Продавить капитуляцию: почему Россия устроила провокацию на Донбассе

Обстрел Сивохо назвал «циничной провокацией», направленной на то, чтобы сорвать мирные инициативы украинской стороны, пишет на страницах «Крым.Реалии» журналист и публицист Виталий Портников.

«Но если обстрел – циничная провокация российского руководства, то сама Национальная платформа примирения и единства – это имитация мирных инициатив, а не какие не инициативы. Более того, это фактическое содействие России, Кремлю, Владимиру Путину. Разве в Кремле не утверждают, что в Украине – внутренний конфликт? Разве не говорят, что для достижения мира украинское руководство должно начать прямые переговоры с марионеточными администрациями «народных республик»? Разве не утверждают, что отделение Крыма – не прямой результат российской оккупации полуострова, а ответ России на «свободное волеизъявление» крымчан на пресловутом референдуме, итоги которого не признаны ни одной из стран мира?», – пишет публицист.

Когда во власти презентуют Национальную платформу примирения, они, таким образом, признают сам факт существования «внутреннего конфликта» в Украине. А это – ложь. Ложь хотя бы уже потому, что на территориях, которые были освобождены украинской армией от оккупанта, нет и не было никакого «внутреннего конфликта» с остальной частью страны.

«Да, зачастую граждане, которые живут в освобожденных городах, отдают предпочтение другим политическим силам, чем избиратели в Киеве, Львове или Полтаве. Но это – демократия, а не внутренний конфликт», – отмечает Портников.

Сергей Сивохо – не наивный юноша, который родился в независимой Украине и не понимает, чем отличается авторитаризм от демократии. Он учился в советской школе, поступал в институт еще в советское время. И должен понимать, что мы с ним тоже жили в оккупированной стране.

«Сама Россия была оккупирована коммунистическим режимом, а ее войска после захвата украинских земель в 1920 году стояли в его родном Донецке – чтобы просто возвратиться на Донбасс и в Крым в 2014 году и возобновить привычный оккупационный режим. И да, местные жители и тогда, до 1991 года и после 2014 года служили в оккупационной армии – потому что длительная оккупация на то и оккупация, что подразумевает участие в ней представителей местного населения», – подчеркивает Портников.

В оккупации Чехословакии в 1968 году участвовали отнюдь не только советские солдаты, но и военнослужащие армий соседних стран Центральной Европы. Однако поляков трудно назвать оккупантами Чехословакии, потому что и их собственная армия действовала исключительно по воле Москвы.

«Но дело не только в тех, кто служит. Дело в тех, кто просто живет. Разве господин Сивохо не помнит, как много людей в Советском Союзе имело совершенно другие политические взгляды, чем представители властей? Разве не знает, как эти люди ходили на партийные и комсомольские собрания и выступали там с лживыми речами – только бы от них отстали? Разве не помнит, что было с теми, кто публично высказывал другие взгляды?», – отмечает Портников.

«Я не напоминают даже о временах, когда Донецк назывался Сталино и в этом городе людей убивали просто для «профилактики»? Я говорю о тех временах, которые Сергей Сивохо уже застал. О временах, когда существовала статья за «антисоветскую агитацию и пропаганду» и диссиденты оказывались в тюрьме просто за то, что защищали права человека, призывали Кремль уважать собственные международные обязательства? О временах, когда людям не разрешали селиться в Крыму просто потому, что они – крымские татары по национальности, в Поволжье – потому что они немцы, в Грузии – потому что они турки-месхетинцы?», – добавил он.

Так вот на Донбассе и в Крыму именно такой режим. Режим бесправия. Когда люди в массе своей просто боятся – и это естественное чувство самосохранения. Когда тебя могут отправить «на подвал», когда ты высказываешь проукраинские взгляды.

«В советское время все было также. Большинство выживало. А цивилизованный мир пытался освобождать из советских застенков несогласных – диссидентов, писателей, активистов национальных движений. Менял их на агентов КГБ или на экономические соглашения с бандитской страной», – подчеркивает Портников.

Но никому не приходило в голову организовывать «платформы примирения» с жителями СССР. Потому что все прекрасно понимали: люди, которые живут в тоталитарной стране, вынуждены считаться с властью, имеющей возможность с ними расправиться. И действительно – когда в 1991 году коммунистический режим рухнул, оказалось, что у нас все сплошь и рядом – антикоммунисты. С кем примиряться – не понятно.

«Так же, как не было с кем примиряться в Славянске или Мариуполе. Дискутировать – да. Но не примиряться, потому что ссоры нет.

Украинских граждан на Донбассе и в Крыму нужно информировать. Нужно помогать им, если у них есть такое желание, покидать оккупированные территории и переезжать в свободную страну. А территории нужно освобождать – от оккупационной армии, власти местных бандитов, марионеточных администраций», – отмечает Портников.

«Это и будет освобождение украинских граждан на Донбассе и в Крыму от пропаганды и страха. Это и будет самое настоящее примирение», – подытожил он.