Привет из Кремля: Зеленскому прямо говорят, что Путин не уйдет с Донбасса

Стало известно как Кремль отреагирует на миротворческие инициативы Зеленского по Донбассу и Крыму. Там проанализировали «скрепное» значение этих оккупированных территорий.

В России оценили риски связанные с возможным уходом Кремля с оккупированных территорий Украины, в частности Донбасса. В Кремле подготовлен большой аналитический доклад, рассказывает в своем видеоблоге на канале YouTube украинский журналист, корреспондент «УНИАН» в Москве Роман Цимбалюк

Своеобразным приветом для «миротворца» Владимира Зеленского можно считать выводы команды главного архитектора «ДНР»/«ЛНР» Владислава Суркова о «скрепности» Донбасса

«Аналитическая команда Суркова – того самого, который создал оккупационные администрации на Донбассе, – опубликовала интересный доклад, где черным по белому выписаны риски для России из-за ухода с востока Украины», – рассказывает корреспондент.

Отмечается, что доклад содержит результаты исследований вопросов по четырем основным направлениям.

«Там четыре главных пункта: Крым, санкции, отношения с Западом и внутрироссийская стабильность», – отмечает Цимбалюк.

Да следует особо выделить вопрос украинских граждан находящихся в российской оккупации, который для Кремля не играет никакой роли.

«Там нет переживаний о судьбе граждан Украины в оккупации, Кремлю на них наплевать, может, потому что они русскоязычные?», – подчеркивает Цимбалюк.