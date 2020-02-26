“Крым и Донбасс – звенья одной цепи”: Цимбалюк объяснил план Путина по Украине

Оккупацию Крыма и Донбасса невозможно отделять – это одна и та же военная операция России.

Крым и Донбасс – это одна и та же военная операция России против Украины, рассказал в эксклюзивном интервью «BitukMedia» шеф-корреспондент бюро агентства «УНИАН» в России Роман Цимбалюк.

«На самом деле, Крым и Донбасс – это одна и та же военная операция. Те же действующие лица, те же руководители, и те же российские десантники. Очень много людей, которые потеряли здоровье на Донбассе: они приехали уже с медалями о «возвращение Крыма», – сказал Цимбалюк.

По словам Цимбалюка, российская пропаганда работает над разделением оккупации этих двух частей Украины на различные кейсы.

«Но российская пропаганда хочет сделать такой вывод, что Крым это одно и он русский, а Донбасс – это другое и он украинский. И они пытаются разделить этот вопрос на два пакета», – подчеркивает Цимбалюк.

В подтверждение своих слов журналист также привел даже слова Путина, который проговорился об общности интересов Кремля на оккупированных территориях Украины.

«Есть у меня в этом вопросе один союзник, он очень странный. Его имя Владимир Путин. Он когда разозлится или войдет в раж, говорит что-то вроде: мы были вынуждены защищать русскоязычное население в Крыму и на Донбассе», – рассказал Цимбалюк.