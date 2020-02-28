Три друга патриарха Кирилла: почему РПЦ потерпела поражение в православном мире?

Созвал встречу иерусалимский патриарх Феофил III после своего визита в Москву. А это значит, что Московская патриархия не осмеливается сама инициировать всеправославные совещания, пишет в своей колонке на страницах «Грани.Ru» журналист и публицист Виталий Порников.

«Всеправославное совещание, созванное иерусалимским патриархом Феофилом III после визита в Москву, завершилось фактическим провалом. На приглашение иерусалимского патриарха помимо патриарха московского, реального инициатора встречи в Аммане, откликнулись только предстоятели польской и чешских церквей, зависимых от РПЦ (а в годы советского владычества – и от КГБ) еще со времен установления «дружественных режимов» в социалистических странах, и сербский патриарх, воспользовавшийся встречей для поддержки имущественных прав своей церкви в соседней Черногории», – пишет публицист.

В коммюнике собрания говорится о том, что вопросы предоставления автокефалий должны приниматься «в духе общеправославного диалога, при всеобщем согласии». Портников напомнил, что этот же тезис глава РПЦ пытался навязать Всеправославному собору на Крите, но предложение тогда не получило одобрения большинства православных церквей мира. Сам патриарх Кирилл тогда даже не явился на собор.

«Можно было убедиться, что это не так хотя бы потому, что Московская патриархия не осмеливается сама инициировать всеправославные совещания и потому вынуждена прибегать к услугам иерусалимского патриарха. Что на приглашение иерусалимского патриарха не откликнулся никто кроме тех, кто просто не может отказать Москве. Да и тут вышла заминка – антиохийского патриарха, находящегося в Сирии и зависящего от Москвы больше, чем польский и чешский митрополиты, не удалось сдвинуть с места. При этом даже на этом «совещании своих» бывшего киевского митрополита Онуфрия, возглавляющего УПЦ Московского патриархата, пришлось включать в состав делегации РПЦ в качестве обычного члена делегации, дезавуируя недавние объяснения Путина о «самостоятельности» украинской церкви», – пояснил журналист.

Поэтому, заключил Портников, никакого третьего Рима нет и никогда не было. «Есть церковь, пытающаяся спровоцировать раскол в мировом православии и оказавшаяся в фактической изоляции в своей борьбе с Вселенским патриархом. Потому что даже те клиенты этой церкви, которые не могут ей ни в чем отказать и имитируют Всеправославное совещание в Аммане, не рискуют пойти против Вселенского патриархата и даже устроить совместное служение в иорданской столице. Потому что христианская церковь древнее третьего Рима, старше Кирилла и Путина и переживает уже не первое и не двадцать первое поколение амбициозных политиков, уверовавших в свое картонное величие. Вселенский патриархат – напоминание об этой верности традиции. А Московский патриархат – напоминание о том, какая моральная катастрофа случается, когда церковь удовлетворяет пожелания власти», – подчеркнул журналист, добавив, что только в этом смысле Москва может напоминать третий Рим.

«Даже в Аммане митрополит Иларион рассказывал журналистам о принципиальной договоренности, которая «не была ратифицирована» на Крите. Почему патриарх Кирилл не выбрался на собор для ратификации собственного предложения, митрополит не объяснил», – подчеркнул журналист.

Но, по мнению Портникова, объяснение этому есть. Патриарх Кирилл поверил, что Москва – третий Рим, и продолжает верить, несмотря на поражение в Аммане.