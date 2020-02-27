Около ноля: Сурков – серая посредственность возомнившая себя мыслителем

Сурков выступил с очередным актом интеллектуального эксгибиционизма. Собственно, и мыслей не так, чтобы много.

Обычный сурковский набор – смесь обиды и грандиозного самомнения. Интересный разве что терапевту.

Я уверен, что он, наконец, найдет себя в роли гражданина, ведущего кухонные дебаты и выступающего в рюмочных для малознакомых собутыльников. Уничижение паче гордости.

Закономерно для человека, который профессиональной целью сделал реализацию собственных комплексов, чья жизнь – цепочка предательств и манипуляций.

Сурков, без сомнений, один из создателей той системы, которая сложилась в России при Путине и которая разрушает страну в угоду личным интересам мафиозного клана. И отстраниться не выйдет. Сурков стал и был частью системы, на уровне сотрудника сервиса, подогнавшего в нужный момент идеологическую базу.

Обслуга мафиозного клана, которого «семья» в подходящий момент уступила «питерским». Создатель мифов, но на деле – недоучка без гуманитарного образования, возомнивший себя мыслителем.

Посредственный пиарщик, не справившийся со своими обязанностями, испугавшийся прямого увольнения и сбежавший заранее. Спиваться в рюмочных – традиционный ход непризнанных гениев.

Но может быть, еще повезет, возьмут куда-нибудь типа Роскосмоса пресс-секретарем. Безмыслие и звезды – все, как хотелось.