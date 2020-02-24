«Свободу Дарье Полюдовой!»: Стомахин призывает украинцев поддержать кубанскую активистку

Дарья Полюдова поддерживала Украину и защищала украинских пленных. Украинцам стоило бы сейчас поддержать ее – и громко потребовать от Путина ее освобождения.

Это, видимо, как раз тот случай, который называется «каша в голове». Именно так отзываются даже некоторые соратники и коллеги о Дарье Полюдовой, 31-летней кубанской политактивистке, главе группы «Левое сопротивление», сидящей сейчас за свои взгляды уже второй срок в путинской тюрьме в Москве.

С одной стороны, она действительно ярая коммунистка и состояла когда-то в удальцовском «Левом фронте», не только коммунистическом, но и вполне себе имперско-реваншистском. Выходила в Москве с красным советским флагом на акции, в том числе отмечание годовщины «революции» 7-го ноября. Есть фотография, где Дарья стоит с чУдным плакатом: «Ленин смог, сможем и мы! Долой буржуев!». Что именно смог Ленин и какой ценой – не уточняется…

С другой – все-таки для левых в России, традиционных сторонников «великой державы» в ее коммунистическом варианте и «нашей родины – СССР», Полюдова какая-то нетипичная. Мягко говоря.

Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Полюдова на одиночных пикетах в поддержку Украины. Пред 1 из 25 След

В первый раз ее имя стало широко известно еще в 2014 году. Когда война в Восточной Украине шла вовсю и Путин публично озвучивал свои планы «федерализации Украины» – Дарья Полюдова выступила с идеей федерализации Кубани, где она тогда жила! И пыталась официально, с одобрения местных властей, устроить «Марш за федерализацию Кубани» 17 августа 2014 года.

Марш, разумеется, не состоялся – но и самого намерения провести его под таким «крамольным лозунгом», откровенно троллящим Путина и его шайку, оказалось достаточно, чтобы Дарья Полюдова еще 15 августа 2014 года была арестована (в 2015, правда, выпущена под подписку о невыезде) и 21 декабря 2015 года приговорена к двум годам колонии-поселения по свеженькой тогда статье 280.1 УК РФ – «Публичные призывы к нарушению территориальной целостности РФ».

Отсидела срок – и уехала в Москву, дабы попытаться оживить и активизировать там совсем уже сдохшую «оппозицию».

«Я понимаю, для большинства имперской оппозиции и для их СМИ я буду сепаратистка, ведь у нас большинство оппозиции за единую и неделимую Рашу со столицей Московией, ну а я считаю, что Рашка вместе с ее “столицей” должна быть уничтожена!»

«По поводу передачи Курил Японии.

От себя скажу, что лично я против существования государства под названием Россия. Я против рабского и нищенского существования российского народа. Лично я выступаю за то, чтобы регионы сами решали, при каком государстве им жить. И решали путем честного голосования (не такого, каким был “референдум” в Крыму).

Как марксистка-ленинистка, я выступаю против передачи капиталистическим государствам территории. Но, с другой стороны, я против вхождения Курил в фашистскую российскую империю. Я выступаю за то, чтобы сам народ решал, как он будет жить. Я против того, чтобы Путин выбирал, с кем будет народ жить. И также я против захвата Крыма Путиным.

Но в любом случае, я против существования государства Россия. И российская империя скоро все равно будет разрушена. И разрушена не в пользу каких-то других капиталистических стран, а в пользу народа.

Лично я за свободную Кубань, Урал, Сибирь и другие территории.

Империя будет разрушена! Свободу регионам, смерть империям!»

«ФСБ и проч. спецслужбы делают все, чтобы у меня было как можно меньше соратников и друзей. Это потому что в Москве из оппозиции многие имперцы, либо стукачи. Очень адекватных людей мало.

Меня многие спрашивают,почему я “за распад России”. Вот, отвечаю.

Возьмем страны Европы, они очень маленькие, но сплоченные в Европейский Союз. Да, они тоже капиталистические, но живут намного лучше, чем каждый регион в России.

Для левых объясняю, что Ленин в своей работе “Империализм как высшая стадия капитализма” отрицал вообще аннексии. Также Ленин выступал за самоопределение народов. Маркс был тоже против аннексий и империалистических войн. Вы перечитайте труды классиков, товарищи. А потом говорите о целой неделимой путинской России. Да-да, вы, выступая со своим “единая Россия”, выступаете на стороне действующей власти, а не народа, который находится под путинским игом уже столько лет, под гнетом путинского фашизма.

Если кому непонятна моя статья, я готова много и много раз для вас написать повторно и более подробно.

Империя будет разрушена!»

Это посты Дарьи Полюдовой во «Вконтакте» с сентября 2018 по январь 2019. За них она сейчас сидит в СИЗО и ждет «суда».

Впрочем, не только за них. Посты эти, видимо, включены были в обвинение позже. Изначальным поводом для ареста послужили, во-первых, ее одиночный пикет в Москве с плакатом: «Курилы! Хватит кормить Москву! Да здравствует Дальневосточная республика!». И во-вторых – репост короткого текста Андрея Романова, политэмигранта в Финляндии, где он называет великими сынами чеченского народа Джохара Дудаева, Аслана Масхадова и Шамиля Басаева – и говорит, что в будущем отделяющимся от России республикам нужны будут нужны такие личности.

Плакат про Дальневосточную республику потянул опять на статью 280.1 – до 5 лет лагерей. Зато лестные отзывы о чеченских героях – аж на 205.2, «оправдание терроризма», то есть уже до 7 лет лагерей.

Собственно, при некоторой корявости и неотесанности в деталях – позиция Полюдовой выглядит странной лишь с точки зрения пресловутого «русского мира», где и коммунисты, и антикоммунисты, и либералы, и демократы, правые и левые – все дружно слились уже 20 лет назад в один великодержавно-шовинистический, имперско-реваншистский хор. Где государство есть по определению самая высшая ценность для всех политических сил, некий сакральный, мистический Абсолют (в духе писаний Проханова, большого любителя мистических рассуждений о «Государстве»). Нонсенс, который хорошо прочувствовала сама Дарья – судя по упоминаемым ею вопросам, почему она «за распад России». Вопросы, должно быть, задавались тоном весьма враждебным.

Но для нормальных левых ни государство как таковое, ни тем более построенная на костях колониальная империя не только не являются святынями, а как раз наоборот. Это ведь наследие даже не ненавистного (левым) капитализма, а вообще феодализма. Жуткая, дремучая архаика, короче говоря.

На примере Украины все эти нюансы видны не менее отчетливо, чем на российских примерах. Запрет компартии после Революции Достоинства был мерой абсолютно правильной, хотя и запоздалой. Но некоторые мелкие левые группировки, не говоря уж о соцпартии, в Украине таки сохранились и действуют.

Если бы украинские коммунисты проповедовали, по Марксу и Ленину, хоть «права трудящихся» (за счет прав работодателей, увы), хоть даже и «диктатуру пролетариата», но в независисмой Украине – привлекательнее по своей сути их идеи не стали бы, но у коммунистов был бы все же хоть какой-то шанс. Они бы не выглядели так невообразимо отталкивающе.

Омерзение и необходимость запрета вызывает добровольно и сладострастно взятая ими на себя роль московских агентов и холуев, погонщиков Украины назад – в московское имперское стойло. Если бы их лозунгом был просто социализм в независимой Украине – еще куда ни шло (хотя все равно гадость!). Но с лозунгами типа «Наша родина – СССР», с глубоко в подсознании сидящим стремлением восстановить власть Москвы над Украиной под предлогом реставрации совкового «социализма» – они подлежали только и исключительно запрету в воюющей против московской агрессии стране!

Вот на этом-то фоне и выделяется – неожиданно до изумления – Полюдова. Коммунистка, выступавшая открыто на площадях российских городов против не только войны с Украиной, но и аннексии Крыма (сплотившей в холуйском восторге 97% жителей России). Поддерживавшая украинских политзаключенных в российских тюрьмах (ныне, слава богу, уже вернувшихся домой). Полюдова, неожиданно сама, вопреки отсутствию образования и глубокой теоретической подготовки, нашедшая ощупью в российских потемках интернационалистскую позицию нормальных, не российских, левых.

Для Украины все это особенно актуально – и из-за войны с Россией, и из-за необходимости всякого рода международной поддержки, и из-за традиций. Многие ли знают, что Троцкий – родившийся, кстати, в Украине – в последнем сборнике статей «В защиту марксизма», вышедшем уже после его смерти, активно выступает за независимость Украины (советской Украины, разумеется) от СССР?

«Мы не доверяем Кремлю никакой исторической миссии. Мы были и остаемся против захвата Кремлем новых областей. Мы — за независимость советской Украины и, если сами белорусы этого хотят, советской Белоруссии.

[…]

Вопрос стоит так: как быть, если Гитлер, прежде чем его сметет революция, нападет на Украйну, прежде чем революция сметет Сталина? Будут ли сторонники Четвертого Интернационала в этом случае сражаться против войск Гитлера, как они в Испании сражались в рядах республиканских войск против Франко? Мы стоим полностью и целиком за независимую (от Гитлера, как и от Сталина) Советскую Украйну.

[…]

В случае внутренней войны революционеры обязаны поддержать не нынешнее советское государство, а революционную борьбу российских рабочих и крестьян против государства, и освободительную борьбу подчиненных наций за отделение от России (например, в случае борьбы за свободную Советскую Украину).

[…]

Четвертый Интернационал призовет рабочих и крестьян в Советском Союзе, включая и солдат Красной Армии, помочь их революционным братьям в Польше — так же, как мы призываем их помочь в борьбе за основание независимой единой Советской Украины и за свержение сталинистской бюрократии и ее реакционной офицерской касты внутри страны.»

Троцкий достаточно ясно – с высот своего 43-летнего политического стажа – формулирует то, к чему 30-летняя Полюдова пришла сама – ощупью, инстинктивно, интуитивно. Тем ценнее такие открытия, которые потом – на вынужденном тюремном досуге – подтверждаются прочитанным в книгах…

Остается надеяться, что, раз начавшись, развитие этой совсем не безнадежной девушки в правильную сторону продолжится. И что несовместимость идеалов коммунизма как «экспроприации экспроприаторов» и уравнительно-распределительного бюрократического рая ни со свободой народов, ни со свободой регионов, ни с правами человека она тоже постепенно поймет. В конце концов, не она первая, не она последняя проходит этот путь. Ей чуть за тридцать, а ведь генерал Григоренко, главный в СССР защитник крымских татар, удостоенный за это в 1997 году в Симферополе бюста – и тот начинал свою диссидентскую деятельность в возрасте уже под 60 как коммунист, с подпольного «союза борьбы за очищение ленинизма»! И только потом, постепенно, пройдя спецпсихбольницы, травлю, нужду, лишение всех источников материального существования и т.д. – он освободился от коммунистических иллюзий.

Дарья Полюдова в этом смысле тоже не безнадежна, несмотря на нынешнюю «кашу в голове». Она поддерживала Украину и защищала украинских пленных. Украинцам стоило бы сейчас поддержать ее – и громко потребовать от Путина ее освобождения.