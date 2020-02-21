Режиссеры быдло-апокалипсиса: российские спецслужбы в события в Новых Санжарах

Коллапс в Новых Санжарах был не в спонтанным, а четко спланированной провокацией. Все свидетельствует о том, что Москва и ее агентура в Украине провели спецоперация – «Коронавирус» или от «Желтых жилетов» до «Новых Санжар».

Ситуацию в Новых Санжарах осталась не только внутри украинской проблемой, но и стала достоянием международной прессы, пишет на страницах «Южного Дозора» военно-политический обозреватель издания Александр Коваленко.

«Одно дело, когда ситуацию носят в зубах пророссийские и российские СМИ, добавляя в нее больше мрачных красок из своих пропагандистских закромов, а совсем другое, когда на нее обращают внимание «The Washington Post», «Голос Америки», «NBC News», «Reuters», «CNN», «Fox News»…», – пишет военно-политический обозреватель.

Но, подчеркивет автор, – если честно, с учетом вопиющего подтекста происходящего и стараний наших гибридных соседей на медийной ниве, этого следовало ожидать. Следовало ожидать, поскольку определенные намеки на готовящийся информационный коллапс были продемонстрированы нашими гибридными соседями и их агентами влияния в самой Украине, еще накануне эвакуации.

«О том, как российские говорящие головы подготавливали почву к эвакуации украинцев из Ухани, я описывал вчера в «Режиссеры быдло-апокалипсиса: кто и как нагнетает истерию вокруг коронавируса в Украине». В свою очередь, Игорь Гавриленко на своей странице в Facebook отметил, что инициатором паники в Новых Санжарах был Сергей Чередниченко, распространивший эту информацию через сайт «RegionNews», за сутки до того, как о прибытии эвакуированных из ухани узнал сам председатель полтавской ОГА, Олег Синегубов», – отмечает коваленко.

То есть, Сергей Чредниченко, владел информацией раньше руководителя области? Надо же какой проворный и осведомленный молодой человек!

«Но, дальше, как говорится, больше!», – подчеркнул Коваленко.

Если копнуть прошлое Сергея Чреднчиенко, фамилия которого среднестатистическому украинцу мало знакома, то выясняется, что этот персонаж был представлен недавно лично Ильей Кивой, как глава организации СПУ в Полтаве. Когда же Чредниченко танцевал от ОО «Возрождение Полтавы», то в ходе обыска у одного из его сотрудников СБУ обнаружила пачку газет «Новороссия».

«Собственно, вот такой вот интересный первоисточник паники, представляющий интересы «СПУ» и поддерживающий «ОПЗЖ», сотрудники которого распространяли печатную макулатуру «Новороссия», – отмечает Коваленко.

Фактически, украинцы стали свидетелями полномасштабной спецоперации организованной российской стороной с задействованием «пятой колоны» и агентуры влияния в Украине. Действия эти были синхронизированы с ИПСО ФСБ и ГРУ, поскольку распространение в киберпространстве сюжетов, фото, видео и комментирования в социальных сетях было колоссальным, посредством использования не только заготовленных троллей и популярных пабликов, но и армии ботов.

«Одной из целей этой операции было перебить информационно-неприятную для Кремля повестку 20 февраля (годовщина Майдана, начало оккупации Крыма, ГА ООН), а также сформировать негативную картинку об «украинцах» – как варварах на международной арене в сравнении с той же Россией (где вчера рассказывали целый день как они успешно завершили эвакуацию и карантин). Так же была проведена дополнительная дискредитация власти и осуществлена проба пера по дальнейшему расшатыванию с применением силового фактора социально-политической и общественной обстановки», – подчеркнул Коваленко.

В завершении хотелось бы обратиться к заголовку данного материала. Я не зря упомянул протесты во Франции «Желтых жилетов». Ведь они начались с мирных протестов фермеров и коммунальных служб против повышения цен на топливо. Но очень быстро превратились в погромы и разбои с антиправительственными лозунгами, благодаря внедрению в протестное движение радикальных групп от политической силы «Народное объединение» Марин Ле Пен – кормящейся с рук Кремля.

«Схема очень схожая. Масштабное медийное освещение событий российскими СМИ, имело место, что Париже, что в Новых Санжарах. Масштабное распространение нужных нарративов в киберпространстве путем задействования армии ботов. И, конечно же, внутренний элемент – «пятая колонна», – отмечает Коваленко.

Ведь в то время как вся Украина осуждала жителей Новых Санжар, кучка действующих лиц, не составляющая даже и десятой части от всего населения населенного пункта, настойчиво продолжала свои позорные действия, а под конец имели место инциденты с закидыванием камнями автобусов.

«Лично я очень сильно сомневаюсь в том, что среднестатистическая домохозяйка, даже с промытыми мозгами, начнет бросаться камнями в автобус с людьми, а вот кто это сделал – он прекрасно знал, что от него требуется. И не удивлюсь, если в скором времени мы узнаем и о существенной финансовой мотивации особо ретивых протестантов с Новых Санжар. Но, все это будет после и, увы, с меньшим информационными резонансом. Шок-контент всегда более привлекательный для масс, нежели правда», – подытожил Коваленко.