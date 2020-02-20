«Русский мир» в Европе: православные адепты Кремля перешли в наступление

Адепты «русского мира» активизировались в Словакии. В первую очередь повысилась активность в православных религиозных заведениях.

Влияние Кремля на православную среду усиливается. Возросла идеологическая составляющая, которая через адептов «русского мира» проникает в религиозные учебные заведения в Восточной Европе, пишет в своей редакционной статье чешское издание «Gojda».

«В качестве примера, называет Прешовский университет в Словакии, который является третьим по количеству факультетов и единственным высшим учебным заведением богословского образования в стране, где часть учебы происходит в семинарии», – говорится в редакционной статье.

Университет имеет греко-католический и православный богословские факультеты, учеба на которых имеет спрос среди граждан соседних стран. В состав университета входят также Пастырский центр и Православная духовная семинария.

«Именно Православная семинария используется Москвой для идеологической обработки семинаристов в интересах РПЦ и «русского мира», – сообщает чешское издание.

Ректором семинарии и профессором факультета «Православного богословия» является Милан Герка. Он же – протоиерей Православной Церкви Чешских земель и Словакии, доктор богословия, секретарь Священного Синода Православной Церкви Чешских земель и Словакии.

Милан Герка и преподаватели факультета, по информации «Gojda», «проводят агитационную работу в студенческой среде по распространению идей т.н. «русского мира», навязывания мысли о «закарпатской нации», опровержению факта существования Украины как самостоятельного государства в историческом и современном контексте, отрицания существования государственного языка, автокефальной церкви.

Отмечается также, что ректор Герка – выпускник церковной семинарии РПЦ в Ленинграде еще времен бывшего СССР. Он активный сторонник политики президента России Владимира Путина, проповедует в Православной семинарии идею возобновления статуса России как «старшего брата» для всех славянских народов, негативно высказывается о поддержке Константинополем создания на территории Украины автокефальной православной церкви Украины.

«Студентам же, которые вступают в дискуссии и выражают несогласие с такой позицией, угрожают исключением из университета и отлучением от Церкви», – подчеркивает чешское издание.

Изданием упоминаются и другие «пророссийские» проповедники семинарии.

«Например, иеромонах Агафангел также продвигает идеи «русского мира», участвует в организации в Украине крестных ходов Московского патриархата, периодически ездит в Москву», – указывается в сообщении «Gojda».

«Священник Марек Цицу, вице-президент братства православной молодежи Словакии, которое функционирует в рамках Православной Церкви Чешских земель и Словакии, проводит богослужение в одном из приходов Московского патриархата в Закарпатской области также отличается пророссийскими взглядами», – добавляет чешское издание.

Руководители Православной Церкви Чешских земель и Словакии в ближайшее время собирается посетить Иорданию для участия в т.н. «совещании представителей поместных церквей», где Москва хочет осудить решение Вселенского Патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной Церкви Украины и поставить под сомнения первенство Константинопольского Патриархата.

6 января 2020-го исполнился год с дня получения Украиной томоса об автокефалии Украинской православной Церкви. Тогда в Стамбуле состоялась церемония передачи томоса об автокефалии объединенной Украинской православной церкви митрополиту Киевскому и всея Украины Эпифанию.