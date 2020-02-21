Путин и «австрийская спецслужба»

И одновременно он поражает. Поражает тем, что глава громадной империи запросто, как само собой разумеющееся, выдает давно протухшие пропагандистские штампы и мифы об Украине, затасканные за последние десятилетия его же пропагандистами.

Главный, базовый, фундаментальный миф, основа всех имперских претензий на Украину: «Мы один и тот же народ». Это они повторяют как мантру. Для осчастливливания (против воли) той части «одного и того же народа», которая временно оказалась «отделена границами», – возможно все!

(А между тем, как писал в своей знаменитой книге «Московство» Павло Штепа, русские и украинцы имеют даже и антропологические различия. Украинцы, в частности, выше ростом.)

Под эту главную мантру – «Мы – один народ» – подверстываются мантры помельче. «Понимаете, до XI, XII, XIII века у нас не было никакой разницы в языке.» Так до XI или до XIII? Это серьезная разница, XIII век – это уже нашествие Золотой Орды. Но мысль вождя несется вскачь, не останавливаясь на таких хронологических пустяках.

Значит, языковые различия появились после то ли XI, то ли «только где-то, по-моему, в XVI веке» под влиянием Речи Посполитой и «только в результате полонизации». Разброс не слабый… О том, как повлияло на будущее Великое княжество Московское нашествие монголо-татар в 1237 году, как и о количестве тюркизмов в современном русском языке, Путин почему-то умалчивает.

Впрочем, в пропагандистских методичках этого тоже нет. Забавная такая «история»: украинцы как отдельный народ с отдельным языком – это вина Речи Посполитой и продукт «полонизации». А полный тюркских слов современный русский язык, как и сам факт, что пока Украина была частью высокоцивилизованной Речи Посполитой, Московия была просто-напросто улусом Золотой Орды, – это все в путинской «истории» отсутствует. Новый «корифей всех наук», не хуже предшествующего….

Но параллельно с этим – в ход идет и другая пропагандистская мантра, плохо сочетающаяся с предыдущей: украинцев, мол, придумали в 1914 году в австро-венгерском Генштабе. Путин, правда, говорит про некую «австрийскую спецслужбу», не называя ее.

Но до его собственных спецслужб явно далеко не то что австрийским спецслужбам 1914 года, но даже и нынешним. То, что Украина была разделена между Австро-Венгрией и Россией; что во Львове, под скипетром Франца-Иосифа, злобные галичане только и думали, как бы покрепче насолить Россиюшке – не дает покоя имперским пропагандистам уже добрую сотню лет. Но это примерно такое же «основание» для отнесения украинской нации к выдумкам австрийских государственных структур, как проезд Ленина в 1917 через Германию в пломбированном вагоне – для версии, что он был платным агентом немецкого Генштаба.

Австрия – вообще, кстати, интересный пример для Путина и его последователей. Почему в нынешней Австрии никто сегодня не плачет по былому величию Австро-Венгерской империи, не называет ее крах в 1918 году «крупнейшей геополитической катастрофой ХХ века» и не уверяет себя и весь мир, что Венгрия, Чехия и Словакия – это некие failed states, недогосударства, где в полном упадке экономика, откуда массово бежит население и которым для обретения счастья надо всего лишь немедленно вернуться под власть Вены?..

Особенно, конечно, прекрасен спор Путина с интервьюером, укрАинцы живут в Украине, или все-таки украИнцы. Прелесть какая, просто слов нет… Осень патриарха, что тут еще сказать; трогательная наивность: если это укрАинцы, то бишь те, кто живет на окрАине – то тогда, конечно, нет никакой украИнской нации, а есть просто некие окраинные жители, которые и в степях близ Крыма живут, и на Псковщине, и на Урале тоже (еще до того, как реальных украИнцев Москва начала туда ссылать), – в общем, «кругом были украинцы». Видимо, это уже явный Фрейд, прорыв подсознательного: украинцы кругом, они окружают…. Немедленно вспоминается известный гарик Игоря Губермана еще 70-х годов:

По ночам начальство чахнет и звереет,

дикий сон морозит царственные яйца:

что китайцы вдруг воюют, как евреи,

а евреи расплодились, как китайцы.

Так, против воли, из-за всего лишь отсутствия в русском языке буквы ї, очередной вождь России и кумир ее населения демонстрирует нам, как отражаются на душах тиранов развязываемые ими агрессивные войны…

Не мог вождь обойти своим вниманием и церковь. Ну да, как же иначе – ведь в традиции Московии князь был и наместником бога на земле, церковь играла всегда роль сугубо подчиненную. Но у славян, у русских, то бишь у тех, кого сегодня называют украинцами – дело с церковью обстояло иначе. И Путин долго и нудно корит украинцев за то, что ничего плохого им не сделавшую УПЦ МП они лишили звания единственной православной церкви в Украине – и зачем-то, неизвестно зачем, создали себе эту ПЦУ, Москве не подчиняющуюся. Чем, ей-богу, сильно обидели его православное величество на московском престоле.

«Зачем нужно было разрушать единство Русской православной церкви? Вы знаете, что эта самостоятельность Украинской православной церкви Московского патриархата, она на самом деле полная, она и до сих пор была полная, в том числе с точки зрения избрания иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата.

Московский патриархат никак не влиял и не влияет до сих пор на избрание иерархов Украинской православной церкви Московского патриархата. Она на самом деле и так была независимой, полностью. Было только духовное единство и упоминание, в церквах упоминали все время, вспоминали о Патриархе Московском. Все! Это единственное, что объединяло Русскую православную церковь Московского патриархата и Украинскую православную церковь Московского патриархата.»

Эта длинная цитата достойна внимания хотя бы по тем логическим следствиям, которые из нее вытекают. О том, что УПЦ МП была и есть всего лишь КГБ-шной структурой, проводящей в массы имперско-реваншистскую политику Кремля в отношении Украины, нечего и говорить, это – общее место, банальность. Однако ведь точно так же (цинично и бессовестно – но не будем придираться к Божественному) Путин мог бы сказать: зачем надо было разрушать единство Советского Союза?

Вы же знаете, что УССР была в нем вполне самостоятельна. В том числе с точки зрения избрания председателя президиума Верховного Совета УССР. Политбюро никак не влияло на эти выборы. Украина на самом деле в СССР и так была независимой полностью! Было только духовное единство, русские считались «старшими братьями», на съездах компартии Украины упоминали КПСС – и это единственное, что объединяло УССР и СССР…

«В результате того, что люди жили на границе с католическим миром, с Европой, начала складываться такая общность людей, которые начали воспринимать себя с известной степенью независимости от Российского государства. Как к этому относиться? Я уже говорил: с уважением.» Да-да, эти люди даже заключили с Ватиканом Унию в 1596 году. «Уважение» предшественников Путина на посту «национального лидера» выразилось, видимо, в том, что униатская церковь множество раз запрещалась в России/СССР государством и проклиналась официальным (казенным) московским православием.

Изощренное, но при всей своей изощренности – наивное какое-то лукавство: принцип divide et impera приписывается «австрийской спецслужбе», придумавшей украинскую нацию. Про то, не были ли типичным divide et impera четыре раздела Польши с 1772 по 1939, в результате которых хлебнули горя не только поляки, но и украинцы, – молчок. «И более того, ведь в современном мире объединение усилий дает нам колоссальные конкурентные преимущества. И наоборот — разъединение делает нас слабее.» Только вот не говорится: кому «нам»?

Если Россию – то едва ли она стала реально слабее именно от того, что в 2014 году Украина наконец решительно вырвалась из этого имперского стойла. Разве что «Южмащ» теперь вроде как стал недоступен – но ничего, в самой России немало осталось такого рода производств, а новыми и сверхновыми ракетами Путин хвалится то и дело, – значит, и без «Южмаша» как-то обошлись. Что же до Украины – то, освободившись, она стала только сильнее, ибо нельзя быть сильным, будучи чьим-то рабом, и едва ли взрослый человек, тем паче в звании подполковника КГБ СССР, может этого не понимать.

Как, кстати, и того, что «объединение усилий, дающее колоссальные конкурентные преимущества» для Украины возможно не только с Россией, но и с Западом. Этот вариант почему-то даже не рассматривается. Тем не менее, для Украины к усилению и конкурентным преимуществам ведет именно он. Тогда как, при всем ракетно-ядерном хвастовстве и выпендреже (и во многом именно из-за него), экономика России сейчас ничтожна по сравнению с европейской и американской; Россия страдает даже от таких слабеньких санкций, которые были на нее наложены после захвата Крыма и агрессии на Донбассе, оказывается в изоляции, в одной компании с КНДР, Кубой, асадовской Сирией…

Не сам ли Путин, со своей «гениальной» ночной идеей ровно 6 лет назад – захватить Крым одним броском – и потом с агрессией на Донбассе, виновен в этом? Как видим, путинская логика проверку практикой не выдерживает: Украина, отделившись от России окончательно, от этого только усилилась (нужда заставила и армию за считанные годы перевооружить и модернизировать); а вот Россия, попытавшись «объединить усилия» путем захвата частей украинской территории, – стала в итоге от этого только слабее.

«Исходить из реалий, но не забывать, кто мы такие, откуда мы пришли.» Особенно умиляет это «мы». Ибо, как известно, украинцы и москали пришли с РАЗНЫХ сторон. Точнее, украинцы-то никуда особо не ходили, завоевательные походы шли в основном с Востока, где находился тогдашний Московский улус Золотой Орды…

Никаких «отцов-основателей украинского национализма», которые в своих фундаментальных трудах (якобы) уверяли, что Украина – многонациональное государство, что ей надо стать федеративной и ни в коем случае не ссориться с Россией, Путин почему-то по именам не называет (Между прочим, книги Донцова, например, официально запрещены в России еще с 2014 – не за призывы ли к дружбе с Россией?).

Да и сложно было бы их назвать, ибо таких «националистов», которые бы считали свою вполне себе мононациональную страну многонациональной, не существует в природе. Если уж русские имперцы, при наличии в России порядка 150 народов, тупо и упрямо считают ее мононациональной на том лишь основании, что русских в ней, по данным переписей, порядка 85%, – то что же говорить об украинцах, у которых в стране национальных меньшинств всего три – и все три в Крыму?!.

С чего бы украинские националисты должны мечтать видеть такую страну «федерацией»? И федерацией КОГО??? Образований чисто по территориальному признаку, которым тем легче будет навязать во власть путинских агентов – и завтра же по горячей просьбе оных принять эти куски Украины «в состав РФ»? То-то русские цари были дураки: посылали войска давить восстания в «Западном крае» – а того не знали, что надо просто слегка «подправить» труды классиков украинского национализма, чтобы без всякой крови украинцы по частям, «федеративно» рванулись сами под власть «белого царя»…

На самом деле, хотя тема эта много мусолилась в середине прошедшего уже десятилетия московскими пропагандистами, – но в Украине нет в реальности ни малейшего повода ни для какой «федерализации». Ибо нацменьшинств, у которых именно тут, в Украине, историческая родина, – всего три, повторимся, и все три в Крыму. И при этом, как ни нелепо звучит, но Крым был автономной республикой – и при этом НЕ республикой крымских татар, или караимов, или крымчаков, а так, вообще – республикой как бы всех его жителей в целом. Надо ли говорить, что именно такой статус «автономной республики вообще», ни на чем не основанный, сыграл одну из главных ролей в захвате Крыма Россией и сильно этот захват облегчил?

Придуривается ли Путин, или в самом деле не понимает, но «федерализация» внутри мононациональной страны – это что-то вроде «федерализации» в семье, где отец, мать, сын и дочь уже, собственно, не есть одно целое, одна семья, а как бы каждый сам по себе (особенно если у каждого своя комната). Такая семья – уже, в общем-то, не семья, а скорее просто коммуналка, вынужденное проживание под одной крышей.

Национальное государство ни в какой «федерализации» не нуждается, если его «федерализировать» – это просто шаг к тому, чтобы оно быстрее (искусственно) распалось и куски его подобрали соседи. Логический вывод из теории «мы – один народ» тот, что «одному народу» не нужно два разных государства, даже и в виде «федерации». И тогда Украина просто упраздняется и входит несколькими большими губерниями в состав России, как было при царях. Даже большевики, устроившие геноцид украинцев, все-таки сохраняли какой-то декорум их «национальной государственности» и «самоопределения», а тут можно будет отбросить эти обветшалые декорации имперского лицемерия окончательно.

Под конец интервью Путин традиционно (для российских лживых пропагандистов) и лицемерно «жалеет» Украину: как, мол, в ней теперь, без России, все стало плохо. Пожалел даже карпатский лес-кругляк, – не вспомнив при этом, сколько его вывозится из (оккупированной Россией еще в XVI веке) Сибири в Китай. Посетовал, что «в результате разрыва отношений с Россией» Украина, мол, потеряла ракетостроение, судостроение, двигателестроение и пр, – аж «деиндустриализацией страны» решил ужаснуть украинцев. Промолчав, опять же, во-первых, о том, сколько и каких заводов закрылось за 20 лет его правления в самой России («и что ты смотришь на сучок в глазе брата твоего, а бревна в твоем глазе не чувствуешь?»).

А во-вторых – самое главное – что вся эта «индустриализация» строилась большевиками как в Украине, так и в России, и вообще везде, отнюдь не для нужд рядовых украинцев, хотя бы и советских. А для нужд армии и для целей захвата Европы, о чем правители Московии, Российской империи и СССР мечтали всегда и неизменно, будучи ментальными наследниками Золотой Орды, рвавшейся через «вечерние страны» к «последнему морю», то есть к Ла-Маншу.

Не для людей, а для кремлевских заправил, планирующих ракетно-ядерный удар по ФРГ и танковый бросок до Ла-Манша, все эти заводы десятилетиями строились, усовершенствовались, выпускали продукцию, брали соцобязательства… Но про то, как он обманул не только Украину, но и Англию с Америкой, нарушив территориальную целостность Украины и даже не думая теперь возвращать ей утраченное по Будапештскому меморандуму ядерное оружие, – Путин, естественно, промолчал.

Самое смешное, однако, пришлось на конец интервью. «Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках». Считать в чужом кармане нехорошо, но в питерских подворотнях, где будущий вождь рос и на сленге которых («бабки-то где?») до сих пор говорит, так, конечно, не думали. Твое – мое, и мое – мое, – принцип там скорее был такой. Путин обличает владельцев чужих «бабок в заграничных банках», но ничего не говорит о своих – тогда как мировые СМИ уже не раз писали, что именно он, а вовсе не Билл Гейтс, сегодня является самым богатым человеком в мире. Опять чистый Христос – про бревно в своем глазу и сучок в чужом…

Ну и «вишенка на торте» – стандартное, традиционное, куда ж без него, обвинение в «русофобии». Тут хочется смеяться уже просто в голос, ей-богу!… «Вот отсюда и единственное то, чем они сейчас торгуют, – это русофобия». Чтобы, дескать, выслужиться перед теми, в чьих банках лежат «бабки».

То бишь, типичное «с больной головы на здоровую». О своих деньгах Великий Утес с ногой на небе не упоминает, зато точно знает, сколько и у кого из украинского руководства там лежит «денежек». И по заданию – не банкиров, видимо, даже, а политического руководства западных стран, хотя банки там не обязательно государственные – эти правители, мол, «разделяют Украину и Россию» и «торгуют русофобией». Раньше был «антисоветизм» – теперь на его месте «русофобия».

Сколько за «русофобию» дают и вообще подробнее про этот диковинный «товар» – ни гу-гу. И не удивительно: «русофобия» существует лишь в головах имперских властителей и их придворных пропагандистов. «Русофобия» – это на самом деле чистый Крылов: «Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать». Тех, кого решили сожрать, сперва, для соблюдения приличий, надо обвинить в «русофобии», в «нападении на Россию», в «бандитском походе на Дагестан» и т.п. Представить жертву агрессором, а себя – благородным мстителем, короче.

Вся эта жалкая дребедень, не имеющая никакого смысла, давно и подробно разоблаченная – не стоила бы и пары строк комментариев, если бы ее не произносил глава крупнейшего в мире государства. Государства, имеющего постоянное место и право вето в Совете Безопасности ООН – и одновременно представляющего на сегодняшний день главную мировую проблему.

Государства-агрессора, повинного в геноциде, в ядерных терактах в странах Запада, в аннексиях чужих территорий и убийствах политических противников по всему миру. Интервью Путина показывает миру, какое ничтожество управляет этим государством, как глубоко въелась ложь и пропагандистские мифы – до того, что сама верхушка империи теперь искренне верит в то, что сочинялось по ее же заказу для наивных европейцев, доверчивых американцев и совсем уж неприхотливых по части вранья русских….

Еще раз подтвердились старые, выстраданные истины. Россия безнадежна, неисправима, через какое-то время после Путина она все равно опять востребует себе нового тирана и благословит его опять завоевывать «наши земли» у соседей. «У вас – царь, у нас – демократия», и это не изменить никакими мирными усилиями и даже никакими попытками свержения царя.

Пока существует Россия – ни один из ее соседей не может спать спокойно, жить мирно и безопасно, ничья независимость ничем не гарантирована (даже членством в НАТО). Особенно настороже надо быть украинцам и беларусам, которые просто записывают в «мы – один народ», не спрашивая, и отбиться от этих «братских объятий» можно только с помощью танков и штурмовой авиации.

Украинцы как никто другой заинтересованы поэтому, чтобы РФ распалась и прекратила свое существование как можно скорее. Объективно заинтересованы.