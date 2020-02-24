Расстрел Небесной Сотни: спецоперацией руководили из Кремля

Убийства участников Революции достоинства – это не внутриполитическая, а внешнеполитическая история. Это начало войны России против Украины, сказал публицист Виталий Портников в эфире «Еспресо TV».

«Чтобы понять, кто реально отдал приказ об уничтожении Небесной сотни, нужно две вещи», – заявил публицист.

Во-первых, возвращение из Москвы для участия в судебных процессах тогдашнего украинского руководства. Потому что это оно ответственно за те события. А все тогдашнее руководство находится в России – Янукович, Азаров, Захарченко, бывший председатель Службы безопасности Якименко и другие высокопоставленные чиновники. Все, кто остался в Украине, это либо вторые-третьи лица, или исполнители. И то – не все.

Второе – не получим точных доказательств, пока не получим доступа к архивам ФСБ Российской Федерации и администрации Путина.

«Известно, что в последние недели Майдана здесь активно работали российские спецслужбисты. Называлась фамилия генерала Беседы, одного из руководителей ФСБ, бывшего помощника Путина Суркова. И все эти вещи, уверен, задокументированы россиянами. Все эти стенограммы телефонных разговоров Путина и Януковича у них есть. Предложения, которые делались россиянами. Спецоперации, которые они здесь организовывали, включая фамилиями – кто, что. Все там есть», – отметил Портников.

Совершенно очевидно, что уничтожение Небесной сотни, убийство людей в центре Киева, это не внутриполитическая, а внешнеполитическая история. Это первый день войны России против Украины. РФ все время побуждала Януковича к силовому подавлению протеста. Он был у нее на крючке – финансовом, дали ему деньги. И политическом. Кремлю было нужно, чтобы Янукович остался у власти.

«И когда стало понятно, что Янукович готов к определенным договоренностям с протестующими, когда в Киев, когда расстреливали Небесную сотню, прибыли министры иностранных дел Франции, Германии и Польши, представитель президента России в переговорах отказался подписывать этот документ. Это было признаком настоящей российской заинтересованности в том, что происходило», – подчеркнул Портников.

Когда уже расстреливали людей в центре Киева, началась операция по аннексии Крыма. Российские медали за захват Крыма были выбиты 20-м февраля 2014 года.

Уничтожение Небесной сотни укладывалось в спецоперацию россиян. Потому что это была полная дестабилизация ситуации в Украине. И россияне уже начали вытягивать Януковича из Киева.

Как известно, основной прокурор по делам Майдана Алексей Донской опроверг один из тезисов российской государственной пропаганды о том, что массовые убийства в центре Киева в конце февраля 2014 года якобы начались с огня по «Беркуту», которые таким образом должны были «защищаться» от протестующих с деревянными щитами и дубинками. По его словам, все было совсем наоборот

С подробной хронологией трагических событий тех дней он выступил 20 февраля 2020 года, в День памяти Небесной Cотни .

«Одна из самых распространенных манипуляций, заключается в том, что массовые убийства на Майдане начались с убийств правоохранителей. События 20 февраля нельзя рассматривать вне контекста событий, начавшихся 18 февраля, когда произошли массовые убийства протестующих и массовое применение оружия. Именно 18 февраля спецроту «Беркута», дело по которой рассматривается в Святошинском райсуде Киева, вооружили огнестрельным оружием. И именно 18 февраля, в 17:00 гражданин Азаров, который на то время уже две недели как не был премьер-министром Украины, вылетел в Российскую Федерацию на встречу с Путиным», – рассказал Алексей Донской, уточнив, что говорит лишь о тех фактах, которые сегодня можно обнародовать и доказательства которых есть в материалах следствия.

Следующей ночью, отметил прокурор, Путин лично общался с Януковичем.

«В ночь на 19 февраля, когда Азаров был в Москве у Путина, Янукович принимал лидеров оппозиции, которые пробовали убедить его не продолжать кровопролитие на Майдане, где как раз проводилась антитеррористическая операция и шел захват Дома профсоюзов. Как мы установили по данным спецсвязи, в ту ночь происходили контакты между Януковичем и Путиным, у которого находился Азаров. Утром 19 февраля Азаров вернулся в Киев», – добавил Донской.

Все это является свидетельством чудовищного преступления.

«Россияне документы не уничтожают, просто не отдают. Учитывая, что огромное количество тех, кто с ними сотрудничают, продолжают сидеть здесь в Киеве», – подытожил Виталий Портников.