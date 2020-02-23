Провал патриарха Кирилла: РПЦ не смогла собрать собор в Аммане

Россия не смогла собрать на собор в Аммане, направленный против патриарха Варфоломея, представителей даже половины православных церквей, пишет на страницах «Южного Дозора» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Итак, собрание глав церквей в Аммане, инициированное РПЦ как демонстрационный вызов Вселенскому патриарху Варфоломею и «коронация» Кирилла, которое не единожды откладывалось и переносилось, можно считать абсолютно и полностью настоятельным. Не несостоявшимся, а именно – несостоятельным, никчемных, бессмысленным и т.д.», – пишет военно-политический обозреватель.

И все потому, что практически все те участники, которые в духовном мире имеют серьезный вес, и на поддержку которых в войне против Вселенского патриарха рассчитывала РПЦ и лично Кирилл, отказались от участия в этой авантюре.

«Одним из последних отказавшихся от «сектантского слета» в Аммане стал патриарх Болгарии, официально отказавшийся от приглашения РПЦ и более того – он даже не отправит в Иорданию своих представителей», – отмечает Коваленко.

Таким образом, мероприятие, намеченное на 26 февраля, уже можно считать первым масштабным провалом РПЦ и аффилирующей ей ФСБ, в этом году. Причем вся та подготовка, которую со второй половины 2019 года проводил Данилов монастырь, рассылая по всем православных церквям своих переговорщиков, пытавшихся уговорить, подкупить и даже шантажировать патриархов, оказалась напрасной тратой сил и средств.

«Еще бы, вместо 15 глав православных церквей или хотя бы половины от них, в Аммане будет приуставать лишь представитель РПЦ – главный заговорщик, вечная спутница РПЦ – Сербская церковь, и проявившая абсолютную бесхребетность Иерусалимская. Откровенно говоря – не густо, но и показательно. Показательно не только с позиций того, кто в стаде паршивая овца, но и с того, насколько пошатнулся авторитет РПЦ, раз склонить на свою сторону ей удалось, откровенно говоря, тех, кто особо из-под рясы Кирилла никогда не вылезал», – подчеркнул Коваленко.

Причем этот пошатнувшийся авторитет, уж никак не увязывающийся с утверждением «Москва – третий Рим» продолжит топить и самого Кирилла. Как известно, позиции российского патриарха в последнее время крайне нестабильные и духовный наставник президента России митрополит Тихон уже дышит в спину неудачника Кирилла.

«И очередное фиаско лишь ожесточит патриарха Кирилла в борьбе за трон, ведь он прекрасно понимает, с каждым днем власть ускользает из его рук. И в то время как Вселенский патриархат сохранил свои незыблемые позиции, весьма забавно будет наблюдать за тем, как набирающая обороты с конца 2019 года конфронтация внутри кланов РПЦ, будет достигать своего апогея в этом году», – подытожил Коваленко.