Дипломат с «Новичком»: как отравители из ГРУ прикрываются иммунитетом

Один из ключевых участников ГРУшной группы, отравившей бизнесмена Емельяна Гебрева в Болгарии, известный под именем Георгий Горшков и объявленный недавно в розыск, в действительности является Егором Гордиенко, ранее работавшим под дипломатическим прикрытием в российском представительстве при ВТО в Женеве, пишет в статье российское издание «The Insider», которое проводило совместное расследование с международной расследовательской группой «Bellingcat», и агентством «Tamedia».

Будучи дипломатом в ранге третьего секретаря, он также участвовал в спецоперациях вместе с участниками отравления Скрипаля.

«После публикации нашего расследования о ГРУ Гордиенко был вынужден спешно вернуться из Женевы в Москву. Но учитывая то, что он аккредитован до конца 2020 года, случай Гордиенко стал первым, когда действующего дипломата объявляют в розыск Интерпола по обвинению в покушении на убийство», – говорится в статье.

Отравление в Болгарии

Егор Гордиенко (он же Георгий Горшков) был одним из 8 человек, принимавших участие в отравлении болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева в 2015 году. Судя по тому, что он оказался в числе трех человек, которых болгарские власти недавно объявили в розыск, Гордиенко был одним из ключевых участников этой операции.

Первый раз «Горшков» прилетел в Болгарию 11 февраля 2015 года вместе с другими сотрудниками ГРУ– Денисом Сергеевым (“Сергеем Федотовым) и Сергеем Лютенко («Сергеем Павловым»)– оба его попутчика теперь тоже в розыске по этому делу.

«Через 9 дней вся троица вернулась в Москву; по мнению болгарских правоохранителей, эта первая поездка была подготовительной. 24 апреля «Горшков» снова прилетел в Болгарию, на этот раз в курортный город Бургас, откуда на арендованной машине отправился в Софию и остановился в Hill Hotel», – отмечают в статье.

«Судя по данным следствия, «Горшков» попросил номер, окна которого выходили во двор, откуда был виден въезд на подземную парковку. Именно этой парковкой пользовался Гебрев и сотрудники его компании Emko. Тогда же, 24 апреля, прилетели Сергеев и Лютенко. 28 апреля в 13:57 по местному времени некий человек (по мнению следствия, Денис Сергеев) попадает в зону видимости камеры на той самой парковке в нелепой широкополой шляпе и в перчатках», – подчеркивают в статье.

Следователи полагают, что именно в этот момент он нанес спреем нервно-паралитический яд («Новичок» или близкое по составу вещество) на ручку двери автомобиля Гебрева.

«Вечером того же дня во время делового ужина Гебрев потерял сознание, его состояние постоянно ухудшалось– вскоре он впал в кому. Взятые тогда образцы его крови и мочи два месяца спустя были проанализированы финской лабораторией VERIFIN, аккредитованной ОЗХО, и показали, что в тот вечер Гебрев был при смерти, его почки уже отказали. С похожими симптомами (но в несколько лучшем состоянии) в тот же вечер были госпитализированы сын Гебрева и один из топ-менеджеров компании Emco», – уточняют в статье обстоятельства отравления.

В тот же вечер Гордиенко, Сергеев и Лютенко покинули страну.

«Все трое отравленных выжили, и месяц спустя, 24 мая, Денис Сергеев («Федотов») снова прилетает в Болгарию. Он приземляется в Бургасе, берет в аренду машину и, судя по данным следствия, отключает в ней систему GPS, делая невозможным ее отслеживание», – подчеркивают в статье.

Через 4 дня в Болгарию прилетает и Гордиенко («Горшков»). В тот же день, 28 мая, Гебреву снова становится плохо, он опять теряет сознание, сын отвозит его в военный госпиталь в Софии. Вечером того же дня Гордиенко и Сергеев на машине уезжают в Сербию, сдают арендованную машину в Белграде, а 30 мая оба вылетают в Москву. С тех пор «Горшков» за пределами России не появляется. Зато появляется Гордиенко, уже под своей настоящей фамилией.

Кто такой Егор Гордиенко

Егор Гордиенко родился в 1979 году в городке Болград в Одесской области, где его отец служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. В 80-х его отец с семьей перебрался в Москву. Проследить юные годы Егора Гордиенко сложно, в базах данных он не оставил следов.

«Судя по имеющимся данным, в 2007 году он впервые побывал за границей и под своим настоящим именем на 12 дней отправился в Каир. С 2010 года он начинает совершать поездки под именем «Георгий Горшков». География его путешествий широка: Барселона, Украина, Турция, Чехия, Таджикистан, Чехия, Швейцария, Италия, Финляндия, Франция. Еще до Болгарии он совершает несколько совместных поездок с Сергеевым («Федотовым»), в том числе во Францию и в Таджикистан)», – отмечают в статье.

В марте и апреле 2014 года он несколько раз оказывается в Ростове и в Крыму. А в июле 2014 года он получает от государства квартиру в том же доме и в то же время, что и Александр Мишкин («Петров»), один из отравителей Скрипалей. Учитывая, что Мишкин и Чепига стали «героями России» за участие в украинской операции и именно в связи с этим получили квартиры в 2014 году, можно с высокой долей вероятности предположить, что и Гордиенко тоже «герой». А значит, лично встречался с Владимиром Путиным («героев России» по сложившейся традиции награждает лично президент).

Дипломат специального назначения

Вскоре после болгарской операции «Горшков» исчезает, но Гордиенко продолжает активную деятельность под своим реальным именем. В 2016 году он путешествует в основном в Крым, а в 2017 году снова отправляется в Европу– теперь уже с дипломатическим паспортом. 27 января он прилетает в Женеву в статусе третьего секретаря, аккредитованного как член российской миссии при Всемирной торговой организации.

«На сайте миссии его фамилии нет, однако в феврале этого года блог Nightingale опубликовал имя Гордиенко со ссылкой на неких неназванных дипломатов, которые опознали его после статьи о «Горшкове». Единственный раз имя Гордиенко появляется в открытых источниках в контексте его дипломатической работы лишь на сайте, посвященном статистике женевских марафонов», – подчеркивают в статье.

Первый марафон прошел в январе 2018 году– и там Гордиенко, обозначенный как участник российской дипломатической миссии, финишировал на 90-м месте, пробежав 5 км за 33 минуты. Он вместе с семей также зарегистрировался на аналогичный марафон в декабре 2018 года, но не явился на него.

«Кейт Рокуэлл, официальный представитель ВТО, подтвердил Tamedia, что Егор Гордиенко был аккредитован в ВТО как член российской делегации и должен был работать до конца 2020 года, но покинул миссию уже в 2018 году. Чем именно Гордиенко занимался в ВТО, Рокуэллу неизвестно», – отмечают в статье.

Пресс-секретарь российской миссии Дарья Рудакова заявила Tamedia, что не имеет никакой информации о Гордиенко, а когда с Рудаковой связался The Insider и поинтересовался, почему Гордиенко так внезапно покинул миссию, она попросила перезвонить, после чего перестала брать трубку.

Спешный отъезд

В 8 утра 25 октября 2018 года Гордиенко купил два билета– один в Москву с вылетом в тот же день, другой– обратно в Женеву на 31 октября. В 22:40 он вылетел в Москву, но обратным билетом так и не воспользовался– с тех пор Россию не покидал.

«Декабрьский марафон в Женеве прошел без его участия. В Москве он приземлился ночью, в 2:45, и, судя по биллингу его телефона, уже в 7 утра он был в штаб-квартире ГРУ на Хорошевском шоссе, 76. Тогда же он созвонился с генералом Аверьяновым, командиром войсковой части 29155. Весь день он пробыл на Хорошевском шоссе. Вечером он стал обзванивать друзей и знакомых, судя по всему, чтобы сообщить им– теперь он снова живет в Москве», – подчеркивают в статье.

31 октября он приехал в аэропорт, но не для того чтобы вернуться в Женеву, как планировал раньше, а чтобы встретить свою семью, возвращавшуюся из Женевы.

«Что же стало причиной столь спешного отъезда? Судя по всему, статья Bellingcat, вышедшая за день до его вылета, где упоминается поездка Чепиги в Прагу. Тогда мы еще не знали, что Гордиенко («Горшков») был в Праге вместе с ним. Но с этого дня пребывание Гордиенко в Европе стало слишком опасным для него», – отмечают в статье.

Дипломат с «Новичком»

Чем же именно занимался Гордиенко в Женеве? Биллинг его телефона показывает, что в 2017 году он активно общался с Мишкиным, Сергеевым и Чепигой– тремя ГРУшниками, впоследствии отравившими Сергея Скрипаля и его дочь. А из биллинга телефона Сергеева известно, что он был в Женеве и посещал там офис ВТО, хотя это явно было не основной его задачей.

«Что бы ни планировала эта группа, ясно, что их основная совместная операция должна была состояться в промежутке между декабрем 2017-го и февралем 2018 года. В этот период в Швейцарии одновременно оказываются не только Гордиенко, Сергеев, Мишкин и Чепига, но и Ежов («Кононихин»), и, возможно, Лютенко («Павлов»). Все они собрались в одном месте явно не для того, чтобы отпраздновать Новый год. Причем Ежов остается в Швейцарии до 1 марта, а уже второго марта Сергеев, Мишкин и Чепига покупают билеты в Лондон, чтобы отправиться на операцию по отравлению Скрипаля», – подчеркивают в статье.

Учитывая, что Сергей Скрипаль ранее бывал в Швейцарии, не исключено, что он планировал поездку в страну и той зимой, а если так– скорее всего, именно он и был мишенью ГРУшников. Не исключено, что эта команда в Швейцарии была задействована в какой-то другой операции, но та миссия, видимо, провалилась, так как громких убийств в этот период в Швейцарии не было.

«Статус дипломата Гордиенко позволял ему пересекать границу без досмотра багажа, а это значит, что он мог быть именно тем человеком, который доставил «Новичок» из России», – отмечают в статье.

Как нашли Гордиенко

О существовании офицера ГРУ по имени Георгий Горшков нам стало известно еще в октябре 2018 года, когда мы обнаружили в попутчиках у «Сергея Федотова» человека с номером загранпаспорта, номер которого отличался всего лишь на 2 цифры.

«Мы получили данные о его перелетах и данные о пересечении границы. Однако обнаружили, что данные в двух базах данных не совпадают. Найдя оффлайновую базу перелетов (которой, по понятным причинам, нельзя манипулировать постфактум), мы поняли, что кто-то специально изменил даты в онлайн-базе пересечения границы», – подчеркивают в статье.

Стандартные методы поиска реального имени «Горшкова» (например, поиск человека с тем же первым именем и датой рождения) не дали результата. Казалось, что найти «Горшкова» уже не удастся.

«Позднее мы нашли Егора Гордиенко в звонках генерала Аверьянова. Он был похожего возраста и тоже родился 2 февраля. Затем мы получили данные о его пересечении границы, содержащие его фотографию. Сравнение не оставило сомнений, что это тот же человек», – подытожили в статье.