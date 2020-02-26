Кремлевские мечты о расчленение Украины: слова Суркова – речь маньяка о жертве

Главный тезис в первом интервью, которое подельник Путина Владислав Сурков дал после своего ухода из администрации президента России – «принуждение силой к братским отношениям – единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении».

Сурков в своем интервью очень четко растравил основные акценты по кремлевскому видению «украинского вопроса». В первую очередь сразу бросается в глаза двойственность кремлевского подхода, пишет на свое странице в Facebook руководитель проекта «Флот 2017» Алексей Копытько.

«Интервью Суркова очень доброе по содержанию и прекрасное по сути. Это интервью о братской любви и желании помочь», – пишет медиа-эксперт.

Сейчас есть две основных концепции братской помощи со стороны Кремля.

«Первую олицетворяет Дмитрий Козак. Она состоит во всесторонней помощи Украине целиком влиться в Россию», – отмечает Копытько.

Основной инструмент работы Козака – через постоянную смену власти на менее дееспособную и более пророссийскую.

«Вторая – это видение Суркова. Заключается во всесторонней помощи Украине распасться на несколько частей, которые создадут нужный путинистам хаос», – подчеркивает Копытько.

Чтобы легко втянуть пророссийские части и держать оставшиеся в качестве генератора проблем для Европы.

«У всех, кто горит желанием договориться с мышебратьями на условиях РФ, надо уточнять, какую концепцию братской помощи они поддерживают», – отмечает Копытько.

Интервью Суркова очень доброе по содержанию и прекрасное по сути. Это интервью о братской любви и желании помочь. … Geplaatst door Aleksey Kopytko op Woensdag 26 februari 2020

Попросту говоря, Сурков признает, что единственная возможность для Кремля присоединить к России украинские территории или сделать Украину страной-сателлитом – это изнасилование, пишет на страницах «Espreso.TV» журналист и публицист Виталий Портников.

«Потому что это и есть перевод на понятный язык принуждение силой к братским отношениям. Когда брат силой добивается симпатии того, кого он решил сделать своим «родственником». Или когда супруг силой добивается интимных отношений с женой. Все это – заурядное насилие, соответствующие статьи Уголовного кодекса», – пишет публицист.

Если бы Сурков говорил не о государствах, а о людях, он выглядел бы обычным маньяком, наклонностями которого должны заниматься правоохранители и психиатры. Но когда Сурков говорит о государствах, он – по крайней мере, сам для себя – выглядит серьезным политическим деятелям.

«А то, что рекомендации этого «политика» уже привели к гибели тысяч людей, что сотни тысяч бежали с оккупированных территорий, что людей арестовывают, пытают, и уже не теоретически, а практически насилуют в тюрьмах Крыма и Донбасса – это не очень важно ни самому Суркову, ни миллионам его соотечественников. Потому что «принуждение силой к братским отношениям – единственный метод», – подчеркивает Портников.

Украинцы должны точно понимать, что они являются соседями криминального образования, которое притворяется государством только ради того, чтобы насиловать и убивать – и не стесняется своих кровавых инстинктов. То, что говорит Сурков – это не убеждения Суркова, у Суркова вообще нет никаких убеждений. Это – программа Путина. Программа изнасилования Украины.

«А пути к этому насилию могут быть различными. Может быть грубая сила, сторонником которой является Сурков. Может быть обман, специалистом в котором является Козак – для этого и хотят использовать «необыкновенную легкость в мыслях» Владимира Зеленского, замеченную российской делегацией в Париже. А может быть и подкуп. Но в любом из этих случаев изнасилование не избежать», – отмечает Портников.

Избежать изнасилования можно только в том случае, если объект насилия сопротивляется насилию.

«Выражаясь словами господина Суркова, это «единственный метод, исторически доказавший эффективность на украинском направлении. Не думаю, что будет изобретен какой-то другой», – поддытожил Портников.