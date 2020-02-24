Российские военные преступники: стали известны офицеры воевавшие на Донбассе

В первые месяцы войны на Донбассе в 2014 году к оккупации украинских городов было привлечено три элитных российских военных подразделения, которые на 95% состояли из граждан страны-агрессора, пишет о результатах расследования «Цензор.НЕТ» журналист Дмитрий Путята.

Речь идет об отрядах «Искра», «Интербригада» и подразделении «Ермак». Все они подчинялись генералу ГРУ Олегу Иванникову («Орион», «Андрей Иванович»), которого называют первым куратором «ЛНР».

Отряд «Искра»

Сформированный в России весной 2014 года отряд зашел на территорию Украины во второй половине мая того же года. Оккупанты заехали на КАМАЗах. «Искра» насчитывала от 45 до 50 бойцов. Также в нее были включены около 30 завербованных местных жителей и около 40 чеченцев. В целом комплектация вражеского подразделения составляла примерно 120 бойцов.

Возглавлял его российский офицер, подполковник ФСБ Борис Сисенко («Искра»). Он окончил Киевское высшее военное командное училище имени Фрунзе, воевал в Чечне в составе групп СпН (22 бригада ГРУ). По некоторой информации, умер 26 мая во время боя из-за сердечного приступа.

Формирование группы в Ростове перед заходом в Украину. Начало июня 2014 года. Формирование группы в Ростове перед заходом в Украину. Начало июня 2014 года. Пред 1 из 2 След

В бою за донецкий аэропорт «Искра» потеряла практически всех своих бойцов во время отступления, их накрыли «дружественным огнем» террористы «Востока».

Отряд «Интербригада»

Формирование зашло на территорию Украины 8 июня 2014 года. Именно ему российские военные дали первую бронетехнику, которая пересекла границу с Украиной. Речь идет о трех БТР-80 с номерами «101», «403» и «222». В колонне также был КамАЗ ЗУ-23-2, еще один КамАЗ и бензовоз.

Количество бойцов составляло от 100 до 120 боевиков. Они были экипированы одним типом камуфляжа и однотипными разгрузками. На большинстве из оккупантов была форма «Мабута», а РПС от «СМЕРШа».

Возглавлял это подразделение подполковник ФСБ Роман Комиссаров с позывным «Луна». 12 июня группировка приняла участие в бою за Саур-Могилу. В этот же день в Снежное приехали и танки боевиков вместе с двумя новыми БТР-80.

Также «Интербригада» участвовала и в бою за Мариновку, где 16 июня бросила свой БТР-80 ( «222-й»), который достался как трофей воинам ВСУ.

9 июля «интербригадовцы» получили задание добраться до Краснодона. Однако на марше в районе Сабовки на Луганщине попали под обстрел бойцов 128 ОГПБр и очередной «дружественный огонь». В результате боя террористы потеряли пять своих бойцов.

Позже командир «Интербригады» Комиссаров присоединился к батальону боевиков «Восток». 12 июля 2017 года командир террористов скончался от болезни сердца.

Подразделение «Ермак»

Подразделение было на особом счету в российском командовании. Раненых боевиков из этого формирования даже забирали на Ми-8 с серой зоны. Оно зашло на территорию Украины 25 июня 2014 года в Луганской области с четырьмя САУ 2С9 «Нона», четырьмя Т-64БВ и двумя БМП-2. Количество личного состава насчитывало 100-115 бойцов. Командовал подразделением российский офицер с позывным «Терек».

Особое внимание в «Ермаке» уделяли артиллерии. Ведь задачей группировки было выбить бойцов 72 ОМБр ВСУ из района Червонопартизанска. С этой целью в конце июля 2014 года за одну ночь оккупанты отстреляли 438 мин и снарядов по украинским защитникам.

Начальником артиллерии был назначен российский кадровый военный, подполковник ГРУ Олег Кулиев, позывной «Сильвер», который за полгода до начала войны в Украине был направлен на переподготовку на артиллериста.

Подразделение располагалось практически на «нуле» в селе Королевка Луганской области. Там боевики регулярно делали вылазки ДРГ, закладывали фугасы и осуществляли «набеги» на колонны снабжения.

Олег Кулиев («Сильвер»). Олег Кулиев («Сильвер»). Пред 1 из 2 След

В конце июля 2014 года подразделение «Ермак» перестало существовать. После выполнения своей основной задачи оно было выведено в Россию и расформировано. Но из бойцов спецподразделения был также сформирован другой специфический отряд – «Октава», который возглавил все тот же Кулиев.

«Октава» зашла в Украину во второй декаде августа 2014 года и воевала под Многопольем, Червоносельским, а затем под Горловкой.