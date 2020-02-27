Отставка Суркова – это “разводка” Зеленского на уступки, – Цимбалюк

Сурков в своем интервью раскрывает детали основного плана Кремля в отношение Украины. Зеленскому следует избавится от всех своих иллюзий в отношение Кремля. Для этого ему следует внимательно изучить последнее интервью Суркова.

Якобы отправленный в отставку Владислав Сурков использует сливы деталей планов Кремля в отношение Украины, для «развода» команды президента Владимира Зеленского. Собственный корреспондент агентства «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк предостерегает в своем видеоблоге на канале YouTube команду президента Украины от реализации непродуманных шагов в отношениях с Кремлем.

«Все что сказал Сурков в адрес Украины каждый украинский чиновник должен распечатать и хранить в рамочке. Это поможет не забывать, как реально относится Кремль к Украине», – говорит Цимбалюк.

Цимбалюк подчеркивает, что у Кремля нет «хороших» или «плохих» вариантов для Украины. Все что предлагает Кремль это исключительно реализация программы уничтожения украинского государства и идентичности.

Но, как истинный политический игрок Сурков пытается убедить своих противников в лице украинского руководства в возможности «переговорного процесса» с Кремлем. Конечная цель всего этого – заманить Зеленского в хорошо обустроенную ловушку из которой глава Украины уже не выберется, если не выполнит путинские ультиматумы.

«Вот в этом они пытаются убедить команду Зеленского. Якобы у них есть шанс договорится с россиянами», – подчеркивает Цимбалюк.

Далее Цимбалюк предостерегает украинское руководство от совершения непродуманный шагов, ведущих к катастрофе.

«Но мы обманывать себя не будем, и будем рекомендовать Зеленскому этого не делать», – отмечает Цимбалюк.