украинской символики, унижение и агрессия в отношении людей в вышиванках, говорящих на мове, поддерживающих Украину, носивших цветовую гамму Украины.

Еще не было оружия. Ихтамнеты еще не были в военной форме и молчаливо наблюдали за митингами. Но уже было много пафоса, агрессии, нарративов, подпитывающих банальную человеческую алчность и глупость.

«Я жила в городе Свердловск, Луганской области. Я знаю каждую трещинку войны, я помню каждый ее зловонный вздох», – подчеркивает Степова.

1 марта на площади Ленина в Свердловске так же, как и во всех городах Луганщины и Донетчины, шел митинг.

«Я просто стояла в толпе и снимала. Многие тогда снимали. За это еще не расстреливали», – отмечает Степова.

Кто-то плакал «скоро свобода», кто-то снимал молча «для истории», кто-то снимал, чтобы переслать в другой город «смотри, как у нас, а вы когда».

На митинг заранее организовали людей. Шахтеров на шахтах после первой смены просто по команде начальства загрузили в автобусы и повезли «бастовать против олигархов, чтобы самим продавать уголь и не кормить Киев». Бюджетникам дали приказ приехать. Дали автобусы. Анонсов не было. Была тихая работа местной власти.

Выступали афганцы, гневно кляли Украину. Выступали чернобыльцы, гневно кляли Украину. Выступали шахтеры, врачи, учителя, чиновники, мэр и его замы, члены КПУ, местные депутаты от Партии Регионов. Пенсионеры.

«Все говорили гневно. О голоде. О хунте. О мове. О вуйках с гор. О «мыли ж*пы, а нами командуют», – подчеркивает Степова.

Громче всех было «не будем больше кормить Украину». Аплодисменты каждому, кто выкрикивал это. Слезы радости. Трепет ожидания…

«Возле меня стоял зам начальника милиции и сотрудник СБУ. Один с ухмылкой смотрел на меня, второй держал за руку «Елена Николаевна, не нужно, это толпа, просто молчите», – отмечает Степова.

Еще не лилась кровь. Но люди уже говорили «всех, кто против или за хунту, нужно убивать», «эх, нам бы оружие», «хоть бы Россия помогла».

Нам тогда повезло. В Свердловске настолько много было пророссийских, что проукраинских никто не искал, не ожидал. Поэтому не было провокаций.

«Ведь, как правило, люди размышляют так – «если я за Россию, то и все за Россию». Это как многие переселенцы, имеющие в ОРДЛО родственников, говорят «мой племянник, хоть и учится в школе днр и посещает полигоны на НВП, он за Украину, а значит, там все люди за Украину, но вынуждены так жить из-за Украины». Да, нелогичное мышление. Предикативное мышление. Тип нелогического мыслительного процесса, который присущ критическому большинству жителей не только РФ или Украины, но и мира», – подчеркивает Степова.

Кстати, этот нарратив Донбасса «мы здесь все за Россию» упорно несли в мир и украинские СМИ, как бы синхронизируя картинку «здесь все за Россию, зачем они нам».

«Поэтому, когда я начала писать из Свердловска о том, что у меня чувство, что я в кино, иду по городу, где все зомби, всех укусили, а меня еще нет, мне не верили. Не верили и в мирных частях Украины, и в самом городе, и только через время проукраинские земляки начали осторожно (странно, но вот проукраинские включили режим осторожности сразу же) писать и звонить», – отмечает Степова.

Знаете, что меня тогда поражало, то, что, Путин тогда молчал, ничего не обещал Донбассу, ни в чем не заверял людей. Но, все пророссийские жители Донбасса говорили о том, что «скоро, как в Крыму», «нас Россия заберет к себе», «будут большие пенсии и бесплатный газ», «нам хорошо заплатят»…

«Видя триколоры, портреты Путина, и даже молчаливых россиян в гражданке, пророссийские жители Донбасса выстраивали цепочку: если над городом подняли триколор, значит… Да, Путин обещал, пенсии, пабагатому. И, естественно, видя соседей в триколорах, тут делали выводы «у нас все за Россию», – подчеркивает Степова.

Это яркий пример, когда для управления социумом применяются импрининговые навыки, в данном случае, это наглядно-образное мышление, которое вообще-то проявляется у детей дошкольного возраста от четырех до семи лет. Действие в данном типе мышления отходит на второй план, ребенку не обязательно трогать предмет руками, ему необходимо отчетливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. Характерной особенностью мышления ребенка является наглядность. У взрослых наглядно-образное мышление проявляется, например, при ремонте квартиры. Человек заранее может представить, как будут выглядеть обои, цвет потолка и т.д.

«То есть, они видели над митингами флаг РФ, триколор вызывал образ образ «путин, россия, крым их», и люди расставляли в своей жизни и городе, предметы, как они будут жить под триколорами, раскрашивали мир в триколор, без звукового сопровождения. Им и не нужно было что-то обещать. Каждый чертил свой круг мечтаний, но привязывал его к триколору и образу Путина», – отмечает Степова.

Так создается коллективный симулякр. Коллективный Путин. Коллективный Зеленский. Коллективный Сталин. Культ личности. «Новороссия». «Народ Донбасса».

«Культ личности (альфа-самец) может ничего не говорить, достаточно его фото, люди сами придумают, что они им обещал и что они им даст. Так как культ личности люди наделяют лично своими чертами характера, мечтаниями, желаниями. То есть создают симулякр, образ по подобию своему. Так же создавали на Донбассе и «русский мир», – подчеркивает Степова.

Когда массы, ведомые рекламой, просто придумали себе «богатая Россия нам все даст». Да и сама реклама, если можно так назвать подталкивание жителей Донбасса к войне, была молчаливой. Люди, видя триколор, сами придумывали сюжетную линию. Наглядно-образное мышление не предполагает критического мышления, и даже вытесняет последнее, как раздражающий фактор, мешающий получить желаемое.

«То, что происходило на Донбассе, это просто феноменальная игра психологов, социологов, НЛПистов, красиво использующих знания и человеческое альтер-эго. Вывешивали триколор и народ начинал молиться на него, тут же рассказывая друг другу легенды о красивой жизни на России», – отмечает Степова.

Для «рекламы» в 2014-м здесь молчаливо использовали Крым. «Будет, как в Крыму», «там сразу всем денег дали», – тихо шептались жители Свердловска, жмурились, подсчитывая барыши, улыбались чему-то своему, разглядывая уже нарисованный в мозгах красивый «супер-приз», новую машину, шубу, яхту, дом, квартиру в Москве. И злобно оглядывались по сторонам. Как же, это их «Крым» здесь в Свердловске будет, это их Путин лично им даст. А вот рядом стоит соседка, ей-то за что, и дальше тут же красиво ложился пасьянс «а я напишу, что она»…

«Так, наверное, и просыпается то, что называют – генная память», – подчеркивает Степова.

Знаете, как страшно стоять в толпе. Видеть эту истерику. Видеть, как от алчности раздуваются ноздри, как сначала они ловят запах обещанной халявы, а потом жадно ищут запах крови. Толпа всегда хочет крови. Инстинкт.

Когда культ личности созрел в голове человека, он наделяет своего лидера не земными возможностями по отношению лично к нему. Лично мне Путин даст, а Ваське не даст.

«А когда тиран начинает рубить головы и лить кровь, и убивает соседа Ваську, действия тирана будут оправданы. Ведь тиран, это каждый из тех, кто его создал, взлелеял, поддержал, наделил. То есть каждый из апологетов тирана это осознает. И понимает, что тиран, это он. А значит, нужно себя оправдать. Человек всегда оправдывает себя, чтобы не выглядеть плохим, идиотом, глупцом», – отмечает Степова.

И если из-за его действия рождается тиран, то и тиран будет оправдан. Поэтому глупо говорить «когда Путин умрет», мы имеем коллективного путина. Глупо ожидать, что Донбасс вернется в позицию «как до войны», ведь он и до войны был, скажем так, не совсем синхронизирован с Украиной.

«Но, кроме образов, здесь толпе давали и более «вкусные» вещи. Там, где было много агрессии, давали жертву и кровь. Толпа любит кричать «распни», – подчеркивает Степова.

А где было много пафоса и понтов (ну, кто жил на Донбассе, знает, что шахтер без понтов, как водка без градусов), давали «гордость», «честь», «ум» и «совесть».

Красивые речи «Донбасс порожняк не гонит», «они скачут, мы работаем», «Донбасс кормит всю Украину», заставляли даже последних алкашей, люмпен с заплывшими мозгами, забывший даже сколько букв в алфавите, чувствовать себя важным, нужным и занять свое горделивое место в пищевой эволюционной цепочке. «Мы будем сами продавать уголь», «мы построим здесь швейцарию», «люди будут получать зарплату в долларах», «мы не будем кормить Украину, которая все у нас отняла»…

«Пафос «кормильцев» Украины был выращен на Донбассе до небес. А что из этого получилось?», – особо подчеркивает Степова.

Километровые очереди на КПВВ из «угольной швейцарии» в Украину, чтобы получить «от укропов пенсию, пусть кормят, мы заработали, они должны». Назад тележки-ящики, чтобы продать и окупить дорогу, заработать, привезти себе вкусное и не дорого.

«Я все время спрашиваю. Ну, вот, допустим, «Украина вас угнетала, оккупировала Донбасс еще в УССР, почему же у вас здесь все было, когда в Черкассах люди масла сливочного не видели, почему же у вас пенсии в десять раз выше, чем пенсии учителей, селян, врачей, почему хунта свободно делает вам загранпаспорта, зная, что у вас уже «лыныровские» и российские, пропускает и не убивает на своей территории, если мы фашисты, платит пенсии, дает воду, свет, газ?». В ответ злобный шепот – «обязана», – отмечает Степова.

А почему же вы сами за 6 лет не построили тот город-сад, о котором так кричали? Почему за 6 лет «свободы» от Украины в ОРДЛО не модернизировано ни одно предприятие, а вот уничтожено 85% промышленности? Уничтожены дороги, рвутся тепло-водо-трассы. Почему не проложить новые, вы же уголь продаете сами? А зарплаты у вас в долларах, вы же уголь продаете и нас не кормите?

«Молчат! Злятся! Обвиняют в предательстве малой родины и «народа Донбасса», но… Но не требуют от своих «властей» модернизировать, строить, заменять, создать те условия, которые были запланированы сразу после того, как народ Донбасса перестанет кормить укро-хунту», – подчеркивает Степова.

И вот «величие шахтеров», «этот гордый народ», «престижный класс»… Вот вы кричали «угольную швейцарию», «плохо жили при укропах», «будем жить за счет угля», вот вы получили свободу, вот вы построили «республику», да еще и «народную», чем управляет ваш народ, кроме как кравчучками и тележками на мосту к Станице? Где доллары за ваш уголь? И почему «республики» живут, как бомжи в средневековье?

«То есть, та жизнь, которую здесь создали «гордому классу шахтеров» и есть предел мечтаний «народа Донбасса»? Зарплата в 5-10 тысяч рублей, комендантский час, беззаконие?», – отмечает Степова.

И если 6 лет «гордый и престижный класс шахтеров» терпит все эти унижения, молчит и даже не делает выводов о том, как жилось и куда их привели митинги за Россию в 2014-м, значит, это и есть их Рай, их мечта, и они со всем согласны?

«Ах, да, еще одно. Около 65% шахтеров ОРДЛО потеряли свою работу после криков «не будем кормить Киев», – подчеркивает Степова.

До 2023 года в ОРДЛО будут закрыты и затоплены все без исключения шахты. И это делает оккупационно-коллаборационная власть, а не «киевская хунта», которая до 2014-го дотировала из Госбюджета эти самые шахты.

«Более 70% работоспособного населения ОРДЛО покинуло зону оккупации. Причем большая часть работоспособного населения ОРДЛО выехала на работу в Украину и в Европу, а меньшая – на РФ. В Украину выехали даже те, кто за русский мир, и стоял на этих митингах», – отмечает Степова.

Шахтеры Донбасса теперь работают на шахтах РФ, получая зарплату в два раза меньше, чем местные, при полной нагрузке.

Скрин сообщения и комментарии к нему. Скрин сообщения и комментарии к нему. Пред 1 из 2 След

«И вот на фоне всего этого, эй, кормильцы, а кого вы теперь кормите? Работать на шахтах РФ, это кормить Москву или нет? Как у вас с логикой?», – подчеркивает Степова

Жители Луганска ежедневно везут из Станицы в город около 300 кг яблок. Об этом на своей странице в Facebook написал волонтер Евгений Каплин, который отметил, что наблюдал за тем, что именно везут на тележках в сторону Луганска.

Скрин сообщения и комментарии к нему. Скрин сообщения и комментарии к нему. Пред 1 из 2 След

«Он также отметил, что украинские яблоки, конфеты, сыры, колбасы и помидоры «начали выезжать в Луганск теперь по принципу: сколько влезет в тачку, а не как раньше до 75 кг за раз. На фото сделанном на восстановленном пролете моста, который здесь является линией разграничения, спаренная тележка, в которой около 300 кг яблок и 50 кг конфет известного украинского бренда. То есть 350 кг продуктов», – отмечает Степова.

Ну, а о том, как жители Донбасса в 2014-м млели от «поедим настоящего русского, вкусненького», я уже писала, как и о том, что из этого получилось. Даже ядреные пророссийские жители ОРДЛО признают: на России нет натуральных и вкусных продуктов, все это осталось в Украине.

«Вообще, этой ситуацией с «кормильцами» Украины, тянущими из Украины все соки и до сих пор обвиняющих нас, украинцев, во всех бедах «богоносного народа Донбасса, строителя новороссий и угольных швейцарий», можно иллюстрировать старую, как мир, поговорку про плохого танцора, которому всегда что-то да мешает. И, заметьте, винит он в этом всех, а мешают ему танцевать личные тестикулы», – подытожила Степова.